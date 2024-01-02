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    «Хиберниан» — «Мотеруэлл». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 2 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хиберниан» — «Мотеруэлл»
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    «Хиберниан» сыграет на своем поле с «Мотеруэллом» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:00 мск. «Хиберниан» — «Мотеруэлл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Января 2024 года
    Хиберниан
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Хиберниан 18:00 Мозервелл Мозервелл
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Хиберниан»

    Эта команда привычно борется за попадание в топ-6. Именно на 6 позиции «хибз» нынче и пребывают, опережая идущий седьмым «Данди» на 2 очка.

    Вот только побеждает «Хиберниан» крайне нечасто. В 19 матчах удалось добыть всего лишь шесть трудовых викторий.

    В минувшем туре чемпионата «Хиберниан» снова потерпел коллизию. Дома команда минимально уступила «Хартсу».

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    Поединки с «Мотеруэллом» для команды традиционно проходят относительно удачно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух поражениях.

    Правда, два последних очных поединка завершились для «хибз» коллизиями. Так что у хозяев есть прекрасный шанс поквитаться.

    «Мотеруэлл»

    Эта команда проводит не столь яркий сезон. «Мотеруэлл» скромно сражается за попадание в первую шестерку.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 20 матчах чемпионата они дали результативный сбой 32 раза.

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    • В предыдущем туре «Мотеруэлл» разжился тремя зачетными баллами. Команда дома уверенно переиграла «Ливингстон» (3:1).

    А вот до того команда уступила «рейнджерам» (0:2). Впрочем, стабильность результатов всегда была не про «Мотеруэлл».

    И уж точно гости будут стремиться разжиться очками. Команда явно не планирует лишь отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хиберниана» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Мотеруэлла» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.58.

    Обе команды наверняка будут максимально активны в атаке, причем с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.

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    «Хиберниан» — «Мотеруэлл»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. В Эдинбурге будут забивать!
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