13 марта в ответном поединке 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканский «Тигрес» дома сыграет против «Орландо Сити» из США. Начало — в 05:30 по мск. «Тигрес» — «Орландо Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тигрес»

Путь в плей-офф: Мексиканский коллектив стартовал в этом турнире с 1/16 финала, где также играл с командой из МЛС — «Ванкувером».

В первом матче в Канаде соперники расписали мировую со счетом 1:1, а в ответном поединке в Мексике «Тигрес» разгромил своего оппонента 3:0.

Последние матчи: Накануне этой игры «тигры» в рамках чемпионата страны уступили в гостевой встрече «Америке» со счетом 0:2. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей, где дважды проиграли.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: К данному поединку «золото-синие» подходят в не лучшем состоянии. У них только одна виктория за шесть предыдущих встреч во всех турнирах. Также в этот период «Тигрес» расписал две мировые, одна из которых была в гостях с предстоящим противником 0:0, и трижды терпел фиаско, но каждый раз в гостях.

«Орландо Сити»

Путь в плей-офф: Американский клуб также начал свой путь в текущем розыгрыше Кубка чемпионов КОНКАКАФ с 1/16 финала, где встречался с канадским коллективом «Кавалри».

«Орландо Сити» легко разобрался с ним, дважды его обыграв. Сперва была крупная виктория на выезде 3:0, а в ответной игре состоялась победа поскромнее — 3:1.

Последние матчи: В преддверии этого матча «львы» в рамках регулярного чемпионата МЛС на своем поле потерпели фиаско от «Миннесоты» со счетом 2:3, и продлили тем самым безвыгирышную серию до трех встреч, где дважды уступали.

Не сыграют: Все основные игроки в строю.

Состояние команды: «Орландо Сити» этот сезон начал не лучшим образом. В шести проведенных поединках он одержал только две виктории, дважды обыграв слабый «Кавалари». В остальных же четырех встречах, где соперники были посильнее, он потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.

Статистика для ставок

«Тигрес» дома не проигрывает вот уже 15 матчей подряд

«Орландо Сити» в гостях выиграл пять встреч из семи последних при двух фиаско

Все три матча в противостоянии этих клубов завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тигреса» — 1.58, победа «Орландо Сити» — 5.65, ничья — 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.96 соответственно.

Прогноз: В ответном поединке этих команд ждем, что «Тигрес» на своем поле, где он очень силен, сможет сломить сопротивление американцев и выиграть данный поединок еще в основное время.

Рекомендуемая ставка: победа «Тигреса» с форой (-1) за 1.94.

Прогноз: И учитывая достаточно надежную игру обоих коллективов в обороне, и исход первого матча, ждем, что предстоящая встреча также получится низовой.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.96.