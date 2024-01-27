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    Сможет ли Ангола переиграть намибийцев?

    Ангола — Намибия. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ангола — Намибия
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    Сборная Анголы
    Ангола сыграет на своем поле с Намибией в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 27 января, начало — в 20:00 мск. Ангола — Намибия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала 27 Января 2024 года
    Ангола
  • Луанда
    •  Ангола 20:00 Best 3rd of Group B/E--F Best 3rd of Group B/E--F
  • Кубок Африки-2023. 1/8 финала
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    Ангола

    Эта сборная сенсационно выиграла свою группу. Ангольцы добыли 7 очков в трех поединках группового этапа Кубка африканских наций.

    С реализацией у ангольцев полный порядок. В трех матчах игроки команды настреляли 6 мячей в ворота соперников.

    В предыдущем туре турнира Ангола снова победила. Команда уверенно расправилась со сборной Буркина-Фасо (2:0).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против намибийцев для команды традиционно складываются сложно. Все три очных поединка завершились подписанием мировых.

    В этой встрече команда явно будет действовать активно. На текущем турнире игра ангольцев вызывает приятные эмоции.

    Намибия

    Эта команда лишь чудом запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала с одним забитым голом — явный фарт.

    Имея скромный состав, команда еще и неудачно обороняется. В трех матчах группового этапа пропущено 4 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела относительно успешно. Намибия не дала себя победить сильным малийцам (0:0).

    А вот поединок с ЮАР завершился форменным провалом (0:4). Так что все решила сенсационная виктория над Тунисом (1:0).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Намибийцы постараются сыграть так, как это вышло против малийцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Анголы предлагают — 2.27.

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    На викторию Намибии дают — 3.89, ничья оценена — в 2.85.

    Ангольцы на голову сильнее оппонента, и уж точно не допустят недооценки оппонента.

    Наш прогноз — Победа Анголы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 3.00.

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    Ангола — Намибия: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Ангола переиграть намибийцев?
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