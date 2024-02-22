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    «Аль-Иттихад» обеспечит голепад

    «Аль-Иттихад» — «Навбахор». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Навбахор»
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    Карим Бензема
    В рамках 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 22 февраля пройдет матч «Аль-Иттихад» — «Навбахор». Начало — 19:00 (мск). «Аль-Иттихад» — «Навбахор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 22 Февраля 2024 года

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: Аравийцы сенсационно не сумели выиграть в первом поединке.

    При этом в своей группе Азиатской Лиги чемпионов команда уверенно финишировала на 1 месте.

    Последние матчи: В 6 поединках группового турнира «Аль-Иттихад» добыл 5 побед при одной коллизии.

    Свой последний поединок команда провела успешно. Во внутреннем чемпионате она уверенно расправилась с «Аль-Риядом» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить11 мячей. Причем в свои ворота «Аль-Иттихад» пропустил 5 голов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» наверняка постарается быстро вскрыть оборону соперника. Ресурсы для этого имеются.

    А вот оборона саудитов выглядит почти образцово. В 4 последних поединках тылы команды ни разу не давали сбоев.

    При этом «Аль-Иттихад» в первом матче явно недооценил соперника. Так что теперь работа над ошибками наверняка будет проведена.

    «Навбахор»

    Турнирное положение: Ничья в первой встрече для узбеков вполне сойдет за локальный успех.

    А вот до того «Навбахор» усиленно тренировался, отлично подготовившись к решающим матчам Азиатской Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Навбахора» одна победа при одном поражении.

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    • Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем последнем контрольной встрече узбеки расписали боевую мировую с «Оренбургом» (2:2).

    Мотивации на отчетную встречу команде будет не занимать. Узбеки уже продемонстрировали, что способны сдерживать атаки соперника.

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    Да и вообще, «Навбахор» заметно прибавляет. Игра команды смотрится симпатично, да и оборона надежна.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Узбеки уже прыгнули выше головы, так что терять им уже нечего.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттихад» не пропускал в 4 своих последних матчах

    • «Навбахор» в текущем турнире уступил лишь 1 раз

    • в первом матче соперники так и не сумели отличиться

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.66, а победа соперника — в скромные 10.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.28.

    Прогноз: Хозяева явно будут активны в атаке, да и узбеки не будут лишь обороняться.

    «Аль-Иттихад» явно сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий игровой отрезок.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.06

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    «Аль-Иттихад» — «Навбахор»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Иттихад» обеспечит голепад
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