ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Легкая прогулка «Ман Сити» и ПСЖ, триумф «Баварии», триллер в Мадриде Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299 «Милан»«Милан» — «Славия» 4:2. Онлайн
    Все новости спорта

    Будет ли снова успешен «Борнмут»?

    «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Англии на 9 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Борнмут» — фаворит матча
    «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Марта 2024 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей АПЛ «Борнмут» занимает 13-е место с 31 баллом в активе и разницей мячей 35-47.

    Команда на 11 очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому может чувствовать себя относительно безопасно.

    Борнмут — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.355.609.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. «Вишни» обыграли на выезде «Бернли» (2:0), заабив два безответных мяча.

    Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива в шесть поединков во всех турнирах при трех поражениях и трех ничьих.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Кристи, Сенеси, Келли, Ааронс, Фредерикс, Хилл — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Борнмут» одержал одну победу, а также трижды сыграл вничью и трижды проиграл.

    Клуб с юга Англии победой над «Бернли» смог прийти в себя и еще дальше оторвался от зоны вылета, а значит наверняка сохраняет позитивный настрой.

    Доминик Соланке — лучший бомбардир команды с 14 голами в АПЛ, где занимает четвертое место.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место с 13 очками и разницей мячей 22-72.

    Команда на 11 очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому уже можно говорить, что она по сути обречена на понижение в классе.

  • Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул
  • В АПЛ намечается еще один исторический сезон
  • 05/03/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Клинки» разгромно уступили «Арсеналу» (0:6), пропустив шесть безответных мячей.

    Это поражение стало третьим кряду (все — в рамках АПЛ), что говорит о едва возможных шансах гостей остаться в элитном дивизионе.

    Не сыграют: Травмированные — Лоу, Норрингтон-Дэвис, Бен Слимане, Иган, Арчер, Брюстер, Бэшем, дисквалифицирован — Холгейт.

    Состояние команды: в восьми последних поединках «Шеффилд Юнайтед» одержал лишь одну победу при шести поражениях и одной ничьей.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Если спасение гостей еще возможно каким-либо чудесным образом, то уже в грядущем поединке им необходимо побеждать.

    Арчер и Макберни — лучшие бомбардир клуба в АПЛ с четырьмя голами, но первый из-за травмы не поможет клубу в грядущей игре.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Борнмута» было забито меньше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Борнмута» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» не забивал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.50, победа «ШЮ» — в 8.50.

    ТБ 2,5 воспринимается букмекерами куда более вероятным результатом, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забила. В последнее время их поединки малорезультативны.

    При этом в четырех из пяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» также был реализован такой сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в трех последних их матчей было забито меньше 2,5 голов, а в шести из семи последних поединков гости проиграли.

    Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.70

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Вест Коаст
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нефтехимик — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Галатасарай — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. Будет ли снова успешен «Борнмут»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры