«Тигрес»
Путь в плей-офф: Мексиканский коллектив стартовал в этом турнире с 1/16 финала, где также играл с командой из МЛС — «Ванкувером».
В первом матче в Канаде соперники расписали мировую со счетом 1:1, а в ответном поединке в Мексике «Тигрес» разгромил своего оппонента 3:0.
Последние матчи: Накануне этой игры «тигры» в рамках чемпионата страны уступили в гостевой встрече «Америке» со счетом 0:2. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей, где дважды проиграли.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К данному поединку «золото-синие» подходят в не лучшем состоянии. У них только одна виктория за шесть предыдущих встреч во всех турнирах. Также в этот период «Тигрес» расписал две мировые, одна из которых была в гостях с предстоящим противником 0:0, и трижды терпел фиаско, но каждый раз в гостях.
«Орландо Сити»
Путь в плей-офф: Американский клуб также начал свой путь в текущем розыгрыше Кубка чемпионов КОНКАКАФ с 1/16 финала, где встречался с канадским коллективом «Кавалри».
«Орландо Сити» легко разобрался с ним, дважды его обыграв. Сперва была крупная виктория на выезде 3:0, а в ответной игре состоялась победа поскромнее — 3:1.
Последние матчи: В преддверии этого матча «львы» в рамках регулярного чемпионата МЛС на своем поле потерпели фиаско от «Миннесоты» со счетом 2:3, и продлили тем самым безвыгирышную серию до трех встреч, где дважды уступали.
Не сыграют: Все основные игроки в строю.
Состояние команды: «Орландо Сити» этот сезон начал не лучшим образом. В шести проведенных поединках он одержал только две виктории, дважды обыграв слабый «Кавалари». В остальных же четырех встречах, где соперники были посильнее, он потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.
Статистика для ставок
- «Тигрес» дома не проигрывает вот уже 15 матчей подряд
- «Орландо Сити» в гостях выиграл пять встреч из семи последних при двух фиаско
- Все три матча в противостоянии этих клубов завершились вничью
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тигреса» — 1.58, победа «Орландо Сити» — 5.65, ничья — 4.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.96 соответственно.
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Прогноз: В ответном поединке этих команд ждем, что «Тигрес» на своем поле, где он очень силен, сможет сломить сопротивление американцев и выиграть данный поединок еще в основное время.
Рекомендуемая ставка: победа «Тигреса» с форой (-1) за 1.94.
Прогноз: И учитывая достаточно надежную игру обоих коллективов в обороне, и исход первого матча, ждем, что предстоящая встреча также получится низовой.
Ставка: ТМ 2,5 за 1.96.