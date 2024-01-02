«Крузейдерс» сыграет на своем поле с «Линфилдом» в рамках 17-го тура чемпионата Северной Ирландии. Матч пройдет 2 января, начало — в 22:45 мск. «Крузейдерс» — «Линфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Крузейдерс»

Эта команда ныне находится на 4 месте. «Крузейдерс» в тройку вряд ли запрыгнет, а вот потерять свои позиции может вполне.

Вот только оборона нередко дает результативные сбои. В 23 матчах пропущено 25 мячей, хоть и забито уже 43.

В минувшем туре чемпионата «Крузейдерс» добыл три очка. Дома команда легко и уверенно переиграла «Каррик Рейнджерс» (2:0).

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Поединки с «Линфилдом» для команды традиционно проходят довольно удачно. Из пяти последних матчей выиграно два при одном поражении.

И уж точно хозяева постараются дать бой лидеру чемпионата. Тем паче, соперник также отнюдь небезгрешен в плане надежности тылов.

«Линфилд»

Эта команда традиционно является фаворитом чемпионата. «Линфилд» сейчас лидирует, опережая «Ларн» на один пункт.

Причем в случае победы в этой встрече есть шанс увеличить отрыв от ближайшего преследователя. Да и атака блистает: 55 забитых мячей.

В предыдущем туре «Линфилд» имел все шансы уйти в отрыв. Вот только в битве с «Ларном» победить не удалось (1:1).

До того победная серия составляла 4 матча кряду. Да и вообще, по игре команда выглядит явно монолитнее оппонентов.

И уж точно «Линфилд» будет агрессивно атаковать. Гости явно начнут встречу максимально активно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Линфилда» предлагают — 1.79.

На викторию «Крузейдерса» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.58.

«Линфилд» уж точно начнет встречу максимально активно , и имеет все шансы на блицкриг.

Наш прогноз — Победа «Линфилда» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.