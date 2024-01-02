«Хиберниан» сыграет на своем поле с «Мотеруэллом» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:00 мск. «Хиберниан» — «Мотеруэлл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хиберниан»

Эта команда привычно борется за попадание в топ-6. Именно на 6 позиции «хибз» нынче и пребывают, опережая идущий седьмым «Данди» на 2 очка.

Вот только побеждает «Хиберниан» крайне нечасто. В 19 матчах удалось добыть всего лишь шесть трудовых викторий.

В минувшем туре чемпионата «Хиберниан» снова потерпел коллизию. Дома команда минимально уступила «Хартсу».

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Поединки с «Мотеруэллом» для команды традиционно проходят относительно удачно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух поражениях.

Правда, два последних очных поединка завершились для «хибз» коллизиями. Так что у хозяев есть прекрасный шанс поквитаться.

«Мотеруэлл»

Эта команда проводит не столь яркий сезон. «Мотеруэлл» скромно сражается за попадание в первую шестерку.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 20 матчах чемпионата они дали результативный сбой 32 раза.

В предыдущем туре «Мотеруэлл» разжился тремя зачетными баллами. Команда дома уверенно переиграла «Ливингстон» (3:1).

А вот до того команда уступила «рейнджерам» (0:2). Впрочем, стабильность результатов всегда была не про «Мотеруэлл».

И уж точно гости будут стремиться разжиться очками. Команда явно не планирует лишь отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хиберниана» предлагают — 1.85.

На викторию «Мотеруэлла» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.58.

Обе команды наверняка будут максимально активны в атаке , причем с первых минут поединка.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.