ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Ночной кошмар Алиссона. «Арсенал» нанес сокрушительный удар по надеждам «Ливерпуля» на титул Килиан МбаппеСудьба Мбаппе и Осимхена, перестройка «Баварии» и новый заход саудитов. Нас ждет эпичное лето «Арсенал»«Арсенал» — «Ливерпуль» 3:1. Онлайн
  • 15:42
    • Подпишись на LiveSport.Ru в соцсетях и выиграй 10 000 рублей
  • 00:57
    • «Реал» упустил победу в матче с «Атлетико»
  • 00:41
    • Автогол Гатти принес «Интеру» победу в матче с «Ювентусом»
  • 23:24
    • Винисиус травмировался на разминке перед матчем с «Атлетико»
  • 21:31
    • «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ
  • 22:00
    • «Аталанта» одержала уверенную победу над «Лацио» в матче Серии А
  • 21:42
    • «Лейпциг» всухую обыграл «Унион» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Определят ли «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат» сильнейшего?

    «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат». Ставка (к. 3.68) и прогноз на футбол, Зимний кубок РПЛ, 6 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Зимний кубок РПЛ Прогнозы на Казахстанская Премьер-лига Прогнозы на Кайрат
    Прогноз и ставки на «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кайрат»
    «Шабаб Аль-Ахли» сыграет с «Кайратом» в рамках Зимнего кубка РПЛ. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 19:30 мск. «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Шабаб Аль-Ахли»

    Эмиратский клуб из города Дубай продолжает свои выступления в чемпионате ОАЭ. В настоящий момент команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице местной лиги. Коллектив смог за двенадцать проведенных встреч набрать 24 пункта.

    «Красные рыцари» всего на шесть очков отстают от лидирующего «Аль-Васла», а также на один пункт от второго «Аль-Аина», поэтому вся борьба за чемпионский титул только начинается. Также недавно «Шабаб Аль-Ахли» выиграл Суперкубок ОАЭ, переиграв «Аль-Шаржу» (6:2).

    Помимо этого, подопечные экс-наставника «Локомотива» Марко Николича вылетели из Кубка лиги, уступив в четвертьфинале «Аль-Васлу» (2:3, 0:3), прекратили борьбу в Лиге чемпионов, еще на стадии квалификации уступив саудовскому «Аль-Насру» (2:4).

    Все прогнозы на футбол

    В последней игре чемпионата «Шабаб Аль-Ахли» проиграл «Аль-Васлу» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Аль-Шаржой» (1:1). Перед этим также были победу в матчах против «Банияса» (2:1) и «Эмирейтс» (7:0).

    «Кайрат»

    Команда из города Алма-Ата готовится к новому сезону, а в прошлом году завершила чемпионат Казахстана на четвертом месте. Трёхкратный чемпион Казахстана смог набрать только 44 очка и выше него оказались «Ордабасы», «Астана» и «Актобе».

    «Желто-черные» забили 44 мяча в ворота соперника и 32 раза пропустил в свои. Также 10-кратный обладатель Кубка Казахстана смог добраться только до четвертьфинала второго по престижности клубного турнира страны, проиграв там «Атырау» (1:1, 1:2).

    В последних матчах еще в прошлом году двукратный обладатель Суперкубка Казахстана сыграл вничью с «Атырау» (0:0) и разгромил «Аксу» (4:1). Казахи только начинают серию контрольных матчей. Так что, в отличие от соперника, команда имеет проблемы с игровой практикой.

  • Успешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна
  • Кто преуспел, а кто плохо справился во время январского трансферного окна
  • 03/02/2024

    • Пока что непонятно, чего ждать от «Кайрата» в этой игре, но можно точно сказать, что шансы на победу у подопечных Кирилла Кекера будут, поскольку встречаются примерно равные между собой команды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кайрата» предлагают поставить за 2.37.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Шабаба Аль-Ахли» дают 2.79, ничья оценена в 3.68.

    Прогноз: ничья примерно равных команд.

    Также сделаем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Аль-Духаиль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч 2DROTS — Броук Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч ФК Родина Медиа — ФК Титан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сарагоса — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бастия — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.95
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Каса Пия — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат»: прогноз, ставка (3.68), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на футбол. Определят ли «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат» сильнейшего?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры