«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: Аравийцы в первом поединке добыли уверенную победу со счетом 3:1.
Причем по ходу встречи «Аль-Хиляль» проигрывал, но сильно прибавил после перерыва.
Последние матчи: с конца сентября команда неизменно побеждает, выиграв уже 25 (!) к ряду.
Свой последний поединок команда снова провела успешно. Во внутреннем чемпионате она уверенно расправилась с «Аль-Раедом» (3:1).
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить14 мячей. Причем в свои ворота «Аль-Хиляль» пропустил 6 голов.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» наверняка постарается быстро вскрыть оборону соперника. Александар Митрович и его партнеры не намерены сбавлять оборотов.
Отличный сезон проводит также Малком. Экс-зенитовец как раз сравнял счет в первом поединке с иранцами.
При этом «Аль-Хиляль» в первом матче фактически решил судьбу противостояния. Но слишком уж велик соблазн продлить победный сериал!
«Сепахан»
Турнирное положение: Поражение в родных стенах фактически вычеркивает шансы иранцев на проход в следующий раунд турнира.
Да и до того «Сепахан» потерпел несколько неудач к ряду, углубив свой кризис.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Сепахана» одна победа при 4 поражениях.
Не сыграют: Мохаммад Данешгар — дисквалифицирован.
Состояние команды: в четырех своих последних матчах иранцы потерпели неудачу. Причем в двух из них команда не смогла отличиться.
Иранцы явно постараются хлопнуть дверью напоследок. Да и пора бы «Сепахану» прерывать серию своих неудач.
Вообще же, «Сепахан» явно сконцентрирован на победе в чемпионате Ирана. Так что вылет из Азиатской Лиги чемпионов несколько развяжет руки.
И уж совсем очевидно, что гости не будут отсиживаться лишь в тылах. Иранцы способны выдать качественный поединок.
Статистика для ставок
- «Аль-Хиляль» имеет действующую победную серию из 25 матчей
- «Сепахан» проиграл в 4 своих последних поединках
- в первом матче «Аль-Хиляль» уверенно победил (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.22, а победа соперника — в скромные 11.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.
Прогноз: Хозяева явно будут активны в атаке, да и иранцы не будут лишь обороняться.
«Аль-Хиляль» на голову сильнее оппонента, к тому же в нынешнем сезоне сносит всех на своем пути.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.05