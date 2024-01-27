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    Позволит ли «Милан» вернуться к победам «Болонье»?

    «Милан» — «Болонья». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии на 27 января 2024 года

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    «Милан» — фаворит матча
    «Милан» — «Болонья». Матч пройдет в рамках 22-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Милан» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Января 2024 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Милан»

    «Милан» по итогам 21-го тура занимает третью строчку с отставанием в семь очков от лидера «Ювентуса» и отрывом в 11 баллов от своего ближайшего преследователя «Интера», который сыграл на один матч меньше.

    Команда уже прекратила выступления в Кубке Италии, где не смогла выйти в полуфинал после минимального поражения на своем поле от «Аталанты» (1:2).

    Коэффициенты матча Милан — Болонья

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    В то же время, «россонери» обеспечили себе плей-офф в еврокубках, хотя и вылетели из Лиги чемпионов. На стадии 1/16 финала Лиги Европы их ожидает дуэль с «Ренном».

    Все прогнозы на Серию А

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал семь побед и потерпел лишь одно поражение, так что у хозяева отличные шансы на очередной успех.

    «Болонья»

    «Болонья» по итогам 20-ти матчей занимает седьмую строчку с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Как и соперник, команда уже прекратила выступления в Кубке Италии и также — в четвертьфинале. На этой стадии турнира она на выезде потерпела поражение по пенальти от «Фиорентины» (0:0).

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    • В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, «россоблу» проиграли. На выезде они уступили одному из аутсайдеров чемпионата «Кальяри» (1:2), хотя вели 1:0 по ходу игры.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей, что говорит об откровенно плохой форме гостей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Болоньи» оценивается в 5,00, ничья — в 3,80.

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    В 11 из 12 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,85, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Милан» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Милан» вернуться к победам «Болонье»?
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