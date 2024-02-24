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    Прервет ли «Дженоа» беспроигрышную серию «Удинезе»?

    «Дженоа» — «Удинезе». Ставка (к. 2.18) и прогноз на чемпионат Италии на 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Удинезе»
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    «Удинезе» не знает поражений в трех последних матчах
    «Дженоа» — «Удинезе». Матч пройдет в рамках 26-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Дженоа» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Февраля 2024 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. В ее активе 25 забитых мячей, в пассиве — 30 пропущенных мячей.

    Команда на 10 очков опережает зону вылета и на 11 баллов отстает от зоны еврокубков. Посему клуб уже не имеет существенной турнирной мотивации.

    Последние матчи: хозяева в прошлом туре на чужом поле сыграли вничью. На выезде генуэзцы разошлись миром с «Наполи» (1:1).

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух ничьих и одном поражении.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Маттурро — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних восьми поединках во всех турнирах «Дженоа» потерпела только одно поражение одном поражении и пяти ничьих и двух победах.

    Такие результаты позволяют коллективу не бороться за выживание, но одновременно и мешают всерьез претендовать на еврокубки, оставаясь середняком.

    Гудмундссон является ведущим бомбардиром «Грифонов» с девятью голами, четыре из которых стали решающими.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Удинезе» занимает 14-е место с 23 очками и разницей мячей 25-38.

    Команда на три очка опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выживание.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре «Зебры» потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с конкурентом «Кальяри» (1:1).

    В трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, коллектив не проиграл при одной победе и двух ничьих.

    Не сыграют: Перейра, Деулофеу, Эбоссе — у всех травмы. Дисквалифицирован — Гомес.

    Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Серии А) «Удинезе» одержал только одну победу при двух поражениях и трех ничьих.

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    Словом, команда звезд с неба не хватает, но в последнее время заметно оживилась, а грядущий соперник, как середняк без особой мотивации, дает возможность улучшить свои позиции.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды с шестью голами, его главный помощник в атаке Товен забил четыре мяча.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 10 последних матчей «Дженоа» забивали оба соперника

    • в четырех последних матчах «Удинезе» хотя бы одна команда не забьет

    • в четырех последних матчах «Удинезе» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 2.90, победа «Удинезе» — в 3.65.

    ТБ 2,5 воспринимается как менее вероятный расклад, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

    Коэффициенты матча Дженоа — Удинезе

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  • 2.302.903.65Бонус$9500
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    Прогноз: в восьми из 10 последних матчей хозяев забивали обе команды. Генуэзцы как часто забивают, так и пропускают.

    В шести из 10 последних матчей гостей также забивали обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 2.18.

    Прогноз: немногим более рискованный прогноз, что гости не проиграют и в матче будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех их последних матчах был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Удинезе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20

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    «Дженоа» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Дженоа» беспроигрышную серию «Удинезе»?
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