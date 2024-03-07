ЦСКА Ереван
Турнирное положение: ЦСКА Ереван в нынешнем сезоне сражается за выживание в высшем дивизионе. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом ЦСКА Ереван опережает опасную зону на 3 очка. А вот забивают «армейцы» в среднем гол за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Армении команда не смогла разжиться очками. ЦСКА Ереван минимально уступил «Арарату».
Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА Ереван добыл лишь одну викторию. Причем в этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в собственные ворота 10.
В четырех своих последних поединках команда проиграла. Причем в них ЦСКА Ереван ни разу не забил в ворота соперников.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах «армейцы» откровенно удручили игрой и результатами. Например, команда дома уступила «Алашкерту» (0:6).
Матчи против «Арарат-Армении» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков ЦСКА Ереван добыл всего 2 ничьих при 3 поражениях.
И уж совсем очевидно, что ЦСКА Ереван постарается оказать достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. В сентябре «армейцам» это удалось (1:1).
«Арарат-Армения»
Турнирное положение: «Арарат-Армения» в нынешнем сезоне привычно является борцом за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке таблицы.
Причем отставание от лидера составляет 6 зачетных баллов. Да и очков команда растеряла немало, причем фактически на ровном месте.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Арарат-Армения» дома уступил «Вану» (0:2).
В трех поединках после возобновления чемпионата команда набрала всего 4 очка. Правда, обыграть ей удалось лидера «Пюник» (3:1).
Вообще, «Арарат-Армения» после зимней паузы никак не может найти свою игру. При этом состав у команды один из сильнейших в лиге.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде «Арарат-Армения» вряд ли может реально претендовать на 1 место. А вот отставание от 2 позиции измеряется лишь 3 очками.
Правда, с реализацией у команды все достаточно гладко. «Арарат-Армения» забила 48 мячей в 23 поединках чемпионата.
Плюс ко всему, «Арарат-Армения» слишком часто теряет очки. В пассиве у ереванцев уже 5 поражений в нынешнем чемпионате.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Арарат-Армения» априори явно сильнее одного из аутсайдеров.
Статистика для ставок
- ЦСКА Ереван проиграл в 4 своих последних поединках
- «Арарат-Армения» еще ни разу в истории не проигрывала «армейцам»
- «Армейцы» в текущем календарном году еще не забили ни одного гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 5.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с приблизительно равными коэффициентами — 1.85 и 1.93.
- 2.50Реал Мадрид — Лейпциг: прогноз и ставка
- 2.13Манчестер Сити — Копенгаген: прогноз и ставка
- 2.10Спортинг Лиссабон — Аталанта: прогноз и ставка
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Прогноз: Гости явно сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка начнут матч активно.
«Армейцы» после зимней паузы выглядят явно не лучшим образом, чем должен быстро воспользоваться соперник.
Ставка: Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.98