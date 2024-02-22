В рамках 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 22 февраля пройдет матч «Аль-Хиляль» — «Сепахан». Начало — 21:00 (мск). «Аль-Хиляль» — «Сепахан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: Аравийцы в первом поединке добыли уверенную победу со счетом 3:1.

Причем по ходу встречи «Аль-Хиляль» проигрывал, но сильно прибавил после перерыва.

Последние матчи: с конца сентября команда неизменно побеждает, выиграв уже 25 (!) к ряду.

Свой последний поединок команда снова провела успешно. Во внутреннем чемпионате она уверенно расправилась с «Аль-Раедом» (3:1).

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить14 мячей. Причем в свои ворота «Аль-Хиляль» пропустил 6 голов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» наверняка постарается быстро вскрыть оборону соперника. Александар Митрович и его партнеры не намерены сбавлять оборотов.

Отличный сезон проводит также Малком. Экс-зенитовец как раз сравнял счет в первом поединке с иранцами.

При этом «Аль-Хиляль» в первом матче фактически решил судьбу противостояния. Но слишком уж велик соблазн продлить победный сериал!

«Сепахан»

Турнирное положение: Поражение в родных стенах фактически вычеркивает шансы иранцев на проход в следующий раунд турнира.

Да и до того «Сепахан» потерпел несколько неудач к ряду, углубив свой кризис.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Сепахана» одна победа при 4 поражениях.

Не сыграют: Мохаммад Данешгар — дисквалифицирован.

Состояние команды: в четырех своих последних матчах иранцы потерпели неудачу. Причем в двух из них команда не смогла отличиться.

Иранцы явно постараются хлопнуть дверью напоследок. Да и пора бы «Сепахану» прерывать серию своих неудач.

Вообще же, «Сепахан» явно сконцентрирован на победе в чемпионате Ирана. Так что вылет из Азиатской Лиги чемпионов несколько развяжет руки.

И уж совсем очевидно, что гости не будут отсиживаться лишь в тылах. Иранцы способны выдать качественный поединок.

Статистика для ставок

«Аль-Хиляль» имеет действующую победную серию из 25 матчей

«Сепахан» проиграл в 4 своих последних поединках

в первом матче «Аль-Хиляль» уверенно победил (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.22, а победа соперника — в скромные 11.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

Прогноз: Хозяева явно будут активны в атаке, да и иранцы не будут лишь обороняться.

«Аль-Хиляль» на голову сильнее оппонента, к тому же в нынешнем сезоне сносит всех на своем пути.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

Ставка: Обе забьют за 2.05