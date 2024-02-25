ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • 22:13
    • Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч против «Вильярреала»
  • 21:50
    • СКА разгромил на выезде минское «Динамо»
  • 20:15
    • Калинская сенсационно переиграла Свентек в полуфинале турнира в Дубае
  • 20:12
    • Хачанов справился с Попыриным и пробился в финал турнира в Дохе
  • 19:38
    • «Локомотив» в овертайме дожал «Нефтехимик»
    Все новости спорта

    Голепада избежать не удастся?

    «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Суперкубок Китая, 25 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Шанхай СИПГ Прогнозы на Шанхай Шэньхуа
    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шанхай Шеньхуа»
    В рамках финала Суперкубка Китая 25 февраля пройдет матч «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа». Начало — 11:00 (мск). «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шанхай Порт»

    Турнирное положение: Эта команда выиграла прошедший чемпионат Китая, на 5 очков опередив ближайшего конкурента.

    Из 30 сыгранных поединков были выиграны 19. А вот проиграл «Шанхай Порт» всего в 5 поединках чемпионата Китая.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче «Шанхай Порт» добыл победу. Команда переиграла «Далянь Про» (3:2).

    Вот только игровой простой не может не сказаться. Свой последний официальный поединок команда провела еще в начале ноября.

    Последний очный поединок с «Шанхай Шеньхуа» команда провела блестяще. Победа со счетом 5:0 вышла показательной.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: чемпион Китая явно намеревается стартовать в новом сезоне с выигрыша Суперкубка страны.

    При этом поединки с «Шанхай Шеньхуа» традиционно складываются для команды сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу обыграли друг друга.

    Без игровой практики номинальным хозяевам придется нелегко. Быть может, выстрелит новичок команды Густаво?!

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» в нынешнее межсезонье проводят контрольные поединки. В 3 спаррингах было добыто 2 виктории.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» легко переиграл бразильский «Сантос» (4:1). Зато с «Аль-Духаилем» пришлось помаяться (1:0).

  • Новый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
  • Спустя год в Мюнхене снова ищут главного тренера
  • Вчера

    • Последние матчи: в последнем спарринге команда потерпела первое поражение в межсезонье. «Шанхай Шеньхуа» уступил «Зениту» со счетом 0:6.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Шанхай Шеньхуа» видится коллективом-загадкой. Особенно много вопросов оставил после себя тот самый спарринг с «Зенитом».

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Вообще, состав команды выглядит довольно прилично. «Шанхай Шеньхуа» может прибавить, к тому же удалось кадрово укрепиться.

    В этом поединке гости будут действовать вторым номером. Неплохо вписался в игру команды форвард Андре Луис.

    Статистика для ставок

    • «Шанхай Порт» является действующим чемпионом Китая

    • «Шанхай Шеньхуа» выиграл 2 раза в 3 своих спаррингах

    • Последняя очная встреча завершилась победой «Шанхай Порт» (5:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Порт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.30, а победа соперника — в скромные 3.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.10 и 1.67.

    Прогноз: Обе команды укрепились в межсезонье, и наверняка будут активны в атаке.

    «Шанхай Шеньхуа» в контрольных матчах весьма неплохо выглядел в атаке, так что и в этот раз не будет отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 3 и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вальядолид — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Козенца — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Генк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ковентри — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.27
  • Прогноз на матч Шелбурн — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.21
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мец — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арока — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.77
  • Прогноз на матч Коламбус — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Филадельфия — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шанхай Порт» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. Голепада избежать не удастся?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры