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    Напомнит ли «Алавес» о поражениях «Вильярреалу»?

    «Алавес» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 10 февраля 2024 года

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    В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги 10 февраля пройдет матч «Алавес» — «Вильярреал». Начало — 16:00 (мск). «Алавес» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алавес»

    Турнирное положение: По итогам 23 туров Ла Лиги «Алавес» занимает 11-е место с 26 очками и разницей мячей 23-20.

    Команда на пять очков от зоны еврокубков — 11-й позиции. Тогда как соперник отстает от басков всего на два балла, а значит у того есть шанс его обогнать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение, что, впрочем, простительно, ведь в соперниках был действующий чемпион «Барселона». Хозяева так и не смогли по-настоящему навязать борьбу, даже когда сделали счет 1:2.

    В трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив также одержал две победы, что говорит о его неплохой форме.

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    Не сыграют: Адриан Родригес, Кике Гарсия, Карлос Висенте, Александар Седлар — у всех травмы. Дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Алавес» одержал четыре победы при двух поражениях, так что он явно на ходу.

    До поражения от «Барселоны» у клуба и вовсе была четырехматчевая беспроигрышная серия (три победы и одна ничья).

    Довольно заурядную, в целом, атаку виторийцев представляет довольно результативный нападающий Омородион, у которого восемь забитых мячей.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» занимает 14-е место в турнирной таблице с отрывом в семь очков от зоны вылета — 18-й позиции.

    В активе команды 33 забитых мячей, в пассиве — 45 пропущенных. В былые времена «Желтая субмарина» славилась своей обороной, но сейчас именно ненадежность тылов тянет ее на дно.

    Последние матчи: в предыдущем туре левантийцы разошлись миром с «Кадисом» со счетом 1:1. Не самое большое достижение, прямо скажем, с учетом того, что соперником был третий с конца коллектив.

    В последних трех матчах, которые пришлись на Примеру, «Вильярреал» не знает поражений при одной победе и двух ничьих. Так что гости сейчас довольно неуступчивы.

    Не сыграют: Эрик Байи, Альфонсо Педраса, Рамон Терратс, Джастин Фойт, Денис Суарес и Йереми Пино — травмы. Дисквалифицированых нет.

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    • Состояние команды: текущая неуступчивость радует ее болельщиков исключительно в свете борьбы за выживание, но то, что у нее лишь одна победа в шести последних играх их вряд ли радует.

    Такая игры и результаты не дают основания клубу рассчитывать не то, что на попадание в еврокубки, а даже просто подняться в верхнюю половину таблицы.

    При этом у клуба есть неплохие бомбардиры в лице Жерара Морено и Александра Серлота, у которых 18 голов на двоих (10 и восемь соответственно) — больше половины всей команды.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Алавеса» хотя бы одна команда не забивала.

    • В шести из девяти последних матчей «Вильярреала» было забито больше 2,5 голов.

    • «Алавес» выиграл четыре из шести последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.45, победа «Вильярреала» — в 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются примерно с одинаковыми коэффициентами — 2.02 и 1.80.

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    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева выиграли. То, что баски проводят игру на своем поле, также должно придать им сил.

    «Вильярреал», в свою очередь, не знает поражений три поединка кряду, но все-таки до того потерпел три поражения кряду и текущая форма не должна никого обманывать.

    Ставка: «Алавес» победит за 2.20.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в четырех из пяти последних матчей «Алавеса» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.02

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    «Алавес» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Напомнит ли «Алавес» о поражениях «Вильярреалу»?
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