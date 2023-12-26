26 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в нынешнем сезоне не оправдывает ожидания фанатов. В минувшем сезоне клуб стал 4-м и пробился в Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше АПЛ «сороки» пока идут только на седьмом месте.

Весной «Ньюкасл» не продолжит борьбу в еврокубках. Команда неудачно выступила в Лиге чемпионов. Английский клуб финишировал четвертым в одной группе с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Миланом».

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В декабре у «Ньюкасла» очень плотное расписание. До этого команда в гостях потерпела поражение от «Лутона» (0:1).

Все прогнозы на АПЛ

В нынешнем сезоне АПЛ «сороки» успешно играют дома. На своем поле клуб уступил лишь однажды. 27 августа «Ньюкасл» в родных стенах проиграл «Ливерпулю» (1:2).

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» на данный момент располагается на 17-м месте в таблице АПЛ. Клуб набрал 14 очков в 18 встречах.

В декабре «Ноттингем Форест» проваливает одну игру за другой. В пяти последних матчах команда ни разу не победила, потерпев четыре поражения.

Ранее «Ноттингем Форест» уступил «Эвертону» (0:1), «Фулхэму» (0:5), «Тоттенхэму» (0:2) и «Борнмуту» (2:3), а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Ноттингем Форест» не лучшим образом выступает в элитном дивизионе. В нынешнем сезоне АПЛ клуб ведет борьбу за выживание. В чемпионате Англии-2023/24 «лесники» в гостях выиграли только один матч. 2 сентября «Ноттингем Форест» на выезде одолел «Челси» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Ньюкаслу». Победа команды доступна за 1.51. Выигрыш «Ноттингем Фореста» идет с коэффициентом 6.20. Ничья оценена — в 4.36.

Можно сделать ставку на победу «Ньюкасла» с форой (-1) с коэффициентом 1.85.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.77.