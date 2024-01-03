«ПСЖ» — «Тулуза». Матч пройдет в рамках Суперкубка Франции 3 января, начало — 22:45 (мск). «ПСЖ» — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«ПСЖ»

Парижане являются действующими обладателями Суперкубка Франции. В прошлогоднем финале они разгромили «Нант» со счетом 4:0. Голы в той встрече забивали Неймар (дважды), Месси и Серхио Рамос. Никого из них уже нет сейчас в составе.

В чемпионате Франции подопечные Луиса Энрике уверенно лидируют. Отрыв от ближайшего преследователя «Ниццы» увеличился уже до пяти очков. В последнем туре команда уверенно победила на своем поле «Мец» со счетом 3:1.

В той встрече дубль оформил Киллиан Мбаппе, у которого стало 18 голов в Лиге 1 и португалец Витинья, появившийся во втором тайме на замену.

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По традиции у «ПСЖ» нет особых проблем в чемпионате, команда на голову выше своих конкурентов, а Луис Энрике имеет возможность экспериментировать с составом и тактическими построениями.

«Тулуза»

После первого круга в чемпионате Франции «Тулуза» располагается лишь на 16-м месте. Это зона стыковых матчей. Летом команду покинуло много ведущих футболистов, ушел сильный главный тренер Монтанье.

Все эти потери сильно сказались на команде. Новый наставник испанец Карлес Мартинес на кураже неплохо начал чемпионат, ввел несколько молодых футболистов в состав, которые с ходу заиграли. Особенно ярко проявил себя 18-летний голкипер Гильом Рестес, блиставший в Лиге Европы.

Но затем «Тулуза» стала проседать и резко опустилась в турнирной таблице Лиги 1. Сейчас безвыигрышная серия команды достигла уже 10 матчей. За это время команда сыграла пять матчей вничью и пять раз уступила.

В последнем туре «Тулуза» проиграла в гостях «Монако» (1:2), показав неплохой футбол, но силы соперников оказались несопоставимы. «Тулузе» удалось забить быстрый гол в исполнении Франком Магри, который сейчас является главной ударной силой в атаке, но затем монегаски спокойно сломили сопротивление и забили дважды.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры считают явным фаворитом «ПСЖ», на его победу дают 1,24. Успех «Тулузы» оценивают в 11,0. Ничья идет за 7,20.

Силы команд сейчас несопоставимы, поэтому матч должен стать легкой прогулкой для команды Луиса Энрике.

Отличным вариантом для прогноза и ставки станет победа «ПСЖ» с форой минус 2 за 2,15.

В качестве дополнительного варианта можно рассмотреть прогноз на то, что «Тулуза» не забьет за 2,08.