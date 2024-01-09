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    Голевого обмена избежать не удастся?!

    Япония — Иордания. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Иордания
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    Такуми Минамино
    Япония сыграет на своем поле с Иорданией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 9 января, начало — в 14:00 мск. Япония — Иордания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Япония

    Японцы отборочный цикл на чемпионат мира начали просто блестяще. В двух турах команда набрала максимальные шесть очков.

    Более того, сборная Япония еще не пропустила ни разу. А вот в атаке у «самураев» ладится — 10 забитых мячей.

    В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Японцы разнесли в щепки оборону сирийцев (5:0).

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    Поединки с Иорданией для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних матчей выиграно два при одном поражении.

    Безусловно, «самураи» намерены максимально активно атаковать. И состав у команды по именам мощный, и соперник выглядит явно скромнее.

    Иордания

    Иордания стартовала в квалификации на мировой чемпионат неудачно. В двух первых турах она набрала лишь балл.

    Тем не менее, в своей группе Иордания явно намеревается побороться за 2 место. Да и потенциал обогнать таджиков имеется.

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    • Свой последний поединок в рамках отбора команда провела неудачно. Дома Иордания вчистую уступила сильным аравийцам (0:2).

    После того иорданцы провели еще два контрольных матча. Сначала команда уступила Ливану (1:2), после чего с таким же счетом переиграла Катар.

    Нет сомнений, что Иордания будет искать свои шансы в контратаках. Номинальные гости сдаваться явно не собираются!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.04.

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    На викторию Иордании дают — 50.00, ничья оценена — в 15.00.

    Японцы явно превосходят соперника, но вполне могут допустить некоторую расслабленность.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.38.

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    Япония — Иордания: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на футбол. Голевого обмена избежать не удастся?!
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