«Мальорка» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 января, начало — в 18:15 мск. «Мальорка» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мальорка»

Эта команда нынче сражается лишь за выживание. «Мальорка» на текущий момент находится на 14 месте в таблице.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 19 матчах балеарцы наколотили всего 17 мячей.

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Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мальорка» в Кубке Испании уверенно прошла скромный «Бургос» (3:0).

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А вот до того балеарцы минимально уступили мадридскому «Реалу». Зато с «Осасуной» удалось справиться (3:2).

Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. В случае победы у них есть шанс оторваться от опасной зоны.

«Сельта»

Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, неудачно. «Сельта» находится на 17 месте в таблице, отчаянно борясь за выживание в Примере.

Главной проблемой «Сельты» является ненадежная оборона. В 19 поединках чемпионата Испании команда пропустила 29 раз.

В своем последнем поединке «Сельта» добыла яркую победу. В кубковой встрече команда одолела скромную «Аморебьету» (4:2).

Продуктивный сезон выдает Йорген Ларсен. Датчанин отличился уже 7 точными выстрелами в чемпионате.

Отрыв от опасной зоны минимальный, так что клубу из Виго позарез нужны очки. Да и опытный Яго Аспас еще скажет свое веское слово!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.50.

На викторию «Сельты» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

Обе команды ныне выглядят не столь монолитно, и наверняка будут бороться за заветные баллы .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.