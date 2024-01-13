«Бешикташ»
Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Орлы» всего лишь пятые в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
Главной проблемой команды является слабая оборона. В 179 матчах она дала результативный сбой уже 26 раз.
Свой предыдущий поединок команда провела сверхудачно. «Бешикташ» учинил разгром скромному «Ризеспору» (4:0).
Вообще же, последние свои матчи «Бешикташ» проводит неровно. «Орлы» проиграли уже 7 раз в чемпионате.
Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Побороться за попадание в тройку стамбульцам по силам.
«Фатих Карагюмрюк»
Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, ниже своего уровня. «Фатих Карагюмрюк» находится на 15 месте в таблице.
Главной проблемой «Фатих Карагюмрюк» является слабый уровень реализации. В 19 поединках игроки команды отличились 22 забитыми мячами.
В своем последнем поединке «Фатих Карагюмрюк» добыл яркую победу. Дома команда разгромила «Кайсериспор» (4:1).
До того команда минимально уступила «Самсунспору». А вот в поединке с «Газиантепом» был сущий провал — поражение 0:3.
Последняя виктория над «орлами» случилась еще два с половиной года назад. Да и вообще, поединки со стамбульцами для команды складываются неудачно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.70.
На викторию «Фатих Карагюмрюка» дают — 5.17, ничья оценена — в 4.12.
Стамбульцы
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.84. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.64.