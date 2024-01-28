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    Смогут ли «Лацио» и «Наполи» выявить сильнейшего?

    «Лацио» — «Наполи». Ставка (к. 3.15) и прогноз на чемпионат Италии на 28 января 2024 года

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    Чиро Иммобиле («Лацио»)
    Матч пройдет в рамках 22-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Лацио» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Января 2024 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 20:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Лацио»

    Римляне уже не смогут побороться за чемпионство, но точно поборются за зону Лиги чемпионов. По итогам двадцати туров команда из Рима имеет в своем актив 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Лацио» имеет в своем активе 33 очка и только на один пункт отстает от четвертой «Фиорентины».

    Столичная команда смогла забить 24 мяча, а в свои пропустила всего 20. Также коллектив из столицы Италии продолжает борьбу в Кубке страны, где уже прошел «Дженоа» (1:0) и «Рому» (1:0), а в полуфинале сыграет с «Ювентусом».

    Коэффициенты матча Лацио — Наполи

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    Помимо этого, «бело-небесно-голубые» смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. На групповом этапе самого престижного клубного турнира Старого Света соперниками «орлят» были «Атлетико», «Фейеноорд» и «Селтик». Они заняли второе место и теперь сразятся с «Баварией».

    Все прогнозы на Серию А

    Последней игрой команды был полуфинальный поединок Суперкубка Италии, в котором уступил «Интеру» (0:3). В чемпионате же «Лацио» переиграл «Лечче» (1:0), «Удинезе» (2:1), «Фрозиноне» (3:1) и «Эмполи» (2:0). Перед этим подопечные Маурицио Сарри дома уступили «Интеру» (0:2) и на выезде поделили очки с «Вероной» (1:1).

    «Наполи»

    Действующие чемпионы Италии уже не смогут защитить свой титул и выиграть золотые медали, однако намерены попасть хотя бы в топ-4. В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 31 набранный пункт в двадцати поединках. В настоящий момент «Наполи» располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

    Неаполитанцы уже на 21 балл отстают от лидирующего «Ювентуса» и на двадцать от второго «Интера», но всего три пункта от зоны Лиги чемпионов. «Голубые» смогли 30 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили 25 мячей.

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    • «Адзурри» также продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где заняли второе место в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», набрав 10 очков. Из Кубка Италии коллектив вылетел, неожиданно крупно уступив «Фрозиноне» (0:4). А вот в полуфинале Суперкубка команда разгромила «Фиорентину» (3:0), но в финале проиграла «Интеру» (0:1).

    В последних играх чемпионата «Наполи» переиграл «Салернитану» (2:1), крупно уступил «Торино» (0:3) и поделил очки с «Монцой» (0:0), а до этого подопечные Вальтера Маццари проиграли «Роме» (0:2) и одолели «Кальяри» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают поставить за 2.31.

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    На викторию «Наполи» дают 3.45, ничья оценена в 3.15.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также поставим на то, что обе команды забьют.

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    «Лацио» — «Наполи»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Лацио» и «Наполи» выявить сильнейшего?
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