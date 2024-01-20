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    Создаст ли «Родез» проблемы «Монако»?

    «Родез» — «Монако». Прогноз и ставка (к. 1.67) на Кубок Франции 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родез» — «Монако»
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    «Монако» — фаворит матча
    В рамках 1/16 финала Кубка Франции «Родез» на своем поле примет «Монако». Встреча пройдет в 20 января и начнется в 19:30 мск. «Родез» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 20 Января 2024 года
    Родез
  • Франция. Кубок
    •  Родез 19:30 Монако Монако
  • Монако
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    «Родез»

    «Родез» на пути в 1/16 финала Кубка Франции преодолел уже три стадии, разгромив «Лиффре» (3:0), «Майен» (9:0) и «Шаллан» (4:0).

    Команда выступает во втором по рангу дивизионе Франции. По итогам 20 туров она занимает седьмое место, уступая один балл зоне плей-офф за право подняться в элиту.

    В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках национального первенства он на своем поле переиграл «По» (2:1), забив победный мяч на 90+5-й минуте.

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    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у хозяев хорошая форма.

    «Монако»

    Пока что «Монако» прошел лишь одну стадию Кубка Франции. На выезде монегаски сошлись с вице-чемпионом прошлого сезона «Лансом» (2:2) и выиграли по пенальти.

    По итогам 18-ти туров элитного дивизиона страны Лиги 1 княжеский клуб занимает четвертое место с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.

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    • В своем последнем матче команда потерпела поражение, что и стоило ей места в заветной топ-3. На своем поле она не смогла ничего протипоставить «Реймсу» (1:3).

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при четырех победах, так что у него так себе форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Монако», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Родеза» оценивается в 5,40, ничья — в 4,50.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,67.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,40, ведь трех из пяти последних матчей «Родеза» был реализован именно такой сценарий.

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    «Родез» — «Монако»: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Родез» проблемы «Монако»?
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