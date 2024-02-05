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    «Родина Медиа» быстро возьмет свое

    ФК «Родина Медиа» — ФК «Титан». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Суперкубок МФЛ, 5 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ФК «Родина Медиа» — ФК «Титан»
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    «Родина Медиа»
    ФК «Родина Медиа» сыграет на своем поле с ФК «Титан» в рамках Суперкубка Медиалиги. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 21:30 мск. ФК «Родина Медиа» — ФК «Титан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ФК «Родина Медиа»

    Эта команда в последних матчах выглядит весьма убедительно. Последняя неудача случилась еще в начале августа.

    Из пяти последних поединков ФК «Родина Медиа» выиграла в четырех. Лишь с ФК «Титан» был зафиксирован сухой паритет.

    А вот до того команда побеждала раз за разом. ФК «Родина Медиа» даже сильную «Народную Команду» обыграла со счетом 6:0.

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    А вот с ФК «Козлы» пришлось изрядно повозиться — победа 2:1. Да и вообще, потенциал у команды немалый.

    Наверняка в этой встрече ФК «Родина Медиа» снова будет активно атаковать. Команда нынче на ходу, и не должна иметь проблем с соперником.

    ФК «Титан»

    Этой команде тоже палец в рот не клади. ФК «Титан» способен удивить, и всегда дает бой любому сопернику.

    Причем ФК «Титан» весьма неплохо обороняется. Забить команде больше гола удается мало кому, да и вообще, по игре она выглядит монолитно.

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    • В своем последнем поединке ФК «Титан» не сумел победить. Команда расписала мировую с «Броук Бойз» (1:1).

    А вот до того команда не пропускала в трех матчах к ряду. Именно этот козырь наверняка будет использован в отчетной встрече.

    Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, на вылазки к воротам соперника ФК «Титан» сподобится.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ФК «Родина Медиа» предлагают — 1.74.

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    На викторию ФК «Титан» дают — 4.27, ничья оценена — в 3.48.

    Номинальные хозяева нынче выглядят выгодно, и наверняка быстро вскроют оборону соперника.

    Наш прогноз — Победа ФК «Родина Медиа» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.42.

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    ФК «Родина Медиа» — ФК «Титан»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 05.02.2024. Прогнозы на футбол. «Родина Медиа» быстро возьмет свое
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