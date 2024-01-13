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    «Мальорка» — «Сельта». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примера, 13 января 2024 года

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    Яго Аспас
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 января, начало — в 18:15 мск. «Мальорка» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Января 2024 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 18:15 Сельта Сельта
  • Виго
    •

    «Мальорка»

    Эта команда нынче сражается лишь за выживание. «Мальорка» на текущий момент находится на 14 месте в таблице.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 19 матчах балеарцы наколотили всего 17 мячей.

    Коэффициенты матча Мальорка — Сельта

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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мальорка» в Кубке Испании уверенно прошла скромный «Бургос» (3:0).

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    А вот до того балеарцы минимально уступили мадридскому «Реалу». Зато с «Осасуной» удалось справиться (3:2).

    Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. В случае победы у них есть шанс оторваться от опасной зоны.

    «Сельта»

    Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, неудачно. «Сельта» находится на 17 месте в таблице, отчаянно борясь за выживание в Примере.

    Главной проблемой «Сельты» является ненадежная оборона. В 19 поединках чемпионата Испании команда пропустила 29 раз.

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    • В своем последнем поединке «Сельта» добыла яркую победу. В кубковой встрече команда одолела скромную «Аморебьету» (4:2).

    Продуктивный сезон выдает Йорген Ларсен. Датчанин отличился уже 7 точными выстрелами в чемпионате.

    Отрыв от опасной зоны минимальный, так что клубу из Виго позарез нужны очки. Да и опытный Яго Аспас еще скажет свое веское слово!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Сельты» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

    Обе команды ныне выглядят не столь монолитно, и наверняка будут бороться за заветные баллы.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    «Мальорка» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой обмен!
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