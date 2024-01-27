«Милан» — «Болонья». Матч пройдет в рамках 22-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Милан» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милан»

«Милан» по итогам 21-го тура занимает третью строчку с отставанием в семь очков от лидера «Ювентуса» и отрывом в 11 баллов от своего ближайшего преследователя «Интера», который сыграл на один матч меньше.

Команда уже прекратила выступления в Кубке Италии, где не смогла выйти в полуфинал после минимального поражения на своем поле от «Аталанты» (1:2).

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В то же время, «россонери» обеспечили себе плей-офф в еврокубках, хотя и вылетели из Лиги чемпионов. На стадии 1/16 финала Лиги Европы их ожидает дуэль с «Ренном».

Все прогнозы на Серию А

В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал семь побед и потерпел лишь одно поражение, так что у хозяева отличные шансы на очередной успех.

«Болонья»

«Болонья» по итогам 20-ти матчей занимает седьмую строчку с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков — шестой позиции.

Как и соперник, команда уже прекратила выступления в Кубке Италии и также — в четвертьфинале. На этой стадии турнира она на выезде потерпела поражение по пенальти от «Фиорентины» (0:0).

В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, «россоблу» проиграли. На выезде они уступили одному из аутсайдеров чемпионата «Кальяри» (1:2), хотя вели 1:0 по ходу игры.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей, что говорит об откровенно плохой форме гостей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Болоньи» оценивается в 5,00, ничья — в 3,80.

В 11 из 12 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,85, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.