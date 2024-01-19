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    Кабо-Верде снова победит?!

    Кабо-Верде — Мозамбик. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кабо-Верде — Мозамбик
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    Кабо-Верде
    Кабо-Верде сыграет на своем поле с Мозамбиком в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 19 января, начало — в 17:00 мск. Кабо-Верде — Мозамбик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа B 19 Января 2024 года

    Кабо-Верде

    Эта команда явно намеревается выиграть группу. Сейчас Кабо-Верде лидирует в очень сильном по именам квартете.

    В последних своих поединках команда выглядела не столь ярко. Например, в контрольном поединке она по всем статьям уступила Тунису (0:2).

    Коэффициенты матча Кабо-Верде — Мозамбик

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  • 2.153.004.20Бонус$9500
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    В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Кабо-Верде нанес поражение Гане (2:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против Мозамбика для команды складываются удачно. Из четырех очных поединков выиграно два при одной коллизии.

    В этой встрече Кабо-Верде явно будет максимально активно атаковать. По именам у команды весьма грозный состав.

    Мозамбик

    Эта команда по африканским меркам считается крепким середняком. Правда, в матчах с более сильными оппонентами нередко возникают сложности.

    Не так давно Мозамбик вчистую уступил Алжиру (0:2). А вот сборную Лесото удалось обыграть с таким же счетом.

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    • Свой последний поединок команда провела великолепно. Мозамбик лишь в концовке упустил победу над мощными египтянами (2:2).

    Побороться за 2 место команде вполне по силам. Да и игра, показанная в стартовом туре, вызвала только положительные эмоции.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и потенциал у команды весьма высокий.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Кабо-Верде предлагают — 2.16.

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    На викторию Мозамбика дают — 4.08, ничья оценена — в 2.92.

    Кабо-Верде явно будет стараться обеспечить себе выход в плей-офф, так что ждем от номинальных хозяев острых атак.

    Наш прогноз — Победа Кабо-Верде. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.92.

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