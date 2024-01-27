Ангола
Эта сборная сенсационно выиграла свою группу. Ангольцы добыли 7 очков в трех поединках группового этапа Кубка африканских наций.
С реализацией у ангольцев полный порядок. В трех матчах игроки команды настреляли 6 мячей в ворота соперников.
В предыдущем туре турнира Ангола снова победила. Команда уверенно расправилась со сборной Буркина-Фасо (2:0).
Матчи против намибийцев для команды традиционно складываются сложно. Все три очных поединка завершились подписанием мировых.
В этой встрече команда явно будет действовать активно. На текущем турнире игра ангольцев вызывает приятные эмоции.
Намибия
Эта команда лишь чудом запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала с одним забитым голом — явный фарт.
Имея скромный состав, команда еще и неудачно обороняется. В трех матчах группового этапа пропущено 4 мяча.
Свой последний поединок команда провела относительно успешно. Намибия не дала себя победить сильным малийцам (0:0).
А вот поединок с ЮАР завершился форменным провалом (0:4). Так что все решила сенсационная виктория над Тунисом (1:0).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Намибийцы постараются сыграть так, как это вышло против малийцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Анголы предлагают — 2.27.
На викторию Намибии дают — 3.89, ничья оценена — в 2.85.
Ангольцы
Наш прогноз — Победа Анголы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 3.00.