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    «Дженоа» продолжит свою беспроигрышную серию?

    «Эмполи» — «Дженоа». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Серия А, 3 февраля 2024 года

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    «Дженоа»
    3 февраля в рамках 23-го тура итальянской Серии А «Эмполи» на своем поле сыграет против «Дженоа». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Эмполи» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Февраля 2024 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 17:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    «Эмполи»

    Команда ведет отчаянную борьбу за выживание в Серии А. После 22-х туров «Эмполи» занимает предпоследнее 19-е место в таблице с 17-ю очками в активе, отставая от спасительной 17-й позиции на 1 балл.

    «Эмполи» — худшая команда в лиге по результативности. За 22 матча «синие» забили только 15 мячей при 36-и пропущенных. Стоит отметить, что в последнее время ситуация с этим у «Эмполи» стабилизировалась.

    Коэффициенты матча Эмполи — Дженоа

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    За последние 5 матчей команда забила 5 голов при 6-и пропущенных. В последнем туре «Эмполи» в гостях неожиданно сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), сравняв счет на 70-й минуте.

    Все прогнозы на Серию А

    «Эмполи» также одна из худших в Серии А по результатам домашних встреч. На своем поле команда набрала всего 8 очков из 33-х возможных. В предстоящем матче «Эмполи» сыграет против крепкого «Дженоа», который в последнее время очень хорош.

    «Дженоа»

    Команда занимает 11-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Дженоа» отстает от зоны еврокубков всего на 6 очков. Судя по последним матчам у команды точно будет шанс зацепиться за топ-6 лиги.

    У «Дженоа» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей. За этот период команда трижды победила и 4 раза сыграла вничью. В последнем туре «Дженоа» обыграл «Лечче» (2:1), а матчем ранее на чужом поле обыграла «Салернитану» (2:1).

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    • Команда также неплохо выступает на чужом поле, набрав 11 очков из 33-х возможных. Один из ключевых факторов успеха «Дженоа» в последнее время — форвард Альберт Гюдмюндссон, который за последние 7 матчей забил 4 гола, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Дженоа» и «Эмполи» сыграли последний раз в 14-м туре чемпионата Италии нынешнего сезона. В том матче команды сыграли вничью (1:1). «Дженоа» упустил свое преимущество на 67-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.65.

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    На викторию «Эмполи» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.05.

    «Эмполи» будет бороться до конца, ведь команда хочет сохранить прописку в Серии А, но «Дженоа» в последнее время слишком хорош. Можно предположить, что гости одержат победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Дженоа» за 2.65. Еще один вариант ставки — Фора «Дженоа» 0 в 1-м тайме за 1.72.

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    «Эмполи» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Дженоа» продолжит свою беспроигрышную серию?
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