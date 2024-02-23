В пятницу, 23 февраля, в рамках 23-го тура второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн» из Киля на своем поле сыграет против «Санкт-Паули». Начало игры — в 20:30 по мск. «Хольштайн» Киль — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хольштайн» Киль

Турнирное положение: В таблице подопечные Марцела Раппа на данный момент с 42 очками идут вторыми и на три балла отстают от лидера.

«Хольштайн» смог выиграть в этом чемпионате 13 игр из 22 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, забил 41 гол при 28 пропущенных.

Последние матчи: «Аисты» просто отлично провели свои две последние встречи, выиграв их обе. Сперва в этот период они на своем поле минимально выиграли у «Шальке» 1:0, а затем на выезде разгромили «Падерборн» 4:0.

Не сыграют: Все лидеры команды в строю.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: Коллектив из Киля выиграл свои две последние игры, но перед этим он не побеждал на протяжении трех матчей кряду, дважды уступив за этот период времени при одной ничьей. И теми проигрышами «Хольштайн» тогда прервал свою 6-матчевую серию без фиаско, в которой пять раз победил.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: Дружина Фабиана Хюрцелера является лидером. У нее на счету 45 баллов и отрыв от третьей позиции в семь пунктов.

«Санкт-Паули» в текущем первенстве выиграл 12 встреч из 22 проведенных, девять поединков свел вничью и потерпел всего лишь одно фиаско. Разница мячей — 39:19.

Последние матчи: В прошлом туре клуб из Гамбурга на своем поле минимально одолел «Айнтрахт» Б 1:0, а игровым днем ранее он с таким же счетом уступил на выезде «Магдебургу». И эта неудача слала для них первой в сезоне.

Не сыграют: Хавбек Эиас Саад из дисквалификации пропустит этот матч. У него шесть забитых мячей в этом сезоне.

Состояние команды: «Пираты» в позапрошлом туре потерпели первое фиаско в сезоне и тем самым прервали свою 25-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (еще с учетом прошлого сезона). В 2024 году в рамках Бундеслиги «Санкт-Паули» провел пять игр и выиграл четыре из них при одном проигрыше.

Статистика для ставок

«Хольштайн» неизменно забивал в последних 11 поединках чемпионата

«Санкт-Паули» не смог отличиться только раз за минувшие девять встреч в Бундеслиге

«Санкт-Паули» не уступает «Хольштайну» в трех последних очных матчах, выиграв две из них

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Хольштайн» букмекеры дают коэффициент 3.12. Ничья оценена в 3.65, а победа «Санкт-Паули» оценена в 2.19.

Коэффициенты матча Хольштайн — Санкт-Паули 1X2Новым игрокам 3.153.602.17Бонус$9500

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.71 и 2.17 соответственно.

Прогноз: И хотя эти коллективы исправно забивают почти в каждой игре этого сезона, но в очном противостоянии они вполне могут не порадовать изобилием забитых мячей, ведь на поле сойдутся лидеры чемпионата и никто не будет настроен терять очки.

Ставка: ТМ 2,5 2.17.

Прогноз: И также не исключаем, что оппоненты вполне будут согласны поделить очки между собой и сохранить свою нужные позиции в таблице.

Ставка: ничья за 3.65.