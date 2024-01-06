«Челси» — «Престон Норт Энд». Матч пройдет в рамках третьего круга Кубка Англии 6 января, начало — 20:30 (мск). «Челси» — «Престон Норт Энд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Челси»

Потихоньку Маурисио Почеттино выводит свою команду из кризиса. Пусть у нее три победы из четырех матчей одержаны над аутсайдерами, тем не менее, на старте «аристократы» постоянно теряли очки и с ними.

Сейчас «Челси» идет на 10-м месте в чемпионате. В последнем туре была одержана победа на выезде над «Лутоном» со счетом 3:2. «Синие» первыми забили три гола, но затем немного расслабились в концовке и позволили сопернику приблизиться, пропустив два мяча.

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Дубль в этой встрече сделал Коул Палмер, который постепенно становится лидером «Челси», также отличился Ноди Мадуэке, забивающий второй матч подряд. В Кубке Англии команда только берет старт.

Все прогнозы на АПЛ

Зато в Кубке английской лиге успешно миновала четыре круга. Были обыграны «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн» (2:1) и «Ньюкасл» в серии пенальти.

«Престон Норт Энд»

В нынешнем сезоне, как и в прошлом, «Престон» идет в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. Сейчас команда располагается на 14-м месте с 35 очками после 26 туров и находится на расстоянии пяти баллов от зоны плей-офф.

В последней игре команда уступила в гостях «Сандерленду» со счетом 0:2, соперник ничего не позволил сделать в этой встрече и поражение стало абсолютно заслуженным.

Больше двух лет «Престон» тренирует 45-летний Райан Лоу, который при довольно скромных финансовых ресурсах постоянно удерживает команду в Чемпионшипе. Состав у команды сыгранный, но довольно слабый, тут почти нет известных футболистов с опытом игры в АПЛ.

Тем не менее, у «Престона» есть свой почерк, с ним всегда очень непросто играть. В Кубке английской лиги команда сыграла неудачно и вылетела в первой же игре, уступив по пенальти клубу Лиги 2 «Солфорду».

Прогноз и ставка

Явным фаворитом встречи букмекеры считают «аристократов». На победу «Челси» дают коэффициент 1,20, а на «Престон» — 14,5. Ничья оценивается в 7,50.

«Престон» довольно неприятная команда для многих соперников, которая может упереться, закрыться и не дать ничего сделать у своих ворот. «Челси» даже с учетом последних успехов все равно нестабилен и постоянно имеет проблемы в защите.

Мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Престона» с форой плюс 2 за 1,96.

Любители рисковать могут взять ставку на то, что «Престон» не проиграет за приличный коэффициент 4,90.