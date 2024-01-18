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    «Фиорентина» обыграет «Наполи» и выйдет в финал Суперкубка Италии?

    «Наполи» — «Фиорентина». Ставка (к. 3.00) и прогноз на Суперкубок Италии 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Фиорентина»
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    Хвича Кварацхелия
    «Наполи» сыграет против «Фиорентины» в рамках 1/2 финала Суперкубка Италии. Матч пройдет 18 января в Эр-Рияде, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Суперкубок 18 Января 2024 года
    Наполи
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  • Флоренция
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    «Наполи»

    «Наполи» в прошлую субботу одержал победу над «Салернитаной» (2:1) и прервал очередную неприятную серию.

    Перед встречей с аутсайдером действующий чемпион Италии потерпел три поражения и сыграл вничью с «Монцей». И на этом отрезке команда Вальтера Мадзарри не забила ни одного гола.

    Коэффициенты матча Наполи — Фиорентина

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    «Наполи» проиграл «Фрозиноне», «Роме» и «Торино», пропустив в общей сложности девять мячей.

    Сейчас уже всем понятно, что увольнение Руди Гарсия и назначение Мадзарри вообще ничего не изменило, разве что стало еще хуже. Лучше — точно нет.

    «Наполи» потерпел шесть поражений в десяти предыдущих матчах. При Лучано Спаллетти подобное было невозможно.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» тем временем находится на четвертом месте в чемпионате Италии. Все указывает на то, что она готова к борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

    В отличие от «Наполи», клуб из Флоренции проиграл лишь один из десяти последних
    матчей. Неприятным исключением стала лишь гостевая встреча с «Сассуоло».

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    • На прошлой неделе команда Винченцо Итальяно обыграла «Болонью» (сейчас эта команда явно не слабее, чем «Наполи») в Кубке Италии и разошлась миром с «Удинезе» в Серии А.

    «Фиорентина» пропустила больше одного мяча только в двух из 15-ти последних матчей. У «Наполи» в этом плане все намного хуже.

    Прогноз и ставка

    На «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу «Фиорентины» — за 3.00.

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    В начале октября «Фиорентина» одержала гостевую победу над «Наполи» — 1:3. Команда Итальяно наказала соперника за ужасную игру в обороне. Скорее всего, то же самое будет и в предстоящей встрече.

    Плюс надо учитывать, что в составе «Наполи» не будет Виктора Осимхена, который сейчас на Кубке Африки.

    Ставка — победа «Фиорентины» за 3.00.

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    «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» обыграет «Наполи» и выйдет в финал Суперкубка Италии?
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