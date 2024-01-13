«Мальорка»
Эта команда нынче сражается лишь за выживание. «Мальорка» на текущий момент находится на 14 месте в таблице.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 19 матчах балеарцы наколотили всего 17 мячей.
Коэффициенты матча Мальорка — Сельта
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мальорка» в Кубке Испании уверенно прошла скромный «Бургос» (3:0).
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А вот до того балеарцы минимально уступили мадридскому «Реалу». Зато с «Осасуной» удалось справиться (3:2).
Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. В случае победы у них есть шанс оторваться от опасной зоны.
«Сельта»
Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, неудачно. «Сельта» находится на 17 месте в таблице, отчаянно борясь за выживание в Примере.
Главной проблемой «Сельты» является ненадежная оборона. В 19 поединках чемпионата Испании команда пропустила 29 раз.
В своем последнем поединке «Сельта» добыла яркую победу. В кубковой встрече команда одолела скромную «Аморебьету» (4:2).
Продуктивный сезон выдает Йорген Ларсен. Датчанин отличился уже 7 точными выстрелами в чемпионате.
Отрыв от опасной зоны минимальный, так что клубу из Виго позарез нужны очки. Да и опытный Яго Аспас еще скажет свое веское слово!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.50.
На викторию «Сельты» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.
Обе команды ныне выглядят не столь монолитно, и
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.