Ангола сыграет на своем поле с Намибией в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 27 января, начало — в 20:00 мск. Ангола — Намибия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ангола

Эта сборная сенсационно выиграла свою группу. Ангольцы добыли 7 очков в трех поединках группового этапа Кубка африканских наций.

С реализацией у ангольцев полный порядок. В трех матчах игроки команды настреляли 6 мячей в ворота соперников.

В предыдущем туре турнира Ангола снова победила. Команда уверенно расправилась со сборной Буркина-Фасо (2:0).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против намибийцев для команды традиционно складываются сложно. Все три очных поединка завершились подписанием мировых.

В этой встрече команда явно будет действовать активно. На текущем турнире игра ангольцев вызывает приятные эмоции.

Намибия

Эта команда лишь чудом запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала с одним забитым голом — явный фарт.

Имея скромный состав, команда еще и неудачно обороняется. В трех матчах группового этапа пропущено 4 мяча.

Свой последний поединок команда провела относительно успешно. Намибия не дала себя победить сильным малийцам (0:0).

А вот поединок с ЮАР завершился форменным провалом (0:4). Так что все решила сенсационная виктория над Тунисом (1:0).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Намибийцы постараются сыграть так, как это вышло против малийцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Анголы предлагают — 2.27.

На викторию Намибии дают — 3.89, ничья оценена — в 2.85.

Ангольцы на голову сильнее оппонента , и уж точно не допустят недооценки оппонента.

Наш прогноз — Победа Анголы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 3.00.