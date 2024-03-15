15 марта «Падерборн» на своем поле примет «Айнтрахт» из Брауншвейга в 26-м туре второй немецкой Бундеслиги. Начало — 20:30 по мск. «Падерборн» — «Айнтрахт» Бр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Падерборн»

Турнирное положение: На текущий момент коллектив с 39 набранными очками разместился на шестой строке в таблице и от третьей отстает всего на два балла.

«Падерборн» выиграл 11 встреч из 25 проведенных, шесть игр свел вничью и восемь раз проиграл, забил 39 мячей, а пропустил на два гола больше.

Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» на выезде поделили очки с «Шальке», сыграв вничью со счетом 3:3, а игровым днем ранее они на своем поле не смогли справиться с «Магдебургом» — 0:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: К этой встрече «Падерборн» подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва добился одной победы, а затем дважды кряду сыграл вничью. Уступила же команда только в одном поединке первенства из семи предыдущих. А пять из шести последних игр с их участием были верховыми.

«Айнтрахт» Бр

Турнирное положение: Клуб из Брауншвейга на текущий момент в таблице второй Бундеслиги идет предпоследним с 24 очками и от безопасной строки отстает на четыре пункта.

«Айнтрахт» в текущем чемпионате пока выиграл семь встреч, три поединка еще свел вничью и 15 матчей проиграл, разница мячей составляет 23:38.

Последние матчи: «Львы» в прошлом игровом дне на своем поле потерпели минимальное фиаско со счетом 0:1 от соседа по турнирке «Ганзы». И тем самым они продлили свою серию поражений до двух встреч кряду. Туром ранее они уступили в гостях «Нюрнбергу» 1:2.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: «Айнтрахт» подходит к предстоящему поединку с 4-матчевой безвыигрышной серией. В этот период коллектив трижды терпел фиаско и раз сыграл вничью. Победить же команда смогла лишь раз за минувшие шесть игр чемпионата и четыре раза проиграла за это время.

Статистика для ставок

Дома «Падерборн» проиграл два из четырех последних матчей при одной победе

В гостях «Айнтрахт» в текущем чемпионате проиграл десять встреч из 12 проведенных

«Падерборн» выиграл у «Айнтрахта» в трех из четырех предыдущих игр при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Падерборна» — 1.79, победа «Айнтрахта» — 4.11, ничья — 4.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.31 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что один из претендентов на повышение в классе на своем поле обыграет одного из аутсайдеров лиги. На это указывает неплохая статистика «Падерборна» против предстоящего противника и слабое выступление «Айнтрахта» в гостях.

Рекомендуемая ставка: победа «Падерборна» за 1.79.

Прогноз: Также ставим еще на то, что «Падерборна» сможет отличиться несколько раз, ведь при своих болельщиках он забивает в основном немало.

Ставка: ИТ «Падерборна» больше 2 голов за 2.26.