В рамках финала Суперкубка Китая 25 февраля пройдет матч «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа». Начало — 11:00 (мск). «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Порт»

Турнирное положение: Эта команда выиграла прошедший чемпионат Китая, на 5 очков опередив ближайшего конкурента.

Из 30 сыгранных поединков были выиграны 19. А вот проиграл «Шанхай Порт» всего в 5 поединках чемпионата Китая.

Последние матчи: в своем предыдущем матче «Шанхай Порт» добыл победу. Команда переиграла «Далянь Про» (3:2).

Вот только игровой простой не может не сказаться. Свой последний официальный поединок команда провела еще в начале ноября.

Последний очный поединок с «Шанхай Шеньхуа» команда провела блестяще. Победа со счетом 5:0 вышла показательной.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: чемпион Китая явно намеревается стартовать в новом сезоне с выигрыша Суперкубка страны.

При этом поединки с «Шанхай Шеньхуа» традиционно складываются для команды сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу обыграли друг друга.

Без игровой практики номинальным хозяевам придется нелегко. Быть может, выстрелит новичок команды Густаво?!

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» в нынешнее межсезонье проводят контрольные поединки. В 3 спаррингах было добыто 2 виктории.

Причем «Шанхай Шеньхуа» легко переиграл бразильский «Сантос» (4:1). Зато с «Аль-Духаилем» пришлось помаяться (1:0).

Последние матчи: в последнем спарринге команда потерпела первое поражение в межсезонье. «Шанхай Шеньхуа» уступил «Зениту» со счетом 0:6.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Шанхай Шеньхуа» видится коллективом-загадкой. Особенно много вопросов оставил после себя тот самый спарринг с «Зенитом».

Вообще, состав команды выглядит довольно прилично. «Шанхай Шеньхуа» может прибавить, к тому же удалось кадрово укрепиться.

В этом поединке гости будут действовать вторым номером. Неплохо вписался в игру команды форвард Андре Луис.

Статистика для ставок

«Шанхай Порт» является действующим чемпионом Китая

«Шанхай Шеньхуа» выиграл 2 раза в 3 своих спаррингах

Последняя очная встреча завершилась победой «Шанхай Порт» (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Порт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.30, а победа соперника — в скромные 3.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.10 и 1.67.

Прогноз: Обе команды укрепились в межсезонье, и наверняка будут активны в атаке.

«Шанхай Шеньхуа» в контрольных матчах весьма неплохо выглядел в атаке, так что и в этот раз не будет отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 3 и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.50