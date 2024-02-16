«Интер Майами»
Турнирное положение:: Эта команда сейчас активно проводит товарищеские поединки. «Интер Майами» сыграл их уже 7.
При этом в них команда выглядит не столь выгодно. В 7 матчах игроки «Интера Майами» сумели отличиться всего 8 результативными ударами.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова не выиграла. «Интер Майами» в серии пенальти уступил «Кобе».
Вообще, в 7 контрольных поединках клуб из Майами выиграл лишь однажды. Обыграть удалось лишь гонконгских звезд (4:1).
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то проблемы в обороне сразу бросаются в глаза. В свои ворота «Интер Майами» пропустил 12 мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Интер Майами» давненько не познавал радости побед. Быть может, в этом помогут Лионель Месси и Луис Суарес.
Вот только в последних матчах у команды не слишком ладится с реализацией. Так что появление аргентинца и уругвайца напрашивается.
Стоит отметить, что «Интер Майами» крайне неудачно противостоит сильным соперникам. «Аль-Насру» команда уступила разгромно (0:6).
«Ньюэллс Олд Бойз»
Турнирное положение: «Ньюэллс Олд Бойз» в нынешнем сезоне выступает плодотворно. Сейчас команда находится на 2 месте в таблице Кубка Профессиональной лиги Аргентины.
Команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Ньюэллс Олд Бойз» 4 победы.
Не сыграют: Травмированных нет
Состояние команды: на текущий момент «Ньюэллс Олд Бойз» мечтает побороться за победу в Кубке Профессиональной лиги. Отставание от лидера минимальное.
В своем последнем матче «Ньюэллс Олд Бойз» провалился. Команда разгромно уступила «Расингу» (0:4).
А ведь до того у команды была серия из 5 побед подряд. Да и вообще, «Ньюэллс Олд Бойз» сейчас находится в приличных кондициях.
Наверняка в матче с «Интер Майами» команда будет активно атаковать. Тем паче, оппонент имеет явные проблемы в организации игры.
Статистика для ставок
- «Интер Майами» из 7 контрольных поединков выиграл всего в 1
- « Ньюэллс Олд Бойз» только-только прервал приятную серию из 5 побед к ряду
- «Интер Майами» не проводил официальных матчей с конца октября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюэллс Олд Бойз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 4.49, а победа соперника — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.16 и 4.30.
Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить собственную результативность, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.
Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команда Месси наконец-то проявит свои лучшие качества.
Ставка: Победа «Интера Майами» за 3.00