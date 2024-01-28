Уругвай (до 23 лет)
Эта команда нынешнюю квалификацию проводит не столь ярко. Уругвайцы потенциально должны бороться за одно из двух первых мест.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. При этом с атакой у уругвайцев относительный порядок.
Свой последний поединок сборная Уругвай (до 23 лет) провела неудачно. Команда в перестрелке уступила парагвайцам (3:4).
Разумеется, уругвайская молодежь намерена улучшить свои результаты. Да и соперник отнюдь не преуспевает в плане результатов.
В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Тем более, уругвайцы любят и умеют атаковать.
Чили (до 23 лет)
Эта команда также наверняка еще поборется за второе место в группе. Вот только на данный момент Чили (до 23 лет) замыкает турнирную таблицу.
Атака команды выглядит крайне слабо. Хотя в контрольных поединках чилийцы по игре выглядели весьма привлекательно.
Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. Сборная Чили (до 23 лет) минимально уступила перуанцам.
До того команда в контрольной встрече уступила бразильским одногодкам (1:2). А вот американцы были обыграны минимально.
Нет сомнений, что чилийцы дадут бой оппоненту. Причем единственная очная встреча завершилась для команды успешно (1:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Уругвая (до 23 лет) предлагают — 2.44.
На викторию Чили (до 23 лет) дают — 2.88, ничья оценена — в 3.24.
Уругвайцы
Наш прогноз — Победа Уругвая (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.14.