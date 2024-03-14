В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос». Начало — в 23:00 «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: Команда из Тель-Авива вышла в 1/8 финала Лиги конференции напрямую, заняв 1 место в группе Лиги конференций. «Маккаби» определил в турнирной таблице такие команды как «Гент», «Заря» и «Брейдаблик», набрав 15 очков.

Последние матчи: В Высшей лиге израильского чемпионата «Маккаби» из Тель-Авива добился гостевой победы над «Бейтаром» 1:0). Это уже пятая виктория команды подряд во внутреннем первенстве.

Не сыграет: С травмой колена в лазарете «Маккаби» находятся Деррик Лукассен, Шеран Йеини и Йонас Маледе, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Израиля «Маккаби» Тель-Авив занимает 1 место, набрав 59 очков.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: В групповом этапе Лиги Европы «Олимпиакос» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете греческий клуб набрал 7 очков, опередив в турнирной таблице словацкий коллектив «Бачка-Топола».

Путевку в Лигу конференций соперники рызграли в последнем 6 туре групповом этапе. «Олимпиакос» на своем поле разгромил «Бачка-Топола» (5:2). Греки уступили первые два месте «Вест Хэму» и «Фрайбургу», которые набрали 15 и 12 очков соответственно.

Последние матчи: «Олимпиакос» провел очередной матч в чемпионате Греции, проиграв на своем поле «Панатинаикосу» (1:3). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 4 место с активом в 57 очков.

Не сыграют: Защитник Дорон Лейднер, полузащитник Бандиугу Фадига и нападающий Желсон Мартинш — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Олимпиакос» фактически лишился шансов на проход в четвертьфинал турнира. В первом матче 1/8 финала греки проиграли «Маккаби» со счетом 1:4.

Статистика для ставок

«Маккаби» Тель-Авив разгромил «Олимпиакос» со счетом 4:1

Выигрышная серия «Маккаби» составляет 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.60, а победа «Маккаби» Тель-Авив — в 3.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, в матчах с участием «Маккаби» и «Олимпиакосом» забивается обычно 3-4 гола.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.