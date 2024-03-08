«Фортуна» — «Гамбург». Матч пройдет в рамках 25-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало — 20:30 (мск) «Фортуна» — «Гамбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фортуна»

Турнирное положение: команда из Дюссельдорфа в этом сезоне может побороться за повышение в классе.

По итогам первых 24 туров «красно-белые» имеют в своем активе 37 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице и только на четыре пункта отстают от третьего «Гамбурга».

За 24 матча «Фортуна» смогла 50 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Даниэля Тиуне сыграли вничью с «Ганновером» (2:2), а до этого переиграли «Ганзу» (260).

Перед этим же дюссельдорфцы поделили очки с «Карлсруэ» (2:2) и «Эльфсбергом» (1:1), а также проиграли «Падерборну» (3:4).

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Также ранее «Фортуна» смогла переиграть по пенальти «Санкт-Паули» и пробилась уже в полуфинал Кубка Германии, где сыграет против «Байера».

Не сыграют: под большим вопросом выход на поле травмированных Джамиля Зиберта, Эммануэля Иоги и Марселя Соботтки.

Состояние команды: «Фортуна» продолжает борьбу как за повышение в классе, так и за Кубок страны, поэтому пока что сезон можно называть успешным, однако все решится в самом конце.

Зимой команда арендовала Кристофа Дафернера, Давино Кнаппе, Сулимана Мустафу и Джошуа Каршие, а вот покинул коллектив только Даниэль Гинчек.

«Гамбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за возвращение в Бундеслигу.

В настоящий момент коллектив из Гамбурга занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 41 очко. «Горожане» только на два пункта отстают от зоны прямого повышения в классе.

«Черно-бело-синие» смогли 47 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «динозавры» неожиданно уступили «Оснабрюку» (1:2), а до этого победили «Эльфсберг» (1:0).

Перед этим же «Гамбург» сыграл вничью с «Ганзой» (2:2), но уступил «Ганноверу» (3:4).

Также подопечные Штеффена Баумгарта уже давно вылетели из Кубка Германии, уступив по пенальти «Герте».

Не сыграют: не сможет выйти на поле только травмированный Стефан Амбросиус.

Состояние команды: пока что говорить об этом слишком рано, поскольку все будет зависеть от того, как «Гамбург» завершит сезон и сможет ли подняться в Бундеслигу.

В настоящий момент все складывается для команды довольно-таки неплохо и она претендует на выход в элиту немецкого футбола.

Во время зимнего трансферного окна в команду пришли Масая Окугава и Ноа Каттенбах, а вот покинули ее Дауда Белеме, Марко Йоханссон и Валон Зумбери.

Статистика для ставок

«Гамбург» не проигрывает «Фортуне» в очных встречах на протяжении 8 матчей

«Гамбург» во всех играх этого сезона забил хотя бы 1 мяч

«Фортуна» забивает на протяжении 8 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фортуна» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.40. Ничья — в 3.80, победа «Гамбурга» — в 2.65.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.50.

Прогноз: команды в последнее время и в целом в этом сезоне играют крайне результативно, поэтому вполне можно рассчитывать на много голов и в этой игре.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

Прогноз: в последнее время соперники не блещут стабильностью и в целом являются примерно равными, поэтому ничейный результат является очень даже вероятным.

Ставка: ничья за 3.80.