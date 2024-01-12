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    «Валвейк» поднимется из зоны вылета

    «Валвейк» — «Хераклес». Ставки (к. 1.86) и прогноз на чемпионат Нидерландов 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Валвейк» — «Хераклес»
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    Матч 17-го тура голландской Эредивизии между «Валвейком» и «Хераклесом» состоится 12 января на стадионе «Мандемакерс» и начнется в 22:00 мск. «Валвейк» — «Хераклес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 12 Января 2024 года
    Валвейк
  • Валвейк
    •  Валвейк 22:00 Хераклес Хераклес
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Валвейк»

    Для «католиков» важно одержать победу, поскольку тогда они покинут зону плей-офф за выживание. Сейчас клуб занимает 16-е место в таблице с 14 набранными очками.

    В нынешнем сезоне хозяева провели уже 16 игр. Только 4 матча им удалось выиграть, при этом в 10 команда потерпела поражение. Перед матчем клуб не побеждает уже 4 тура.

    Последнюю победу «Валвейк» добыл в матче со «Зволле» (2:1). Далее была ничья с «Эксельсиором» (2:2). После ничьи «горожане» дважды подряд проиграли, уступив 2:3 «Аяксу» и 0:1 «Фортуне».

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    В середине декабря хозяева расписали ничью 1:1 с «Утрехтом». Это была лишь вторая мировая для команды в сезоне. Также отметим, что дома «Валвейк» проиграл 5 матчей из 8 сыгранных.

    «Хераклес»

    «Хераклес» идет на строчку выше с 15 баллами на счету. Поражение для них нежелательно, поскольку тогда они опустятся в зону плей-офф и станут ближе к зоне вылета.

    Клуб проиграл 3 матча подряд. Во всех трех случаях он уступил всухую. Гости потерпели неудачу в поединке со «Спартой» (0:1). Они также не справились с «Витессом» (0:2).

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    • Далее на своем поле команда пропустила 4 мяча от «Фейеноорда» и записала на свой счет 9-е поражение за прошедший отрезок сезона.

    Из 8 матчей на выезде «Хераклес» проиграл 5, одержав при этом только одну победу. Он один из худших в лиге по выездным показателям.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансов больше у «Валвейка». На его победу они дают 1.86. Ставка на победу «Хераклеса» принимается с котировкой 3.90. Ничья оценена коэффициентом 3.95.

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    «Валвейк» удачно играет против этого соперника именно на своем поле. Он выиграл три матча подряд без пропущенных голов и последний раз «Хераклес» обыграл «Валвейк» на его стадионе в 2013 году.

    Без забитых голов и с такой серией выездных неудач гостям будет сложно добыть очки на «Мандемакерс». «Валвейк» победит и продлит серию.

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    «Валвейк» — «Хераклес»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. «Валвейк» поднимется из зоны вылета
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