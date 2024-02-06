«Шабаб Аль-Ахли» сыграет с «Кайратом» в рамках Зимнего кубка РПЛ. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 19:30 мск. «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шабаб Аль-Ахли»

Эмиратский клуб из города Дубай продолжает свои выступления в чемпионате ОАЭ. В настоящий момент команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице местной лиги. Коллектив смог за двенадцать проведенных встреч набрать 24 пункта.

«Красные рыцари» всего на шесть очков отстают от лидирующего «Аль-Васла», а также на один пункт от второго «Аль-Аина», поэтому вся борьба за чемпионский титул только начинается. Также недавно «Шабаб Аль-Ахли» выиграл Суперкубок ОАЭ, переиграв «Аль-Шаржу» (6:2).

Помимо этого, подопечные экс-наставника «Локомотива» Марко Николича вылетели из Кубка лиги, уступив в четвертьфинале «Аль-Васлу» (2:3, 0:3), прекратили борьбу в Лиге чемпионов, еще на стадии квалификации уступив саудовскому «Аль-Насру» (2:4).

Все прогнозы на футбол

В последней игре чемпионата «Шабаб Аль-Ахли» проиграл «Аль-Васлу» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Аль-Шаржой» (1:1). Перед этим также были победу в матчах против «Банияса» (2:1) и «Эмирейтс» (7:0).

«Кайрат»

Команда из города Алма-Ата готовится к новому сезону, а в прошлом году завершила чемпионат Казахстана на четвертом месте. Трёхкратный чемпион Казахстана смог набрать только 44 очка и выше него оказались «Ордабасы», «Астана» и «Актобе».

«Желто-черные» забили 44 мяча в ворота соперника и 32 раза пропустил в свои. Также 10-кратный обладатель Кубка Казахстана смог добраться только до четвертьфинала второго по престижности клубного турнира страны, проиграв там «Атырау» (1:1, 1:2).

В последних матчах еще в прошлом году двукратный обладатель Суперкубка Казахстана сыграл вничью с «Атырау» (0:0) и разгромил «Аксу» (4:1). Казахи только начинают серию контрольных матчей. Так что, в отличие от соперника, команда имеет проблемы с игровой практикой.

Пока что непонятно, чего ждать от «Кайрата» в этой игре, но можно точно сказать, что шансы на победу у подопечных Кирилла Кекера будут, поскольку встречаются примерно равные между собой команды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кайрата» предлагают поставить за 2.37.

На викторию «Шабаба Аль-Ахли» дают 2.79, ничья оценена в 3.68.

Прогноз: ничья примерно равных команд.

Также сделаем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.