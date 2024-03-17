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    «Эспаньол» продлит безвыигрышную серию арагонцев?

    «Сарагоса» — «Эспаньол». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Эспаньол»
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    «Эспаньол»
    В воскресенье, 17 марта, в 31-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Эспаньола». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Сарагоса» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Марта 2024 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 20:30 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    «Сарагоса»

    Турнирное положение: С 37 набранными очками коллектив идет в середине турнирной таблицы Сегунды и на семь пунктов опережает зону вылета.

    «Сарагоса» в текущем первенстве добилась девяти викторий, десять встреч свела вничью и потерпела 11 фиаско, забила и пропустила по 28 мячей.

    Сарагоса — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В своей последней проведенной игре арагонцы потерпели гостевое поражение от «Вальядолида» со счетом 0:2. А туром ранее они на своем поле неожиданно уступили главному аутсайдеру лиги «Аморебьете» 0:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Сарагоса» к предстоящей встрече подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный период команда расписала одну мировую и потерпела четыре поражения. Причем за все данное время она смогла забить лишь гол.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 49 набранными баллами на третьей строке, и на пункт отстает от второй.

    «Эспаньол» в этом сезоне выиграл 13 матчей, десять раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 47:34.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» в гостях не справились с аутсайдером «Алькорконом», сыграв вничью 1:1. И тем самым они продлили свою серию из мировых до двух встреч. Ранее были поделены очки дома с «Уэской» 0:0.

    Не сыграют: Лазарет у «Эспаньола» почти пуст. Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: Клуб из Барселоны не знает горечи поражений вот уже на протяжении четырех встреч подряд. В этот период он сперва добился двух выигрышей, а затем два последующих матча завершил миром. Проиграла же команда только один поединок из шести последних.

    Статистика для ставок

    • У «Сарагосы» дома пять проигрышей в десяти минувших встречах при трех победах

    • «Эспаньол» в гостях выиграл лишь один матч из десяти последних и пять раз уступал

    • Три из четырех предыдущих очных поединков данных клубов завершились вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сарагосы» — 2.45, победа «Эспаньола» — 3.28, ничья — 2.96.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.71 и 1.46 соответственно.

    Прогноз: В этом матче ставим на такой исход — Х2 + ТМ 2,5. И вот почему. Во-первых, эти клубы крайне нерезультативны. Во-вторых, каталонцы сейчас пребывает в более лучшей форме.

    Рекомендуемая ставка: Х2 + ТМ 2,5 за 2.09.

    Прогноз: И вторым вариантом ставки в этом поединке будет ничья. Ведь три из четырех последних очных матчей данных команд завершались миром.

    Ставка: ничья за 2.96.

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    Ставка и прогноз на матч «Сарагоса» — «Эспаньол» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» продлит безвыигрышную серию арагонцев?
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