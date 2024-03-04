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    Очередной сухарь для «Эльче»?

    «Эльче» — «Алькоркон». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 4 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Алькоркон»
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    «Эльче»
    «Эльче» на своем поле сыграет против «Алькоркона» в 29-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 4 марта, начнется в 22:30 по мск. «Эльче» — «Алькоркон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Марта 2024 года
    Эльче
  • Испания. Сегунда
    •  Эльче 22:30 Алькоркон Алькоркон
  • Испания. Сегунда
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    «Эльче»

    Турнирное положение: С 44 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет пятым, опережая лишь на балл седьмую строку.

    Коллектив в этом сезоне выиграл 12 игр из 28, восемь встреч свел вничью и восемь раз проиграл, забил 26 голов, а пропустил на три мяча меньше.

    Эльче — Алькоркон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре «зелено-белые» в гостях смогли переиграть «Картахену» со счетом 1:0. А игровым днем ранее они на своем территории поделили очки с «Эйбаром» 0:0.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: У «Эльче» всего лишь одно фиаско за минувшие восемь поединков чемпионата. Также в этом отрезке коллектив отпраздновал четыре виктории и три раза сыграл вничью. Причем за все эти игры он пропустил только один гол.

    «Алькоркон»

    Турнирное положение: С 29 набранными очками коллектив идет в зоне вылета. Однако от безопасной строки его отделяют всего лишь два пункта.

    «Алькоркон» за всю турнирную дистанцию отпраздновал семь викторий, восемь встреч еще он свел вничью и потерпел 13 фиаско, разница мячей — 22:38.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «гончары» на своем поле поделили очки с «Тенерифе», сыграв вничью со счетом 1:1, а перед этим они в гостевом поединке были разгромлены лидирующим «Леганесом» 0:3.

    Не сыграют: Лазарет у «Алькоркона» почти пуст. Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: «Желтые» в целом неплохо выступают в новом году. В семи проведенных встречах они уступили только дважды и оба раза в гостях. Также они еще отпраздновали две виктории и три поединка свели вничью за это время.

    Статистика для ставок

    • «Эльче» пропустил только один гол за минувшие восемь встреч первенства

    • «Алькоркон» в гостях проиграл семь из девяти последних матчей первенства

    • «Эльче» обыграл «Алькоркон» в трех из четырех минувших очных играх при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Эльче» букмекеры дают коэффициент 1.60. Ничья оценена в 3.72, а победа «Алькоркона» оценена в 6.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке рекомендуем ставить на сухую викторию хозяев, ведь на это указывает отличная игра в защите «Эльче» и неумение «Алькоркона» держать удар на выезде.

    Рекомендуемая ставка: «Эльче» победит и не пропустит за 2.14.

    Прогноз: И исходя из невысокой результативности обеих сторон также ставим здесь еще на такой исход — П1 + ТМ 2,5.

    Ставка: П1 + ТМ 2,5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Алькоркон» с коэффициентом 2.14. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на футбол. Очередной сухарь для «Эльче»?
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