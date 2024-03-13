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    Мексиканские «тигры» окажутся сильнее американских «львов»

    «Тигрес» — «Орландо Сити». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тигрес» — «Орландо Сити»
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    «Тигрес»
    13 марта в ответном поединке 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканский «Тигрес» дома сыграет против «Орландо Сити» из США. Начало — в 05:30 по мск. «Тигрес» — «Орландо Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Тигрес»

    Путь в плей-офф: Мексиканский коллектив стартовал в этом турнире с 1/16 финала, где также играл с командой из МЛС — «Ванкувером».

    В первом матче в Канаде соперники расписали мировую со счетом 1:1, а в ответном поединке в Мексике «Тигрес» разгромил своего оппонента 3:0.

    Последние матчи: Накануне этой игры «тигры» в рамках чемпионата страны уступили в гостевой встрече «Америке» со счетом 0:2. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей, где дважды проиграли.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: К данному поединку «золото-синие» подходят в не лучшем состоянии. У них только одна виктория за шесть предыдущих встреч во всех турнирах. Также в этот период «Тигрес» расписал две мировые, одна из которых была в гостях с предстоящим противником 0:0, и трижды терпел фиаско, но каждый раз в гостях.

    «Орландо Сити»

    Путь в плей-офф: Американский клуб также начал свой путь в текущем розыгрыше Кубка чемпионов КОНКАКАФ с 1/16 финала, где встречался с канадским коллективом «Кавалри».

    «Орландо Сити» легко разобрался с ним, дважды его обыграв. Сперва была крупная виктория на выезде 3:0, а в ответной игре состоялась победа поскромнее — 3:1.

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    • Последние матчи: В преддверии этого матча «львы» в рамках регулярного чемпионата МЛС на своем поле потерпели фиаско от «Миннесоты» со счетом 2:3, и продлили тем самым безвыгирышную серию до трех встреч, где дважды уступали.

    Не сыграют: Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: «Орландо Сити» этот сезон начал не лучшим образом. В шести проведенных поединках он одержал только две виктории, дважды обыграв слабый «Кавалари». В остальных же четырех встречах, где соперники были посильнее, он потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.

    Статистика для ставок

    • «Тигрес» дома не проигрывает вот уже 15 матчей подряд

    • «Орландо Сити» в гостях выиграл пять встреч из семи последних при двух фиаско

    • Все три матча в противостоянии этих клубов завершились вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тигреса» — 1.58, победа «Орландо Сити» — 5.65, ничья — 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: В ответном поединке этих команд ждем, что «Тигрес» на своем поле, где он очень силен, сможет сломить сопротивление американцев и выиграть данный поединок еще в основное время.

    Рекомендуемая ставка: победа «Тигреса» с форой (-1) за 1.94.

    Прогноз: И учитывая достаточно надежную игру обоих коллективов в обороне, и исход первого матча, ждем, что предстоящая встреча также получится низовой.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч «Тигрес» — «Орландо Сити» с коэффициентом 1.94. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. Мексиканские «тигры» окажутся сильнее американских «львов»
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