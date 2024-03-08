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    Ждем много голов и ничью

    «Фортуна» — «Гамбург». Ставка (к. 2.25) и прогноз на чемпионат Германии на 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фортуна» — «Гамбург»
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    «Гамбург»
    «Фортуна» — «Гамбург». Матч пройдет в рамках 25-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало — 20:30 (мск) «Фортуна» — «Гамбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 08 Марта 2024 года
    Фортуна Д
  • Дюссельдорф
    •  Фортуна Д 20:30 Гамбург Гамбург
  • Гамбург
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    «Фортуна»

    Турнирное положение: команда из Дюссельдорфа в этом сезоне может побороться за повышение в классе.

    По итогам первых 24 туров «красно-белые» имеют в своем активе 37 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице и только на четыре пункта отстают от третьего «Гамбурга».

    За 24 матча «Фортуна» смогла 50 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Даниэля Тиуне сыграли вничью с «Ганновером» (2:2), а до этого переиграли «Ганзу» (260).

    Перед этим же дюссельдорфцы поделили очки с «Карлсруэ» (2:2) и «Эльфсбергом» (1:1), а также проиграли «Падерборну» (3:4).

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    Также ранее «Фортуна» смогла переиграть по пенальти «Санкт-Паули» и пробилась уже в полуфинал Кубка Германии, где сыграет против «Байера».

    Не сыграют: под большим вопросом выход на поле травмированных Джамиля Зиберта, Эммануэля Иоги и Марселя Соботтки.

    Состояние команды: «Фортуна» продолжает борьбу как за повышение в классе, так и за Кубок страны, поэтому пока что сезон можно называть успешным, однако все решится в самом конце.

    Зимой команда арендовала Кристофа Дафернера, Давино Кнаппе, Сулимана Мустафу и Джошуа Каршие, а вот покинул коллектив только Даниэль Гинчек.

    «Гамбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за возвращение в Бундеслигу.

    В настоящий момент коллектив из Гамбурга занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 41 очко. «Горожане» только на два пункта отстают от зоны прямого повышения в классе.

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    • «Черно-бело-синие» смогли 47 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «динозавры» неожиданно уступили «Оснабрюку» (1:2), а до этого победили «Эльфсберг» (1:0).

    Перед этим же «Гамбург» сыграл вничью с «Ганзой» (2:2), но уступил «Ганноверу» (3:4).

    Также подопечные Штеффена Баумгарта уже давно вылетели из Кубка Германии, уступив по пенальти «Герте».

    Не сыграют: не сможет выйти на поле только травмированный Стефан Амбросиус.

    Состояние команды: пока что говорить об этом слишком рано, поскольку все будет зависеть от того, как «Гамбург» завершит сезон и сможет ли подняться в Бундеслигу.

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    В настоящий момент все складывается для команды довольно-таки неплохо и она претендует на выход в элиту немецкого футбола.

    Во время зимнего трансферного окна в команду пришли Масая Окугава и Ноа Каттенбах, а вот покинули ее Дауда Белеме, Марко Йоханссон и Валон Зумбери.

    Статистика для ставок

    • «Гамбург» не проигрывает «Фортуне» в очных встречах на протяжении 8 матчей

    • «Гамбург» во всех играх этого сезона забил хотя бы 1 мяч

    • «Фортуна» забивает на протяжении 8 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фортуна» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.40. Ничья — в 3.80, победа «Гамбурга» — в 2.65.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.50.

    Прогноз: команды в последнее время и в целом в этом сезоне играют крайне результативно, поэтому вполне можно рассчитывать на много голов и в этой игре.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

    Прогноз: в последнее время соперники не блещут стабильностью и в целом являются примерно равными, поэтому ничейный результат является очень даже вероятным.

    Ставка: ничья за 3.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Фортуна» — «Гамбург» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Ждем много голов и ничью
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