Андорра (U21)
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года молодежка Андорры занимает предпоследнюю, пятую позицию.
По итогам шести матчей команда набрала три очка, опережая своего ближайшего преследователя Беларусь по дополнительным показателям.
Андорра U21 — Хорватия U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отборочного цикла на Евро-2025 потерпела поражение Фарерам (0:1).
Эта неудача продлила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на поединки квалификации континентального первенства.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.
Состояние команды: в последних 23 матчах во всех турнирах Андорра (U21) не выиграла при 19 поражениях и четырех ничьих.
Очевидно, что такая форма не сулит хозяевам даже ничьей против столь куда более соперника.
Соля, Родриго и Росас — единственные пока что авторы голов команды в отборочном цикле чемпионата Европы, забив по одному мячу.
Хорватия (U21)
Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Хорватия (U21) занимает третью позицию в группе.
Команда на два очка отстает от лидера Португалии, сыграв на один матч меньше, а также на один балл от второй в таблице Греции, которая провела на два поединка больше.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная смогла одержать победу над Беларусью (1:0) на чужом поле в рамках отбора на Евро-2025.
Этот выигрыш продлил беспроигрышную серию балканцев в шесть поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в шести последних матчах Хорватия (U21) не проиграла при трех победах и трех ничьих.
Очевидно, что такая форма коллектива позволяет сопернику рассчитывать разве что на ничью, но против такого оппонента это будет сделать очень сложно.
Марин Любичич — лучший бомбардир сборной в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Андорра не забивала
- в трех из четырех последних матчей Андорры было забито меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей Хорватии было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.12. Ничья — в 6.80, победа Гибралтара — в 23.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.38 и 2.80.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В двух из этих игр они не забивали, а еще в одной — забивали лишь один мяч.
В двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.80.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости забьют меньше 2,5 голов, ведь в четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: индивидуальный тотал Хорватии меньше 2,5 голов за 2.15.