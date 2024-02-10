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    «Волки» загрызут «Брентфорд»

    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, АПЛ, 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»
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    Макс Килман
    В рамках 24-го тура чемпионата Англии 10 февраля пройдет матч «Вулверхэмптон» — «Брентфорд». Начало — 18:00 (мск). «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Февраля 2024 года
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение:: «волки» выступают, в целом, на своем уровне, находясь на 10 строчке таблицы. Причем забила и пропустила команда по 37 раз.

    «Вулвз» вряд ли потянут борьбу за выход в еврокубки. Да и побеждает команда не так что: 9 викторий в 23 поединках АПЛ.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Брентфорд

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось уверенно расправиться с «Челси» (4:2). Причем «волки» отправили в ворота соперника по 2 мяча в каждом из таймов.

    Вообще, в двух своих последних матчей «Вулверхэмптон» извлек две победы. Вот только с «Манчестер Юнайтед» команда справиться не смогла, уступив в перестрелке 3:4.

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    Если смотреть статистику за последние 5 матчей, то команда смогла забить 12 мячей, пропустила 8. Чаще всего «Вулверхэмптон» праздновал успех в отрезках с 70 по 90 минуту — 6 мячей. Пропускал — в отрезках 1-22 минуту — 4 гола.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Вулверхэмптон» по своему потенциалу явно должен находиться выше нынешней позиции, так что наверняка будет прибавлять.

    При этом предстоящая игра с нестабильным «Брентфордом» — отличная возможность для подъема на 1-2 строчки выше.

    В зимнее трансферное окно из команды ушли игроки, не так часто появлявшиеся в основном составе. А вот с пополнением не сложилось, так что придется рассчитывать на свои силы.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» — середняк чемпионата Англии, с 22 очками идущий на 15-м месте таблицы.

    Команда забила 32, а пропустила 39 мячей.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Брентфорда» одна победа при двух поражениях от «Тоттенхэма» (2:3) и «Манчестер Сити» (1:3).

    Не сыграют: Арон Хики, Рико Генри, Брайан Мбеумо, Кевин Шаде — травмы. Йоан Висса, Фрэнк Оньека — в сборной. Дисквалифицированных нет.

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  • 07/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Брентфорд» выступает откровенно бледновато. Команда постепенно теряет статус грозы авторитетов, опустившись фактически до борьбы за выживание.

    Отрыв от опасной зоны ныне составляет всего 3 очка. Да и проблемы в обороне раз за разом приводят к неудачным локальным результатам.

    Команда крайне редко побеждает. В текущем чемпионате лондонцы добыли всего лишь 6 побед в рамках АПЛ. А вот проиграно уже 12 поединков.

    Главной проблемой команды в ее нынешнем состоянии является переполненный лазарет. Плюс некоторые исполнители сейчас пребывают в расположении своих сборных.

    Статистика для ставок

    • «Вулверхэмптон» не проигрывает «Брентфорду» в 6 последних очных поединках

    • «Брентфорд» пропускает на выезде в 5 матчах подряд

    • «Вулверхэмптон» в двух своих последних матчах забил 7 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.84, а победа гостей — в скромные 3.54.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.80 и 2.17.

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    Прогноз: Хозяева в последних матчах явно прибавили, к тому же «Брентфорд» скосил настоящий кадровый мор.

    «Вулверхэмптон» нынче сильнее соперника, к тому же в родных стенах явно постарается найти бреши в обороне лондонцев.

    Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что одна из команд не сможет забить в ворота соперника. И это при не самых надежных тылах!

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. «Волки» загрызут «Брентфорд»
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