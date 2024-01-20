В рамках 1/16 финала Кубка Франции «Родез» на своем поле примет «Монако». Встреча пройдет в 20 января и начнется в 19:30 мск. «Родез» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Родез»

«Родез» на пути в 1/16 финала Кубка Франции преодолел уже три стадии, разгромив «Лиффре» (3:0), «Майен» (9:0) и «Шаллан» (4:0).

Команда выступает во втором по рангу дивизионе Франции. По итогам 20 туров она занимает седьмое место, уступая один балл зоне плей-офф за право подняться в элиту.

В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках национального первенства он на своем поле переиграл «По» (2:1), забив победный мяч на 90+5-й минуте.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у хозяев хорошая форма.

«Монако»

Пока что «Монако» прошел лишь одну стадию Кубка Франции. На выезде монегаски сошлись с вице-чемпионом прошлого сезона «Лансом» (2:2) и выиграли по пенальти.

По итогам 18-ти туров элитного дивизиона страны Лиги 1 княжеский клуб занимает четвертое место с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.

В своем последнем матче команда потерпела поражение, что и стоило ей места в заветной топ-3. На своем поле она не смогла ничего протипоставить «Реймсу» (1:3).

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при четырех победах, так что у него так себе форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Монако», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Родеза» оценивается в 5,40, ничья — в 4,50.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,67.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,40, ведь трех из пяти последних матчей «Родеза» был реализован именно такой сценарий.