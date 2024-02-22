«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: Аравийцы сенсационно не сумели выиграть в первом поединке.
При этом в своей группе Азиатской Лиги чемпионов команда уверенно финишировала на 1 месте.
Последние матчи: В 6 поединках группового турнира «Аль-Иттихад» добыл 5 побед при одной коллизии.
Свой последний поединок команда провела успешно. Во внутреннем чемпионате она уверенно расправилась с «Аль-Риядом» (2:0).
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить11 мячей. Причем в свои ворота «Аль-Иттихад» пропустил 5 голов.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Иттихад» наверняка постарается быстро вскрыть оборону соперника. Ресурсы для этого имеются.
А вот оборона саудитов выглядит почти образцово. В 4 последних поединках тылы команды ни разу не давали сбоев.
При этом «Аль-Иттихад» в первом матче явно недооценил соперника. Так что теперь работа над ошибками наверняка будет проведена.
«Навбахор»
Турнирное положение: Ничья в первой встрече для узбеков вполне сойдет за локальный успех.
А вот до того «Навбахор» усиленно тренировался, отлично подготовившись к решающим матчам Азиатской Лиги чемпионов.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Навбахора» одна победа при одном поражении.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем последнем контрольной встрече узбеки расписали боевую мировую с «Оренбургом» (2:2).
Мотивации на отчетную встречу команде будет не занимать. Узбеки уже продемонстрировали, что способны сдерживать атаки соперника.
Да и вообще, «Навбахор» заметно прибавляет. Игра команды смотрится симпатично, да и оборона надежна.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Узбеки уже прыгнули выше головы, так что терять им уже нечего.
Статистика для ставок
- «Аль-Иттихад» не пропускал в 4 своих последних матчах
- «Навбахор» в текущем турнире уступил лишь 1 раз
- в первом матче соперники так и не сумели отличиться
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.66, а победа соперника — в скромные 10.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.28.
Прогноз: Хозяева явно будут активны в атаке, да и узбеки не будут лишь обороняться.
«Аль-Иттихад» явно сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий игровой отрезок.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.06