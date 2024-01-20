Сборная Иордании сыграет против команды Южной Кореи во втором туре группового этапа Кубка Азии-2024. Матч состоится 20 января и начнется в 14:30 по мск. Иордания — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Иордания

Для сборной Иордании этот только пятое появление в финальной части континентального первенства. И ранее она дважды добиралась до четвертьфинала.

На это соревнование иорданцы попали без отборочных матчей. И в первом туре они легко переиграли команду Малайзии, разгромив ее со счетом 4:0, забив еще в первом тайме три мяча.

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Стоит отметить, что эта виктория стала для коллектива второй за последние три проведенные игры. Перед Кубком Азии был обыгран Катар 2:1 в товарняке и еще состоялся проигрыш 1:6 от Японии.

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А до этого Иордания не могла победить на протяжении семи встреч подряд, проиграв пять раз в этом отрезке. Среди этих поединков стоит отметить фиаско от Саудовской Аравии 0:2 и ничью с Таджикистаном в отборе ЧМ-2026.

Южная Корея

Команда Южной Кореи — это одна из самых сильнейших сборных Азии. Она 11 раз появлялась на чемпионатах мира и является двукратным чемпион континента.

«Воины Тэджу» также на играли в отборочном турнире и сразу получили билет на этот турнир. И в первом круге они сравнительно легко разобрались со сборной Бахрейна 3:1.

И данная виктория стала для корейцев седьмой подряд. А не проигрывают они уже на протяжении девяти встреч, еще дважды сыграв вничью в этом удачном периоде.

Перед самым Кубком Азии Южная Кореи в товарняка переиграла 1:0 Ирак в товарняке, а также разгромила в прошлом году 3:0 Китай и 5:0 Сингапур в отборе к ЧМ-2026.

История противостояний этих сборных насчитывает пять поединков, три из которых выиграли корейцы и дважды была мировая. Причем только в одном случае забивали обе команды.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Южной Кореи — 1.28, победа Иордании — 11.00, ничья — 5.50.

В данном противостоянии прогнозируем викторию корейцев. И не исключаем, что сделают это они без пропущенных мячей.

И также ставим еще на то, что фаворит сможет забить в каждом из таймов.