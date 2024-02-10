В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги 10 февраля пройдет матч «Фулхэм» — «Борнмут». Начало — 18:00 (мск). «Фулхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: По итогам 23 туров АПЛ «Фулхэм» занимает 13-е место с 26 очками и разницей мячей 30-38.

Команда на семь очков опережает зону вылета — 18-ю позицию. Соперник опережает лондонцев всего на один балл, так что в случае победы «Дачники» смогут его обойти.

Коэффициенты матча Фулхэм — Борнмут 1X2Новым игрокам 2.403.602.90Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре снова не смог победить, хотя навестил одного из аутсайдеров «Бернли». Гости выигрывали по ходу матча 2:0, но умудрились упустить победу, пропустив решающий мяч на 90+1-й минуте — 2:2.

В шести последних матчах во всех турнирах коллектив не знает побед при трех ничьих и трех поражениях.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Армандо Броя, Харри Уилсон, Адама Траоре, Исса Диоп, Рауль Хименес — травмы. Дисквалифицированых нет.

Состояние команды: в трех из четырех последних поединках во всех турнирах «Фулхэм» сыграл вничью, а две мировые пришлись на два последних поединка.

В этом сезоне на дома лондонцы одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения в 11 матчах Премьер-лиги.

Рауль Хименес — главный бомбардир коллектива с пятью голами, а Де Кордова-Рид и Виллиан — по четыре.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета — 18-й позиции.

В активе команды 30 забитых мячей, в пассиве — 41 пропущенный. По показателям надежности, точнее ее отсутствию, она делит третье с конца место с «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в предыдущем туре «Вишни» разошлись миром как раз с «Ноттингемом» со счетом 1:1. Не самое большое достижение, прямо скажем, с учетом того, что соперник борется за выживание.

В последних трех матчах, которые пришлись на АПЛ, «Борнмут» не знает поражений при одной победе и двух ничьих. Так что гости сейчас довольно неуступчивы.

Не сыграют: Райан Кристи, Макс Ааронс, Райн Фредерикс, Тайлер Адамс, Джеймс Хилл — у всех травмы. Дисквалифицирован — Филип Биллинг.

Состояние команды: текущая неуступчивость радует ее болельщиков исключительно в свете борьбы за выживание, но то, что у нее лишь одна победа в четырех последних играх их вряд ли радует.

Такая игра и результаты уж точно не дают основания клубу рассчитывать на попадание в еврокубки, но и попасть в топ-10 будет непросто, до которой пять очков.

Соланке — самый результативный игрок «Борнмута», забив 13 мячей, в том числе пять голов, ставших первыми в матчах. Нападающий занимает третье место среди лучших бомбардиров АПЛ.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Фулхэм» не выиграл.

В трех из четырех последних матчей «Фулхэма» зафиксирована ничья.

«Борнмут» выиграл один из четырех последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.60, победа «Борнмута» — в 2.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются примерно с одинаковыми коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. И только в одном из семи последних поединков лондонцы забивали больше одного гола — у хозяев явно не лучшая результативность.

В двух последних матчах «Борнмута» также было забито меньше 2,5 голов, и в этих играх «Вишни» забивали лишь по одному голу.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в трех из пяти последних матчей «Фулхэма» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35