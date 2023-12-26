«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в нынешнем сезоне не оправдывает ожидания фанатов. В минувшем сезоне клуб стал 4-м и пробился в Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше АПЛ «сороки» пока идут только на седьмом месте.
Весной «Ньюкасл» не продолжит борьбу в еврокубках. Команда неудачно выступила в Лиге чемпионов. Английский клуб финишировал четвертым в одной группе с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Миланом».
Коэффициенты матча Ньюкасл — Ноттингем Форест
В декабре у «Ньюкасла» очень плотное расписание. До этого команда в гостях потерпела поражение от «Лутона» (0:1).
В нынешнем сезоне АПЛ «сороки» успешно играют дома. На своем поле клуб уступил лишь однажды. 27 августа «Ньюкасл» в родных стенах проиграл «Ливерпулю» (1:2).
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» на данный момент располагается на 17-м месте в таблице АПЛ. Клуб набрал 14 очков в 18 встречах.
В декабре «Ноттингем Форест» проваливает одну игру за другой. В пяти последних матчах команда ни разу не победила, потерпев четыре поражения.
Ранее «Ноттингем Форест» уступил «Эвертону» (0:1), «Фулхэму» (0:5), «Тоттенхэму» (0:2) и «Борнмуту» (2:3), а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).
«Ноттингем Форест» не лучшим образом выступает в элитном дивизионе. В нынешнем сезоне АПЛ клуб ведет борьбу за выживание. В чемпионате Англии-2023/24 «лесники» в гостях выиграли только один матч. 2 сентября «Ноттингем Форест» на выезде одолел «Челси» со счетом 1:0.
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Ньюкаслу». Победа команды доступна за 1.51. Выигрыш «Ноттингем Фореста» идет с коэффициентом 6.20. Ничья оценена — в 4.36.
Можно сделать ставку на победу «Ньюкасла» с форой (-1) с коэффициентом 1.85.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.77.