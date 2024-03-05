В рамках 1/4 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 5 марта пройдет матч «Чонбук Моторс» — «Ульсан Хендэ». Начало — 13:00 (мск). «Чонбук Моторс» — «Ульсан Хендэ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Чонбук Моторс»

Турнирное положение: «Чонбук Моторс» только-только стартовал в своем внутреннем чемпионате. Впрочем, цели там стоят максимальные.

При этом в зимних контрольных поединках команда выглядела весьма неплохо. В 6 спаррингах добыто 3 победы при 2 коллизиях.

Последние матчи: в стартовом туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Чонбук Моторс» расписал мировую с «Тэджон Ситизен» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в свои ворота «Чонбук Моторс» пропустил всего лишь трижды.

В предыдущем раунде Азиатской Лиги чемпионов «Чонбук Моторс» прошел «Пхохан Стилерс». По сумме двух встреч команда выиграла с общим счетом 3:1.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на текущий момент команда набирает оптимальные кондиции. Да и задачи выйти в полуфинал турнира никто не отменял.

Поединки против «Ульсан Хендэ» для команды проходят традиционно неудачно. Из 5 последних очных встреч «Чонбук Моторс» выиграл лишь 1 раз при 4 поражениях.

В двух последних очных поединках команда проигрывала. Причем оба матча завершились с минимальным счетом.

«Ульсан Хендэ»

Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» прошедший чемпионат Южной Кореи завершил на 1 строчке. Гандикап от ближайшего преследователя составил 12 очков.

Команда забила 63 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 42.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 4 виктории при одной ничьей.

В 5 последних поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников. Причем в свои ворота команда пропустила 3 раза.

При этом в своем последнем матче «Ульсан Хендэ» добыл викторию. В стартовом туре своего чемпионата команда минимально переиграла «Пхохан Стилерс».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ульсан Хендэ» выглядит весьма прилично. Команда выиграла в 3 своих последних матчах.

Плюс ко всему, команда явно прибавила в аспекте надежности своих тылов. В трех последних матчах пропущен всего лишь один мяч.

Последнее поражение от «Чонбук Моторс» случилось более полугода назад. Причем оба гола были пропущены в самом эндшпиле (0:2).

И уж совсем очевидно, что в этой встрече «Ульсан Хендэ» не будет лишь отсиживаться в тылах. Шансы отличиться у гостей явно будут.

Статистика для ставок

« Ульсан Хендэ» имеет действующую победную серию из 3 матчей подряд

«Ульсан Хендэ» обыграл «Чонбук Моторс» в двух последних очных поединках

«Чонбук Моторс» два своих последних поединка завершил с одинаковым счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно идентичными коэффициентами — 1.92 и 1.92.

Прогноз: Фактор своего поля явно поможет «Чонбук Моторс» в первом поединке.

«Чонбук Моторс» явно постарается соорудить задел перед ответным поединком, так что ждем от хозяев повышенной активности в атаке.

Ставка: Победа «Чонбук Моторс» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.08