«Эмполи»
«Эмполи» по итогам 18-ти туров занимает 19-е место в зоне вылета Серии А, отставая от безопасного 17-го места на один балл.
При этом команда уже давно не выступает в Кубке Италии, где вылетела еще летом. Во первом раунде турнира она на своем поле потерпела поражение от представителя Серии B «Читтаделлы» (1:2).
Коэффициенты матча Эмполи — Милан
В своем последнем матче клуб потерял очки. В рамках Серии А он сыграл вничью на выезде с «Кальяри» (0:0), где конкуренты в борьбе за выживание не смогли отличиться голами.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в шесть поединков при трех ничьих и трех поражениях, так что хозяевам будет сложно взять хотя бы один балл.
«Милан»
«Милан» по итогам 18-ти туров занимает третью строчку в зоне Лиги чемпионов, уступая лидеру «Интеру» девять очков и опережая 5-е место вне зоны ЛЧ на пять пунктов.
В то же время, команда также вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где на стадии 1/8 финала 2 января она на своем поле разгромно победила «Кальяри» (4:1).
Вместе с тем, клуб не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв третье место в группе, поэтому теперь сыграет против «Ренна» в плей-офф Лиги Европы.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у гостей хорошая форма и шансы на очередной успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Эмполи» оценивается в 5,10, ничья — в 4,05.
В четырех из пяти последних матчей гости выиграли при тотал больше 2,5 голов в трех из них.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,45.
Еще один вариант ставки — «Милан» выиграет 1-й тайм и матч за 2,50, ведь гости выиграли четыре из пяти последних поединков.