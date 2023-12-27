В 20-м туре чемпионата Шотландии состоится встреча «Сент-Миррена» и «Килмарнока». Она состоится 27 декабря в 22:45 по мск. «Сент-Миррен» — «Килмарнок»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сент-Миррен»

Неурожайным получился декабрь для хозяев. В пяти играх они выиграли только одну встречу. 9 декабря коллектив оказался сильнее «Росс Каунти» и выиграл на своем поле 2:0.

Это был единственный матч, когда «Сент-Миррен» смог забить. В остальных четырех случаях он оставался без голов. На выезде клуб проиграл «Рейнджерс» 0:2 и «Сент-Джонстону» 0:1.

Кроме этого «Сент-Миррен» добыл нулевую ничью во встрече с «Мозеруэллом». 23 декабря была последняя игра, в рамках которой «святые» проиграли на выезде «Хартсу» 0:2.

Все прогнозы на футбол

В таблице шотландской Премьер-лиги хозяева идут на 5-м месте. В 12 из 19 игр они смогли набрать как минимум одно очко. Сейчас на счету команды 7 побед и 5 ничьих.

«Килмарнок»

«Килмарнок» набрал 10 очков в пяти последних турах. По турнирным раскладам для него победа является шансом побороться за 3-е место в таблице.

Сейчас клуб идет 4-м по списку с 27 набранными очками на счету. В 19 матчах сезона он набрал 7 побед, сыграл 6 раз вничью и потерпел 6 поражений.

Гости начали свою беспроигрышную серию после выездного поражения от «Хартса» (0:1). Они одержали победу на поле «Абердина» со счетом 1:0. Менее чем через неделю «Килмарнок» с результатом 2:1 обыграл на своем поле «Селтик», уступая при этом в счете.

«Ливингстон» обыграть не удалось. Там была зафиксирована нулевая ничья. Последним результатом является домашняя победа над «Сент-Джонстоном» (2:1).

Прогноз и ставка

Ставки на это поединок принимаются с котировками 2.70 и 2.75 соответственно. Ничью будут рассчитывать по коэффициенту 3.10.

«Килмарнок» не проигрывает «Сент-Миррену» с 2021 года. Текущая форма команды позволяет ей претендовать на победу в предстоящем матче.

С учетом того, что обе команды чаще играют в минималистичный футбол, ставим на двойной шанс «Килмарнока» + тотал меньше 2.5 за 2.04.