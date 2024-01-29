«Кайсериспор» сыграет на своем поле с «Антальяспором» в рамках 23-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 29 января, начало — в 17:00 мск. «Кайсериспор» — «Антальяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кайсериспор»

Эта команда нынче находится на экваторе турнирной таблицы. «Кайсериспор» на текущий момент находится на 11 месте.

Главной проблемой команды является невысокий уровень реализации. В 22 матчах чемпионата ей удалось забить всего 27 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайсериспор» по всем статьям уступил «Самсунспору» (0:2).

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А вот до того команда уступила еще и аутсайдеру «Истанбулспору» (0:1). Да и вообще, серия из 8 (!) поражений к ряду явно угнетает.

Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Между тем, морально-психологическое состояние игроков не назовешь позитивным.

«Антальяспор»

Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Антальяспор» находится на высоком 6 месте в турнирной таблице.

Главной ценностью анталийцев является надежная оборона. В среднем она дает результативные сбои один раз за матч.

В своем последнем поединке «Антальяспор» добыл победу. В родных стенах со счетом 2:1 был обыгран «Сивасспор».

Отличный сезон выдает Адам Букса. Поляк настрелял уже 10 мячей в чемпионате, прибавив к ним еще два ассиста.

И уж точно гости будут активно атаковать. Букса и его партнеры уж точно обеспечат круговерть у ворот оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Антальяспора» предлагают — 2.36.

На викторию «Кайсериспора» дают — 3.11, ничья оценена — в 3.58.

Хозяева проиграли уже восемь матчей к ряду , и явно не выберутся из психологической ямы.

Наш прогноз — Победа «Антальяспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.