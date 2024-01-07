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    Отберет ли «Эмполи» очки у «Милана»?

    «Эмполи» — «Милан». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 7 января 2024 года

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    «Милан» — фаворит матча
    7 января в Эмполи в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Эмполи» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Эмполи» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Января 2024 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 14:30 Милан Милан
  • Милан
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    «Эмполи»

    «Эмполи» по итогам 18-ти туров занимает 19-е место в зоне вылета Серии А, отставая от безопасного 17-го места на один балл.

    При этом команда уже давно не выступает в Кубке Италии, где вылетела еще летом. Во первом раунде турнира она на своем поле потерпела поражение от представителя Серии B «Читтаделлы» (1:2).

    Коэффициенты матча Эмполи — Милан

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    В своем последнем матче клуб потерял очки. В рамках Серии А он сыграл вничью на выезде с «Кальяри» (0:0), где конкуренты в борьбе за выживание не смогли отличиться голами.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в шесть поединков при трех ничьих и трех поражениях, так что хозяевам будет сложно взять хотя бы один балл.

    «Милан»

    «Милан» по итогам 18-ти туров занимает третью строчку в зоне Лиги чемпионов, уступая лидеру «Интеру» девять очков и опережая 5-е место вне зоны ЛЧ на пять пунктов.

    В то же время, команда также вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где на стадии 1/8 финала 2 января она на своем поле разгромно победила «Кальяри» (4:1).

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    • Вместе с тем, клуб не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв третье место в группе, поэтому теперь сыграет против «Ренна» в плей-офф Лиги Европы.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у гостей хорошая форма и шансы на очередной успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Эмполи» оценивается в 5,10, ничья — в 4,05.

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    В четырех из пяти последних матчей гости выиграли при тотал больше 2,5 голов в трех из них.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,45.

    Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет 1-й тайм и матч за 2,50, ведь гости выиграли четыре из пяти последних поединков.

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    «Эмполи» — «Милан»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Эмполи» очки у «Милана»?
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