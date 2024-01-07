7 января в Эмполи в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Эмполи» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Эмполи» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эмполи»

«Эмполи» по итогам 18-ти туров занимает 19-е место в зоне вылета Серии А, отставая от безопасного 17-го места на один балл.

При этом команда уже давно не выступает в Кубке Италии, где вылетела еще летом. Во первом раунде турнира она на своем поле потерпела поражение от представителя Серии B «Читтаделлы» (1:2).

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В своем последнем матче клуб потерял очки. В рамках Серии А он сыграл вничью на выезде с «Кальяри» (0:0), где конкуренты в борьбе за выживание не смогли отличиться голами.

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в шесть поединков при трех ничьих и трех поражениях, так что хозяевам будет сложно взять хотя бы один балл.

«Милан»

«Милан» по итогам 18-ти туров занимает третью строчку в зоне Лиги чемпионов, уступая лидеру «Интеру» девять очков и опережая 5-е место вне зоны ЛЧ на пять пунктов.

В то же время, команда также вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где на стадии 1/8 финала 2 января она на своем поле разгромно победила «Кальяри» (4:1).

Вместе с тем, клуб не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв третье место в группе, поэтому теперь сыграет против «Ренна» в плей-офф Лиги Европы.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у гостей хорошая форма и шансы на очередной успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Эмполи» оценивается в 5,10, ничья — в 4,05.

В четырех из пяти последних матчей гости выиграли при тотал больше 2,5 голов в трех из них.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,45.

Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет 1-й тайм и матч за 2,50, ведь гости выиграли четыре из пяти последних поединков.