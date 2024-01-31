«Хапоэль» Беэр-Шева сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 19-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 31 января, начало — в 21:30 мск. «Хапоэль» Беэр-Шева — «Маккаби» Хайфа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хапоэль» Беэр-Шева

Эта команда нынче находится на 4 строчке таблицы. «Хапоэль» Беэр-Шева вряд ли потянет чемпионскую гонку, но в тройку запрыгнуть точно постарается.

Команда имеет весьма надежные тылы. В 18 поединках она пропустила в свои ворота всего лишь 15 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. В Кубке Израиля «Хапоэль» Беэр-Шева с минимальным счетом переиграл «Бейтар».

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Действующая серия из 8 (!) побед к ряду явно прибавляет оптимизма. Да и мотивация дать бой одному из лидеров имеется.

Номинальные хозяева явно намерены подняться на 3 место. Да и фактор своего поля должен помочь коллективу из Беэр-Шевы.

«Маккаби» Хайфа

Эта команда нынешний сезон проводит на привычном для себя уровне. «Маккаби» Хайфа борется за чемпионский титул.

Правда, ныне команда отстает от одноклубников из Тель-Авива на один пункт. Да и оборона у хайфцев самая надежная в лиге: всего 13 пропущенных мячей.

В своем последнем поединке «Маккаби» Хайфа снова победил. Команда в Кубке Израиля прекрасно провела овертайм с «Хапоэлем» Кфар-Саба (6:3).

Сразу пришелся ко двору опытнейший Томер Хемед. 36-летний форвард начал с дубля в кубковом поединке.

И уж точно гости будут активно атаковать. Хайфцы изо всех сил стремятся взойти на трон, ожидая параллельной осечки из главного конкурента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 2.51.

На викторию «Хапоэля» Беэр-Шева дают — 2.65, ничья оценена — в 3.40.

Хайфцы традиционно успешно играют против «Хапоэля» Беэр-Шева , к тому же сражаются за чемпионство.

Наш прогноз — Победа «Маккаби» Хайфа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.