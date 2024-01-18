«Наполи» сыграет против «Фиорентины» в рамках 1/2 финала Суперкубка Италии. Матч пройдет 18 января в Эр-Рияде, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Наполи»

«Наполи» в прошлую субботу одержал победу над «Салернитаной» (2:1) и прервал очередную неприятную серию.

Перед встречей с аутсайдером действующий чемпион Италии потерпел три поражения и сыграл вничью с «Монцей». И на этом отрезке команда Вальтера Мадзарри не забила ни одного гола.

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«Наполи» проиграл «Фрозиноне», «Роме» и «Торино», пропустив в общей сложности девять мячей.

Сейчас уже всем понятно, что увольнение Руди Гарсия и назначение Мадзарри вообще ничего не изменило, разве что стало еще хуже. Лучше — точно нет.

«Наполи» потерпел шесть поражений в десяти предыдущих матчах. При Лучано Спаллетти подобное было невозможно.

«Фиорентина»

«Фиорентина» тем временем находится на четвертом месте в чемпионате Италии. Все указывает на то, что она готова к борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

В отличие от «Наполи», клуб из Флоренции проиграл лишь один из десяти последних

матчей. Неприятным исключением стала лишь гостевая встреча с «Сассуоло».

На прошлой неделе команда Винченцо Итальяно обыграла «Болонью» (сейчас эта команда явно не слабее, чем «Наполи») в Кубке Италии и разошлась миром с «Удинезе» в Серии А.

«Фиорентина» пропустила больше одного мяча только в двух из 15-ти последних матчей. У «Наполи» в этом плане все намного хуже.

Прогноз и ставка

На «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу «Фиорентины» — за 3.00.

В начале октября «Фиорентина» одержала гостевую победу над «Наполи» — 1:3. Команда Итальяно наказала соперника за ужасную игру в обороне. Скорее всего, то же самое будет и в предстоящей встрече.

Плюс надо учитывать, что в составе «Наполи» не будет Виктора Осимхена, который сейчас на Кубке Африки.

Ставка — победа «Фиорентины» за 3.00.