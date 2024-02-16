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    «Интер Майами» — «Ньюэллс Олд Бойз». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Ньюэллс Олд Бойз»
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    Лионель Месси
    В рамках международного контрольного поединка 16 февраля пройдет матч «Интер Майами» — «Ньюэллс Олд Бойз». Начало — 03:30 (мск). «Интер Майами» — «Ньюэллс Олд Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение:: Эта команда сейчас активно проводит товарищеские поединки. «Интер Майами» сыграл их уже 7.

    При этом в них команда выглядит не столь выгодно. В 7 матчах игроки «Интера Майами» сумели отличиться всего 8 результативными ударами.

    Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова не выиграла. «Интер Майами» в серии пенальти уступил «Кобе».

    Вообще, в 7 контрольных поединках клуб из Майами выиграл лишь однажды. Обыграть удалось лишь гонконгских звезд (4:1).

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то проблемы в обороне сразу бросаются в глаза. В свои ворота «Интер Майами» пропустил 12 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Интер Майами» давненько не познавал радости побед. Быть может, в этом помогут Лионель Месси и Луис Суарес.

    Вот только в последних матчах у команды не слишком ладится с реализацией. Так что появление аргентинца и уругвайца напрашивается.

    Стоит отметить, что «Интер Майами» крайне неудачно противостоит сильным соперникам. «Аль-Насру» команда уступила разгромно (0:6).

    «Ньюэллс Олд Бойз»

    Турнирное положение: «Ньюэллс Олд Бойз» в нынешнем сезоне выступает плодотворно. Сейчас команда находится на 2 месте в таблице Кубка Профессиональной лиги Аргентины.

    Команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Ньюэллс Олд Бойз» 4 победы.

    Не сыграют: Травмированных нет

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    • Состояние команды: на текущий момент «Ньюэллс Олд Бойз» мечтает побороться за победу в Кубке Профессиональной лиги. Отставание от лидера минимальное.

    В своем последнем матче «Ньюэллс Олд Бойз» провалился. Команда разгромно уступила «Расингу» (0:4).

    А ведь до того у команды была серия из 5 побед подряд. Да и вообще, «Ньюэллс Олд Бойз» сейчас находится в приличных кондициях.

    Наверняка в матче с «Интер Майами» команда будет активно атаковать. Тем паче, оппонент имеет явные проблемы в организации игры.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» из 7 контрольных поединков выиграл всего в 1

    • « Ньюэллс Олд Бойз» только-только прервал приятную серию из 5 побед к ряду

    • «Интер Майами» не проводил официальных матчей с конца октября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюэллс Олд Бойз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 4.49, а победа соперника — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.16 и 4.30.

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    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить собственную результативность, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команда Месси наконец-то проявит свои лучшие качества.

    Ставка: Победа «Интера Майами» за 3.00

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    «Интер Майами» — «Ньюэллс Олд Бойз»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. Голепад неизбежен?!
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