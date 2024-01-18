«Наполи»
«Наполи» в прошлую субботу одержал победу над «Салернитаной» (2:1) и прервал очередную неприятную серию.
Перед встречей с аутсайдером действующий чемпион Италии потерпел три поражения и сыграл вничью с «Монцей». И на этом отрезке команда Вальтера Мадзарри не забила ни одного гола.
Коэффициенты матча Наполи — Фиорентина
«Наполи» проиграл «Фрозиноне», «Роме» и «Торино», пропустив в общей сложности девять мячей.
Сейчас уже всем понятно, что увольнение Руди Гарсия и назначение Мадзарри вообще ничего не изменило, разве что стало еще хуже. Лучше — точно нет.
«Наполи» потерпел шесть поражений в десяти предыдущих матчах. При Лучано Спаллетти подобное было невозможно.
«Фиорентина»
«Фиорентина» тем временем находится на четвертом месте в чемпионате Италии. Все указывает на то, что она готова к борьбе за путевку в Лигу чемпионов.
В отличие от «Наполи», клуб из Флоренции проиграл лишь один из десяти последних
матчей. Неприятным исключением стала лишь гостевая встреча с «Сассуоло».
На прошлой неделе команда Винченцо Итальяно обыграла «Болонью» (сейчас эта команда явно не слабее, чем «Наполи») в Кубке Италии и разошлась миром с «Удинезе» в Серии А.
«Фиорентина» пропустила больше одного мяча только в двух из 15-ти последних матчей. У «Наполи» в этом плане все намного хуже.
Прогноз и ставка
На «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу «Фиорентины» — за 3.00.
В начале октября «Фиорентина» одержала гостевую победу над «Наполи» — 1:3. Команда Итальяно наказала соперника за ужасную игру в обороне. Скорее всего, то же самое будет и в предстоящей встрече.
Плюс надо учитывать, что в составе «Наполи» не будет Виктора Осимхена, который сейчас на Кубке Африки.
Ставка — победа «Фиорентины» за 3.00.