ФК «Родина Медиа»
Эта команда в последних матчах выглядит весьма убедительно. Последняя неудача случилась еще в начале августа.
Из пяти последних поединков ФК «Родина Медиа» выиграла в четырех. Лишь с ФК «Титан» был зафиксирован сухой паритет.
А вот до того команда побеждала раз за разом. ФК «Родина Медиа» даже сильную «Народную Команду» обыграла со счетом 6:0.
А вот с ФК «Козлы» пришлось изрядно повозиться — победа 2:1. Да и вообще, потенциал у команды немалый.
Наверняка в этой встрече ФК «Родина Медиа» снова будет активно атаковать. Команда нынче на ходу, и не должна иметь проблем с соперником.
ФК «Титан»
Этой команде тоже палец в рот не клади. ФК «Титан» способен удивить, и всегда дает бой любому сопернику.
Причем ФК «Титан» весьма неплохо обороняется. Забить команде больше гола удается мало кому, да и вообще, по игре она выглядит монолитно.
В своем последнем поединке ФК «Титан» не сумел победить. Команда расписала мировую с «Броук Бойз» (1:1).
А вот до того команда не пропускала в трех матчах к ряду. Именно этот козырь наверняка будет использован в отчетной встрече.
Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, на вылазки к воротам соперника ФК «Титан» сподобится.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ФК «Родина Медиа» предлагают — 1.74.
На викторию ФК «Титан» дают — 4.27, ничья оценена — в 3.48.
Номинальные
Наш прогноз — Победа ФК «Родина Медиа» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.42.