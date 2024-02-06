«Фатих Карагюмрюк»
Эта команда в чемпионате Турции выступает неудачно. «Фатих Карагюмрюк» находится на 16 месте, как раз над зоной вылета.
Более того, команда опережает опасную зону лишь по дополнительным показателям. Да и вообще, победить удалось только в 6 матчах из 24.
Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Фатих Карагюмрюк» по всем статьям уступил «Хатайспору» (1:3).
А вот до того «Фатих Карагюмрюк» разгромил «Ризеспор» (4:0). Так что стабильности нет и близко!
Наверняка в этой встрече «Фатих Карагюмрюк» будет активен в атаке. Соперник также находится не в лучших кондициях, так что фактор своего поля может стать одним из решающих.
«Самсунспор»
Эта команда пока также не особо радует результатами. В чемпионате «Самсунспор» расположился на скромном 15 месте.
Причем «Самсунспор» многовато пропускает. В 24 поединках Суперлиги в воротах команды побывало 35 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Самсунспор» в родных стенах уступил «Галатасараю» (0:2).
А вот против «Фатих Карагюмрюка» команда традиционно играет удачно. Из четырех очных встреч выиграно три.
Номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. «Самсунспор» вполне способен пройти в следующий раунд Кубка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фатих Карагюмрюка» предлагают — 2.20.
На викторию «Самсунспора» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.40.
«Самсунспор»
Наш прогноз — Проход «Самсунспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Победа «Самсунспора» за 3.00.