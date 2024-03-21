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    Хорватская молодежка возглавит группу

    Андорра (U21) — Хорватия (U21). Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, отбор к молодежному ЧЕ, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андорра (U21) — Хорватия (U21)
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    Хорватская молодежка — безоговорочный фаворит
    Молодежная сборная Андорры (U21) сыграет против сверстников из Хорватии (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 21 марта и начнется в 21:00 по мск. Андорра (U21) — Хорватия (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 21 Марта 2024 года
    Андорра U21
  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра U21 21:00 Хорватия U21 Хорватия U21
  • Загреб
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    Андорра (U21)

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года молодежка Андорры занимает предпоследнюю, пятую позицию.

    По итогам шести матчей команда набрала три очка, опережая своего ближайшего преследователя Беларусь по дополнительным показателям.

    Андорра U21 — Хорватия U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отборочного цикла на Евро-2025 потерпела поражение Фарерам (0:1).

    Эта неудача продлила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на поединки квалификации континентального первенства.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.

    Состояние команды: в последних 23 матчах во всех турнирах Андорра (U21) не выиграла при 19 поражениях и четырех ничьих.

    Очевидно, что такая форма не сулит хозяевам даже ничьей против столь куда более соперника.

    Соля, Родриго и Росас — единственные пока что авторы голов команды в отборочном цикле чемпионата Европы, забив по одному мячу.

    Хорватия (U21)

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Хорватия (U21) занимает третью позицию в группе.

    Команда на два очка отстает от лидера Португалии, сыграв на один матч меньше, а также на один балл от второй в таблице Греции, которая провела на два поединка больше.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная смогла одержать победу над Беларусью (1:0) на чужом поле в рамках отбора на Евро-2025.

    Этот выигрыш продлил беспроигрышную серию балканцев в шесть поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних матчах Хорватия (U21) не проиграла при трех победах и трех ничьих.

    Очевидно, что такая форма коллектива позволяет сопернику рассчитывать разве что на ничью, но против такого оппонента это будет сделать очень сложно.

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    Марин Любичич — лучший бомбардир сборной в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Андорра не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Андорры было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Хорватии было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.12. Ничья — в 6.80, победа Гибралтара — в 23.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.38 и 2.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В двух из этих игр они не забивали, а еще в одной — забивали лишь один мяч.

    В двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.80.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости забьют меньше 2,5 голов, ведь в четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: индивидуальный тотал Хорватии меньше 2,5 голов за 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч Андорра (U21) — Хорватия (U21) с коэффициентом 2.80. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Хорватская молодежка возглавит группу
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