ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиСкромное обаяние «нерадзурри». Индзаги — самый недооцененный тренер Европы Мохамед СалахЧто делать «ПСЖ» после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей «Арсенал»«Порту» — «Арсенал». Онлайн
    Все новости спорта

    С голами проблем не будет

    «Аль-Хиляль» — «Сепахан». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 22 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Сепахан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малком
    В рамках 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 22 февраля пройдет матч «Аль-Хиляль» — «Сепахан». Начало — 21:00 (мск). «Аль-Хиляль» — «Сепахан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: Аравийцы в первом поединке добыли уверенную победу со счетом 3:1.

    Причем по ходу встречи «Аль-Хиляль» проигрывал, но сильно прибавил после перерыва.

    Последние матчи: с конца сентября команда неизменно побеждает, выиграв уже 25 (!) к ряду.

    Свой последний поединок команда снова провела успешно. Во внутреннем чемпионате она уверенно расправилась с «Аль-Раедом» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить14 мячей. Причем в свои ворота «Аль-Хиляль» пропустил 6 голов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» наверняка постарается быстро вскрыть оборону соперника. Александар Митрович и его партнеры не намерены сбавлять оборотов.

    Отличный сезон проводит также Малком. Экс-зенитовец как раз сравнял счет в первом поединке с иранцами.

    При этом «Аль-Хиляль» в первом матче фактически решил судьбу противостояния. Но слишком уж велик соблазн продлить победный сериал!

    «Сепахан»

    Турнирное положение: Поражение в родных стенах фактически вычеркивает шансы иранцев на проход в следующий раунд турнира.

    Да и до того «Сепахан» потерпел несколько неудач к ряду, углубив свой кризис.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Сепахана» одна победа при 4 поражениях.

  • ЛЧ. Тактический поединок в Милане, перестрелка в Эйндховене, битва за выживание в Барселоне
  • Краткий обзор второй порции предстоящих первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 19/02/2024

    • Не сыграют: Мохаммад Данешгар — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в четырех своих последних матчах иранцы потерпели неудачу. Причем в двух из них команда не смогла отличиться.

    Иранцы явно постараются хлопнуть дверью напоследок. Да и пора бы «Сепахану» прерывать серию своих неудач.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Вообще же, «Сепахан» явно сконцентрирован на победе в чемпионате Ирана. Так что вылет из Азиатской Лиги чемпионов несколько развяжет руки.

    И уж совсем очевидно, что гости не будут отсиживаться лишь в тылах. Иранцы способны выдать качественный поединок.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» имеет действующую победную серию из 25 матчей

    • «Сепахан» проиграл в 4 своих последних поединках

    • в первом матче «Аль-Хиляль» уверенно победил (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.22, а победа соперника — в скромные 11.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

    Прогноз: Хозяева явно будут активны в атаке, да и иранцы не будут лишь обороняться.

    «Аль-Хиляль» на голову сильнее оппонента, к тому же в нынешнем сезоне сносит всех на своем пути.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Вондроушова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Остапенко — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Шинник — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эмбер — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Панатинаикос — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гент — Маккаби Х
  • Футбол
  • Сегодня в 20:40
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.08
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Хиляль» — «Сепахан»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры