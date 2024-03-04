«Эльче» на своем поле сыграет против «Алькоркона» в 29-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 4 марта, начнется в 22:30 по мск. «Эльче» — «Алькоркон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эльче»

Турнирное положение: С 44 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет пятым, опережая лишь на балл седьмую строку.

Коллектив в этом сезоне выиграл 12 игр из 28, восемь встреч свел вничью и восемь раз проиграл, забил 26 голов, а пропустил на три мяча меньше.

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Последние матчи: В прошлом туре «зелено-белые» в гостях смогли переиграть «Картахену» со счетом 1:0. А игровым днем ранее они на своем территории поделили очки с «Эйбаром» 0:0.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: У «Эльче» всего лишь одно фиаско за минувшие восемь поединков чемпионата. Также в этом отрезке коллектив отпраздновал четыре виктории и три раза сыграл вничью. Причем за все эти игры он пропустил только один гол.

«Алькоркон»

Турнирное положение: С 29 набранными очками коллектив идет в зоне вылета. Однако от безопасной строки его отделяют всего лишь два пункта.

«Алькоркон» за всю турнирную дистанцию отпраздновал семь викторий, восемь встреч еще он свел вничью и потерпел 13 фиаско, разница мячей — 22:38.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «гончары» на своем поле поделили очки с «Тенерифе», сыграв вничью со счетом 1:1, а перед этим они в гостевом поединке были разгромлены лидирующим «Леганесом» 0:3.

Не сыграют: Лазарет у «Алькоркона» почти пуст. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: «Желтые» в целом неплохо выступают в новом году. В семи проведенных встречах они уступили только дважды и оба раза в гостях. Также они еще отпраздновали две виктории и три поединка свели вничью за это время.

Статистика для ставок

«Эльче» пропустил только один гол за минувшие восемь встреч первенства

«Алькоркон» в гостях проиграл семь из девяти последних матчей первенства

«Эльче» обыграл «Алькоркон» в трех из четырех минувших очных играх при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Эльче» букмекеры дают коэффициент 1.60. Ничья оценена в 3.72, а победа «Алькоркона» оценена в 6.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.55 соответственно.

Прогноз: В этом поединке рекомендуем ставить на сухую викторию хозяев, ведь на это указывает отличная игра в защите «Эльче» и неумение «Алькоркона» держать удар на выезде.

Рекомендуемая ставка: «Эльче» победит и не пропустит за 2.14.

Прогноз: И исходя из невысокой результативности обеих сторон также ставим здесь еще на такой исход — П1 + ТМ 2,5.

Ставка: П1 + ТМ 2,5 за 2.00.