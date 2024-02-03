3 февраля в рамках 23-го тура итальянской Серии А «Эмполи» на своем поле сыграет против «Дженоа». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Эмполи» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эмполи»

Команда ведет отчаянную борьбу за выживание в Серии А. После 22-х туров «Эмполи» занимает предпоследнее 19-е место в таблице с 17-ю очками в активе, отставая от спасительной 17-й позиции на 1 балл.

«Эмполи» — худшая команда в лиге по результативности. За 22 матча «синие» забили только 15 мячей при 36-и пропущенных. Стоит отметить, что в последнее время ситуация с этим у «Эмполи» стабилизировалась.

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За последние 5 матчей команда забила 5 голов при 6-и пропущенных. В последнем туре «Эмполи» в гостях неожиданно сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), сравняв счет на 70-й минуте.

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«Эмполи» также одна из худших в Серии А по результатам домашних встреч. На своем поле команда набрала всего 8 очков из 33-х возможных. В предстоящем матче «Эмполи» сыграет против крепкого «Дженоа», который в последнее время очень хорош.

«Дженоа»

Команда занимает 11-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Дженоа» отстает от зоны еврокубков всего на 6 очков. Судя по последним матчам у команды точно будет шанс зацепиться за топ-6 лиги.

У «Дженоа» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей. За этот период команда трижды победила и 4 раза сыграла вничью. В последнем туре «Дженоа» обыграл «Лечче» (2:1), а матчем ранее на чужом поле обыграла «Салернитану» (2:1).

Команда также неплохо выступает на чужом поле, набрав 11 очков из 33-х возможных. Один из ключевых факторов успеха «Дженоа» в последнее время — форвард Альберт Гюдмюндссон, который за последние 7 матчей забил 4 гола, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Дженоа» и «Эмполи» сыграли последний раз в 14-м туре чемпионата Италии нынешнего сезона. В том матче команды сыграли вничью (1:1). «Дженоа» упустил свое преимущество на 67-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.65.

На викторию «Эмполи» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.05.

«Эмполи» будет бороться до конца, ведь команда хочет сохранить прописку в Серии А, но «Дженоа» в последнее время слишком хорош. Можно предположить, что гости одержат победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Дженоа» за 2.65. Еще один вариант ставки — Фора «Дженоа» 0 в 1-м тайме за 1.72.