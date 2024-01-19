Кабо-Верде
Эта команда явно намеревается выиграть группу. Сейчас Кабо-Верде лидирует в очень сильном по именам квартете.
В последних своих поединках команда выглядела не столь ярко. Например, в контрольном поединке она по всем статьям уступила Тунису (0:2).
Коэффициенты матча Кабо-Верде — Мозамбик
В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Кабо-Верде нанес поражение Гане (2:1).
Матчи против Мозамбика для команды складываются удачно. Из четырех очных поединков выиграно два при одной коллизии.
В этой встрече Кабо-Верде явно будет максимально активно атаковать. По именам у команды весьма грозный состав.
Мозамбик
Эта команда по африканским меркам считается крепким середняком. Правда, в матчах с более сильными оппонентами нередко возникают сложности.
Не так давно Мозамбик вчистую уступил Алжиру (0:2). А вот сборную Лесото удалось обыграть с таким же счетом.
Свой последний поединок команда провела великолепно. Мозамбик лишь в концовке упустил победу над мощными египтянами (2:2).
Побороться за 2 место команде вполне по силам. Да и игра, показанная в стартовом туре, вызвала только положительные эмоции.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и потенциал у команды весьма высокий.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Кабо-Верде предлагают — 2.16.
На викторию Мозамбика дают — 4.08, ничья оценена — в 2.92.
Кабо-Верде
Наш прогноз — Победа Кабо-Верде. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.92.