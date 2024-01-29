ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Узбекистан и Австралия вышли в 1/8 финала Кубок Азии. Битва тяжеловесов в 1/8 финала, дебют Таджикистана и последний шанс Ирана Виктор Осимхен Кубок Африки. «Суперорлы» и «Фараоны» потерпят крах, «Львы Теранги» выйдут в четвертьфинал? ХавиБольше использовать Ямаля и найти место для Феликса. Шесть вещей, которые Хави должен сделать, чтобы сохранить работу в «Барсе»
  • 01:04
    • Нигерия одолела Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
  • 00:45
    • «Милан» не забил два пенальти и упустил победу в матче с «Болоньей»
  • 00:17
    • Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона
    Все новости спорта

    Удачная гастроль «Антальяспора»?

    «Кайсериспор» — «Антальяспор». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Суперлига, 29 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции
    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Антальяспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Антальяспора»
    «Кайсериспор» сыграет на своем поле с «Антальяспором» в рамках 23-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 29 января, начало — в 17:00 мск. «Кайсериспор» — «Антальяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 29 Января 2024 года
    Кайсериспор
  • Кайсери
    •  Кайсериспор 17:00 Антальяспор Антальяспор
  • Антальяспор
    •

    «Кайсериспор»

    Эта команда нынче находится на экваторе турнирной таблицы. «Кайсериспор» на текущий момент находится на 11 месте.

    Главной проблемой команды является невысокий уровень реализации. В 22 матчах чемпионата ей удалось забить всего 27 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайсериспор» по всем статьям уступил «Самсунспору» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того команда уступила еще и аутсайдеру «Истанбулспору» (0:1). Да и вообще, серия из 8 (!) поражений к ряду явно угнетает.

    Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Между тем, морально-психологическое состояние игроков не назовешь позитивным.

    «Антальяспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Антальяспор» находится на высоком 6 месте в турнирной таблице.

    Главной ценностью анталийцев является надежная оборона. В среднем она дает результативные сбои один раз за матч.

  • Хаби Алонсо, Моуринью или Джеррард: Кто заменит Юргена Клоппа?
  • Семь лучших кандидатов на замену Юргена Клоппа после шокирующего объявления немца об уходе из «Ливерпуля»
  • 26/01/2024

    • В своем последнем поединке «Антальяспор» добыл победу. В родных стенах со счетом 2:1 был обыгран «Сивасспор».

    Отличный сезон выдает Адам Букса. Поляк настрелял уже 10 мячей в чемпионате, прибавив к ним еще два ассиста.

    И уж точно гости будут активно атаковать. Букса и его партнеры уж точно обеспечат круговерть у ворот оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Антальяспора» предлагают — 2.36.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Кайсериспора» дают — 3.11, ничья оценена — в 3.58.

    Хозяева проиграли уже восемь матчей к ряду, и явно не выберутся из психологической ямы.

    Наш прогноз — Победа «Антальяспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Шарлотт — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.43
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тампа — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Каролина — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Виннипег — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Детройт — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Миннесота — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Даллас — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кайсериспор» — «Антальяспор»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Антальяспора»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры