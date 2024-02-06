«Фатих Карагюмрюк» сыграет на своем поле с «Самсунспором» в рамках 1/8 финала Кубка Турции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 14:30 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Самсунспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фатих Карагюмрюк»

Эта команда в чемпионате Турции выступает неудачно. «Фатих Карагюмрюк» находится на 16 месте, как раз над зоной вылета.

Более того, команда опережает опасную зону лишь по дополнительным показателям. Да и вообще, победить удалось только в 6 матчах из 24.

Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Фатих Карагюмрюк» по всем статьям уступил «Хатайспору» (1:3).

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А вот до того «Фатих Карагюмрюк» разгромил «Ризеспор» (4:0). Так что стабильности нет и близко!

Наверняка в этой встрече «Фатих Карагюмрюк» будет активен в атаке. Соперник также находится не в лучших кондициях, так что фактор своего поля может стать одним из решающих.

«Самсунспор»

Эта команда пока также не особо радует результатами. В чемпионате «Самсунспор» расположился на скромном 15 месте.

Причем «Самсунспор» многовато пропускает. В 24 поединках Суперлиги в воротах команды побывало 35 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Самсунспор» в родных стенах уступил «Галатасараю» (0:2).

А вот против «Фатих Карагюмрюка» команда традиционно играет удачно. Из четырех очных встреч выиграно три.

Номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. «Самсунспор» вполне способен пройти в следующий раунд Кубка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фатих Карагюмрюка» предлагают — 2.20.

На викторию «Самсунспора» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.40.

«Самсунспор» выглядит сильнее соперника , против которого традиционно играет успешно.

Наш прогноз — Проход «Самсунспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Победа «Самсунспора» за 3.00.