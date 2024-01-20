ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297
  • 23:55
    • «Наполи» разгромил «Фиорентину» в полуфинале Суперкубка Италии
  • 23:42
    • 1000 рублей в БетБум: как получить бесплатную ставку
  • 23:25
    • «Барселона» одержала волевую победу в Кубке Испании
  • 23:16
    • Официально: Хендерсон стал игроком «Аякса»
  • 21:26
    • Дубль Кагарлицкого помог «Ак Барсу» разгромить «Ладу»
  • 20:04
    • Медведев вышел в третий круг Australian Open
  • 19:49
    • Файзуллаев помог Узбекистану разгромить Индию на Кубке Азии
    Все новости спорта

    «Воины Тэджу» справятся с иорданцами всухую

    Иордания — Южная Корея. Прогноз и ставка (к. 1.92) на футбол 20 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023 Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз и ставки на Иордания — Южная Корея
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Южной Кореи
    Сборная Иордании сыграет против команды Южной Кореи во втором туре группового этапа Кубка Азии-2024. Матч состоится 20 января и начнется в 14:30 по мск. Иордания — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа E 20 Января 2024 года
    Иордания
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Иордания 14:30 Южная Корея Южная Корея
  • Сеул
    •

    Иордания

    Для сборной Иордании этот только пятое появление в финальной части континентального первенства. И ранее она дважды добиралась до четвертьфинала.

    На это соревнование иорданцы попали без отборочных матчей. И в первом туре они легко переиграли команду Малайзии, разгромив ее со счетом 4:0, забив еще в первом тайме три мяча.

    Коэффициенты матча Иордания — Южная Корея

    1X2Новым игрокам
  • 11.005.801.30Бонус$9500
    •

    Стоит отметить, что эта виктория стала для коллектива второй за последние три проведенные игры. Перед Кубком Азии был обыгран Катар 2:1 в товарняке и еще состоялся проигрыш 1:6 от Японии.

    Все прогнозы на футбол

    А до этого Иордания не могла победить на протяжении семи встреч подряд, проиграв пять раз в этом отрезке. Среди этих поединков стоит отметить фиаско от Саудовской Аравии 0:2 и ничью с Таджикистаном в отборе ЧМ-2026.

    Южная Корея

    Команда Южной Кореи — это одна из самых сильнейших сборных Азии. Она 11 раз появлялась на чемпионатах мира и является двукратным чемпион континента.

    «Воины Тэджу» также на играли в отборочном турнире и сразу получили билет на этот турнир. И в первом круге они сравнительно легко разобрались со сборной Бахрейна 3:1.

  • Следующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • Английские гиганты могут вмешаться в самую сложную трансферную сагу последних лет
  • 17/01/2024

    • И данная виктория стала для корейцев седьмой подряд. А не проигрывают они уже на протяжении девяти встреч, еще дважды сыграв вничью в этом удачном периоде.

    Перед самым Кубком Азии Южная Кореи в товарняка переиграла 1:0 Ирак в товарняке, а также разгромила в прошлом году 3:0 Китай и 5:0 Сингапур в отборе к ЧМ-2026.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    История противостояний этих сборных насчитывает пять поединков, три из которых выиграли корейцы и дважды была мировая. Причем только в одном случае забивали обе команды.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Южной Кореи — 1.28, победа Иордании — 11.00, ничья — 5.50.

    В данном противостоянии прогнозируем викторию корейцев. И не исключаем, что сделают это они без пропущенных мячей.

    И также ставим еще на то, что фаворит сможет забить в каждом из таймов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.58
  • Прогноз на матч Визела — Спортинг
  • Футбол
  • 18/01/2024 в 23:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Махач — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тампа — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бостон — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Синнер — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Фриц — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Юта — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ван Аш — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  3.88
  • Прогноз на матч Аванесян — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Иордания — Южная Корея: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. «Воины Тэджу» справятся с иорданцами всухую
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры