«Дженоа» — «Удинезе». Матч пройдет в рамках 26-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Дженоа» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. В ее активе 25 забитых мячей, в пассиве — 30 пропущенных мячей.

Команда на 10 очков опережает зону вылета и на 11 баллов отстает от зоны еврокубков. Посему клуб уже не имеет существенной турнирной мотивации.

Последние матчи: хозяева в прошлом туре на чужом поле сыграли вничью. На выезде генуэзцы разошлись миром с «Наполи» (1:1).

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух ничьих и одном поражении.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Маттурро — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках во всех турнирах «Дженоа» потерпела только одно поражение одном поражении и пяти ничьих и двух победах.

Такие результаты позволяют коллективу не бороться за выживание, но одновременно и мешают всерьез претендовать на еврокубки, оставаясь середняком.

Гудмундссон является ведущим бомбардиром «Грифонов» с девятью голами, четыре из которых стали решающими.

«Удинезе»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Удинезе» занимает 14-е место с 23 очками и разницей мячей 25-38.

Команда на три очка опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выживание.

Последние матчи: в предыдущем туре «Зебры» потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с конкурентом «Кальяри» (1:1).

В трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, коллектив не проиграл при одной победе и двух ничьих.

Не сыграют: Перейра, Деулофеу, Эбоссе — у всех травмы. Дисквалифицирован — Гомес.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Серии А) «Удинезе» одержал только одну победу при двух поражениях и трех ничьих.

Словом, команда звезд с неба не хватает, но в последнее время заметно оживилась, а грядущий соперник, как середняк без особой мотивации, дает возможность улучшить свои позиции.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды с шестью голами, его главный помощник в атаке Товен забил четыре мяча.

Статистика для ставок

в восьми из 10 последних матчей «Дженоа» забивали оба соперника

в четырех последних матчах «Удинезе» хотя бы одна команда не забьет

в четырех последних матчах «Удинезе» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 2.90, победа «Удинезе» — в 3.65.

ТБ 2,5 воспринимается как менее вероятный расклад, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

Коэффициенты матча Дженоа — Удинезе 1X2Новым игрокам 2.302.903.65Бонус$9500

Прогноз: в восьми из 10 последних матчей хозяев забивали обе команды. Генуэзцы как часто забивают, так и пропускают.

В шести из 10 последних матчей гостей также забивали обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 2.18.

Прогноз: немногим более рискованный прогноз, что гости не проиграют и в матче будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех их последних матчах был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Удинезе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20