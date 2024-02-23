«Хольштайн» Киль
Турнирное положение: В таблице подопечные Марцела Раппа на данный момент с 42 очками идут вторыми и на три балла отстают от лидера.
«Хольштайн» смог выиграть в этом чемпионате 13 игр из 22 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, забил 41 гол при 28 пропущенных.
Последние матчи: «Аисты» просто отлично провели свои две последние встречи, выиграв их обе. Сперва в этот период они на своем поле минимально выиграли у «Шальке» 1:0, а затем на выезде разгромили «Падерборн» 4:0.
Не сыграют: Все лидеры команды в строю.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: Коллектив из Киля выиграл свои две последние игры, но перед этим он не побеждал на протяжении трех матчей кряду, дважды уступив за этот период времени при одной ничьей. И теми проигрышами «Хольштайн» тогда прервал свою 6-матчевую серию без фиаско, в которой пять раз победил.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: Дружина Фабиана Хюрцелера является лидером. У нее на счету 45 баллов и отрыв от третьей позиции в семь пунктов.
«Санкт-Паули» в текущем первенстве выиграл 12 встреч из 22 проведенных, девять поединков свел вничью и потерпел всего лишь одно фиаско. Разница мячей — 39:19.
Последние матчи: В прошлом туре клуб из Гамбурга на своем поле минимально одолел «Айнтрахт» Б 1:0, а игровым днем ранее он с таким же счетом уступил на выезде «Магдебургу». И эта неудача слала для них первой в сезоне.
Не сыграют: Хавбек Эиас Саад из дисквалификации пропустит этот матч. У него шесть забитых мячей в этом сезоне.
Состояние команды: «Пираты» в позапрошлом туре потерпели первое фиаско в сезоне и тем самым прервали свою 25-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (еще с учетом прошлого сезона). В 2024 году в рамках Бундеслиги «Санкт-Паули» провел пять игр и выиграл четыре из них при одном проигрыше.
Статистика для ставок
- «Хольштайн» неизменно забивал в последних 11 поединках чемпионата
- «Санкт-Паули» не смог отличиться только раз за минувшие девять встреч в Бундеслиге
- «Санкт-Паули» не уступает «Хольштайну» в трех последних очных матчах, выиграв две из них
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Хольштайн» букмекеры дают коэффициент 3.12. Ничья оценена в 3.65, а победа «Санкт-Паули» оценена в 2.19.
Коэффициенты матча Хольштайн — Санкт-Паули
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.71 и 2.17 соответственно.
Прогноз: И хотя эти коллективы исправно забивают почти в каждой игре этого сезона, но в очном противостоянии они вполне могут не порадовать изобилием забитых мячей, ведь на поле сойдутся лидеры чемпионата и никто не будет настроен терять очки.
Ставка: ТМ 2,5 2.17.
Прогноз: И также не исключаем, что оппоненты вполне будут согласны поделить очки между собой и сохранить свою нужные позиции в таблице.
Ставка: ничья за 3.65.