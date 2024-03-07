В рамках 24-го тура чемпионата Армении 7 марта пройдет матч ЦСКА Ереван — «Арарат-Армения». Начало — 14:00 (мск). ЦСКА Ереван — «Арарат-Армения»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ЦСКА Ереван

Турнирное положение: ЦСКА Ереван в нынешнем сезоне сражается за выживание в высшем дивизионе. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА Ереван опережает опасную зону на 3 очка. А вот забивают «армейцы» в среднем гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Армении команда не смогла разжиться очками. ЦСКА Ереван минимально уступил «Арарату».

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА Ереван добыл лишь одну викторию. Причем в этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в собственные ворота 10.

В четырех своих последних поединках команда проиграла. Причем в них ЦСКА Ереван ни разу не забил в ворота соперников.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах «армейцы» откровенно удручили игрой и результатами. Например, команда дома уступила «Алашкерту» (0:6).

Матчи против «Арарат-Армении» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков ЦСКА Ереван добыл всего 2 ничьих при 3 поражениях.

И уж совсем очевидно, что ЦСКА Ереван постарается оказать достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. В сентябре «армейцам» это удалось (1:1).

«Арарат-Армения»

Турнирное положение: «Арарат-Армения» в нынешнем сезоне привычно является борцом за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке таблицы.

Причем отставание от лидера составляет 6 зачетных баллов. Да и очков команда растеряла немало, причем фактически на ровном месте.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Арарат-Армения» дома уступил «Вану» (0:2).

В трех поединках после возобновления чемпионата команда набрала всего 4 очка. Правда, обыграть ей удалось лидера «Пюник» (3:1).

Вообще, «Арарат-Армения» после зимней паузы никак не может найти свою игру. При этом состав у команды один из сильнейших в лиге.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Арарат-Армения» вряд ли может реально претендовать на 1 место. А вот отставание от 2 позиции измеряется лишь 3 очками.

Правда, с реализацией у команды все достаточно гладко. «Арарат-Армения» забила 48 мячей в 23 поединках чемпионата.

Плюс ко всему, «Арарат-Армения» слишком часто теряет очки. В пассиве у ереванцев уже 5 поражений в нынешнем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Арарат-Армения» априори явно сильнее одного из аутсайдеров.

Статистика для ставок

ЦСКА Ереван проиграл в 4 своих последних поединках

«Арарат-Армения» еще ни разу в истории не проигрывала «армейцам»

«Армейцы» в текущем календарном году еще не забили ни одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 5.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с приблизительно равными коэффициентами — 1.85 и 1.93.

Прогноз: Гости явно сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка начнут матч активно.

«Армейцы» после зимней паузы выглядят явно не лучшим образом, чем должен быстро воспользоваться соперник.

Ставка: Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.98