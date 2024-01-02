«Хиберниан»
Эта команда привычно борется за попадание в топ-6. Именно на 6 позиции «хибз» нынче и пребывают, опережая идущий седьмым «Данди» на 2 очка.
Вот только побеждает «Хиберниан» крайне нечасто. В 19 матчах удалось добыть всего лишь шесть трудовых викторий.
В минувшем туре чемпионата «Хиберниан» снова потерпел коллизию. Дома команда минимально уступила «Хартсу».
Поединки с «Мотеруэллом» для команды традиционно проходят относительно удачно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух поражениях.
Правда, два последних очных поединка завершились для «хибз» коллизиями. Так что у хозяев есть прекрасный шанс поквитаться.
«Мотеруэлл»
Эта команда проводит не столь яркий сезон. «Мотеруэлл» скромно сражается за попадание в первую шестерку.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 20 матчах чемпионата они дали результативный сбой 32 раза.
В предыдущем туре «Мотеруэлл» разжился тремя зачетными баллами. Команда дома уверенно переиграла «Ливингстон» (3:1).
А вот до того команда уступила «рейнджерам» (0:2). Впрочем, стабильность результатов всегда была не про «Мотеруэлл».
И уж точно гости будут стремиться разжиться очками. Команда явно не планирует лишь отсиживаться в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хиберниана» предлагают — 1.85.
На викторию «Мотеруэлла» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.58.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.