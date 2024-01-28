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    Смогут ли уругвайцы одолеть чилийских сверстников?

    Уругвай (до 23 лет) — Чили (до 23 лет). Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 28 января 2024 года

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    Уругвай (до 23 лет)
    Уругвай (до 23 лет) — Чили (до 23 лет). Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 28 января 2024 года Уругвай (до 23 лет) — Чили (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Уругвай (до 23 лет)

    Эта команда нынешнюю квалификацию проводит не столь ярко. Уругвайцы потенциально должны бороться за одно из двух первых мест.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. При этом с атакой у уругвайцев относительный порядок.

    Свой последний поединок сборная Уругвай (до 23 лет) провела неудачно. Команда в перестрелке уступила парагвайцам (3:4).

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    Разумеется, уругвайская молодежь намерена улучшить свои результаты. Да и соперник отнюдь не преуспевает в плане результатов.

    В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Тем более, уругвайцы любят и умеют атаковать.

    Чили (до 23 лет)

    Эта команда также наверняка еще поборется за второе место в группе. Вот только на данный момент Чили (до 23 лет) замыкает турнирную таблицу.

    Атака команды выглядит крайне слабо. Хотя в контрольных поединках чилийцы по игре выглядели весьма привлекательно.

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    • Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. Сборная Чили (до 23 лет) минимально уступила перуанцам.

    До того команда в контрольной встрече уступила бразильским одногодкам (1:2). А вот американцы были обыграны минимально.

    Нет сомнений, что чилийцы дадут бой оппоненту. Причем единственная очная встреча завершилась для команды успешно (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Уругвая (до 23 лет) предлагают — 2.44.

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    На викторию Чили (до 23 лет) дают — 2.88, ничья оценена — в 3.24.

    Уругвайцы выглядят мощнее соперника, особенно в плане реализации, что и станет решающим фактором их успеха.

    Наш прогноз — Победа Уругвая (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.14.

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    Уругвай (до 23 лет) — Чили (до 23 лет): прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли уругвайцы одолеть чилийских сверстников?
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