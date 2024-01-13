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    «Орлы» обеспечат голевой спектакль

    «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк». Ставка (к. 2.84) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк»
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    Дженк Тосун
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Фатих Карагюмрюком» в рамках 20-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 13 января, начало — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 13 Января 2024 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:00 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •

    «Бешикташ»

    Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Орлы» всего лишь пятые в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 179 матчах она дала результативный сбой уже 26 раз.

    Свой предыдущий поединок команда провела сверхудачно. «Бешикташ» учинил разгром скромному «Ризеспору» (4:0).

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    Вообще же, последние свои матчи «Бешикташ» проводит неровно. «Орлы» проиграли уже 7 раз в чемпионате.

    Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Побороться за попадание в тройку стамбульцам по силам.

    «Фатих Карагюмрюк»

    Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, ниже своего уровня. «Фатих Карагюмрюк» находится на 15 месте в таблице.

    Главной проблемой «Фатих Карагюмрюк» является слабый уровень реализации. В 19 поединках игроки команды отличились 22 забитыми мячами.

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    • В своем последнем поединке «Фатих Карагюмрюк» добыл яркую победу. Дома команда разгромила «Кайсериспор» (4:1).

    До того команда минимально уступила «Самсунспору». А вот в поединке с «Газиантепом» был сущий провал — поражение 0:3.

    Последняя виктория над «орлами» случилась еще два с половиной года назад. Да и вообще, поединки со стамбульцами для команды складываются неудачно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Фатих Карагюмрюка» дают — 5.17, ничья оценена — в 4.12.

    Стамбульцы явно способны прибавить в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.84. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.64.

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    «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. «Орлы» обеспечат голевой спектакль
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