В рамках 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 22 февраля пройдет матч «Аль-Иттихад» — «Навбахор». Начало — 19:00 (мск). «Аль-Иттихад» — «Навбахор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: Аравийцы сенсационно не сумели выиграть в первом поединке.

При этом в своей группе Азиатской Лиги чемпионов команда уверенно финишировала на 1 месте.

Последние матчи: В 6 поединках группового турнира «Аль-Иттихад» добыл 5 побед при одной коллизии.

Свой последний поединок команда провела успешно. Во внутреннем чемпионате она уверенно расправилась с «Аль-Риядом» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить11 мячей. Причем в свои ворота «Аль-Иттихад» пропустил 5 голов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» наверняка постарается быстро вскрыть оборону соперника. Ресурсы для этого имеются.

А вот оборона саудитов выглядит почти образцово. В 4 последних поединках тылы команды ни разу не давали сбоев.

При этом «Аль-Иттихад» в первом матче явно недооценил соперника. Так что теперь работа над ошибками наверняка будет проведена.

«Навбахор»

Турнирное положение: Ничья в первой встрече для узбеков вполне сойдет за локальный успех.

А вот до того «Навбахор» усиленно тренировался, отлично подготовившись к решающим матчам Азиатской Лиги чемпионов.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Навбахора» одна победа при одном поражении.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем последнем контрольной встрече узбеки расписали боевую мировую с «Оренбургом» (2:2).

Мотивации на отчетную встречу команде будет не занимать. Узбеки уже продемонстрировали, что способны сдерживать атаки соперника.

Да и вообще, «Навбахор» заметно прибавляет. Игра команды смотрится симпатично, да и оборона надежна.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Узбеки уже прыгнули выше головы, так что терять им уже нечего.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» не пропускал в 4 своих последних матчах

«Навбахор» в текущем турнире уступил лишь 1 раз

в первом матче соперники так и не сумели отличиться

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.66, а победа соперника — в скромные 10.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.28.

Прогноз: Хозяева явно будут активны в атаке, да и узбеки не будут лишь обороняться.

«Аль-Иттихад» явно сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий игровой отрезок.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.06