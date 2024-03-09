«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей АПЛ «Борнмут» занимает 13-е место с 31 баллом в активе и разницей мячей 35-47.

Команда на 11 очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому может чувствовать себя относительно безопасно.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. «Вишни» обыграли на выезде «Бернли» (2:0), заабив два безответных мяча.

Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива в шесть поединков во всех турнирах при трех поражениях и трех ничьих.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Кристи, Сенеси, Келли, Ааронс, Фредерикс, Хилл — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Борнмут» одержал одну победу, а также трижды сыграл вничью и трижды проиграл.

Клуб с юга Англии победой над «Бернли» смог прийти в себя и еще дальше оторвался от зоны вылета, а значит наверняка сохраняет позитивный настрой.

Доминик Соланке — лучший бомбардир команды с 14 голами в АПЛ, где занимает четвертое место.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место с 13 очками и разницей мячей 22-72.

Команда на 11 очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому уже можно говорить, что она по сути обречена на понижение в классе.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Клинки» разгромно уступили «Арсеналу» (0:6), пропустив шесть безответных мячей.

Это поражение стало третьим кряду (все — в рамках АПЛ), что говорит о едва возможных шансах гостей остаться в элитном дивизионе.

Не сыграют: Травмированные — Лоу, Норрингтон-Дэвис, Бен Слимане, Иган, Арчер, Брюстер, Бэшем, дисквалифицирован — Холгейт.

Состояние команды: в восьми последних поединках «Шеффилд Юнайтед» одержал лишь одну победу при шести поражениях и одной ничьей.

Если спасение гостей еще возможно каким-либо чудесным образом, то уже в грядущем поединке им необходимо побеждать.

Арчер и Макберни — лучшие бомбардир клуба в АПЛ с четырьмя голами, но первый из-за травмы не поможет клубу в грядущей игре.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Борнмута» было забито меньше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Борнмута» было забито больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» не забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.50, победа «ШЮ» — в 8.50.

ТБ 2,5 воспринимается букмекерами куда более вероятным результатом, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забила. В последнее время их поединки малорезультативны.

При этом в четырех из пяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» также был реализован такой сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в трех последних их матчей было забито меньше 2,5 голов, а в шести из семи последних поединков гости проиграли.

Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.70