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    «Чонбук Моторс» обязательно победит!

    «Чонбук Моторс» — «Ульсан Хендэ». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 5 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Чонбук Моторс» — «Ульсан Хендэ»
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    «Чонбук Моторс»
    В рамках 1/4 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 5 марта пройдет матч «Чонбук Моторс» — «Ульсан Хендэ». Начало — 13:00 (мск). «Чонбук Моторс» — «Ульсан Хендэ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Чонбук Моторс»

    Турнирное положение: «Чонбук Моторс» только-только стартовал в своем внутреннем чемпионате. Впрочем, цели там стоят максимальные.

    При этом в зимних контрольных поединках команда выглядела весьма неплохо. В 6 спаррингах добыто 3 победы при 2 коллизиях.

    Последние матчи: в стартовом туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Чонбук Моторс» расписал мировую с «Тэджон Ситизен» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в свои ворота «Чонбук Моторс» пропустил всего лишь трижды.

    В предыдущем раунде Азиатской Лиги чемпионов «Чонбук Моторс» прошел «Пхохан Стилерс». По сумме двух встреч команда выиграла с общим счетом 3:1.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: на текущий момент команда набирает оптимальные кондиции. Да и задачи выйти в полуфинал турнира никто не отменял.

    Поединки против «Ульсан Хендэ» для команды проходят традиционно неудачно. Из 5 последних очных встреч «Чонбук Моторс» выиграл лишь 1 раз при 4 поражениях.

    В двух последних очных поединках команда проигрывала. Причем оба матча завершились с минимальным счетом.

    «Ульсан Хендэ»

    Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» прошедший чемпионат Южной Кореи завершил на 1 строчке. Гандикап от ближайшего преследователя составил 12 очков.

    Команда забила 63 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 42.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 4 виктории при одной ничьей.

    В 5 последних поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников. Причем в свои ворота команда пропустила 3 раза.

    При этом в своем последнем матче «Ульсан Хендэ» добыл викторию. В стартовом туре своего чемпионата команда минимально переиграла «Пхохан Стилерс».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ульсан Хендэ» выглядит весьма прилично. Команда выиграла в 3 своих последних матчах.

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    Плюс ко всему, команда явно прибавила в аспекте надежности своих тылов. В трех последних матчах пропущен всего лишь один мяч.

    Последнее поражение от «Чонбук Моторс» случилось более полугода назад. Причем оба гола были пропущены в самом эндшпиле (0:2).

    И уж совсем очевидно, что в этой встрече «Ульсан Хендэ» не будет лишь отсиживаться в тылах. Шансы отличиться у гостей явно будут.

    Статистика для ставок

    • « Ульсан Хендэ» имеет действующую победную серию из 3 матчей подряд

    • «Ульсан Хендэ» обыграл «Чонбук Моторс» в двух последних очных поединках

    • «Чонбук Моторс» два своих последних поединка завершил с одинаковым счетом 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно идентичными коэффициентами — 1.92 и 1.92.

    Прогноз: Фактор своего поля явно поможет «Чонбук Моторс» в первом поединке.

    «Чонбук Моторс» явно постарается соорудить задел перед ответным поединком, так что ждем от хозяев повышенной активности в атаке.

    Ставка: Победа «Чонбук Моторс» за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    Ставка и прогноз на матч «Чонбук Моторс» — «Ульсан Хендэ» с коэффициентом 2.27. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. «Чонбук Моторс» обязательно победит!
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