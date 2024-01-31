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    Три очка для хайфцев?

    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Маккаби» Хайфа. Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Беэр-Шева — «Маккаби» Хайфа
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    «Маккаби» Хайфа
    «Хапоэль» Беэр-Шева сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 19-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 31 января, начало — в 21:30 мск. «Хапоэль» Беэр-Шева — «Маккаби» Хайфа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Хапоэль» Беэр-Шева

    Эта команда нынче находится на 4 строчке таблицы. «Хапоэль» Беэр-Шева вряд ли потянет чемпионскую гонку, но в тройку запрыгнуть точно постарается.

    Команда имеет весьма надежные тылы. В 18 поединках она пропустила в свои ворота всего лишь 15 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. В Кубке Израиля «Хапоэль» Беэр-Шева с минимальным счетом переиграл «Бейтар».

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    Действующая серия из 8 (!) побед к ряду явно прибавляет оптимизма. Да и мотивация дать бой одному из лидеров имеется.

    Номинальные хозяева явно намерены подняться на 3 место. Да и фактор своего поля должен помочь коллективу из Беэр-Шевы.

    «Маккаби» Хайфа

    Эта команда нынешний сезон проводит на привычном для себя уровне. «Маккаби» Хайфа борется за чемпионский титул.

    Правда, ныне команда отстает от одноклубников из Тель-Авива на один пункт. Да и оборона у хайфцев самая надежная в лиге: всего 13 пропущенных мячей.

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  • 28/01/2024

    • В своем последнем поединке «Маккаби» Хайфа снова победил. Команда в Кубке Израиля прекрасно провела овертайм с «Хапоэлем» Кфар-Саба (6:3).

    Сразу пришелся ко двору опытнейший Томер Хемед. 36-летний форвард начал с дубля в кубковом поединке.

    И уж точно гости будут активно атаковать. Хайфцы изо всех сил стремятся взойти на трон, ожидая параллельной осечки из главного конкурента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 2.51.

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    На викторию «Хапоэля» Беэр-Шева дают — 2.65, ничья оценена — в 3.40.

    Хайфцы традиционно успешно играют против «Хапоэля» Беэр-Шева, к тому же сражаются за чемпионство.

    Наш прогноз — Победа «Маккаби» Хайфа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для хайфцев?
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