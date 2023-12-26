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    «Сороки» добьются успеха в домашней встрече

    «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»
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    «Ньюкасл»
    26 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2023 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в нынешнем сезоне не оправдывает ожидания фанатов. В минувшем сезоне клуб стал 4-м и пробился в Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше АПЛ «сороки» пока идут только на седьмом месте.

    Весной «Ньюкасл» не продолжит борьбу в еврокубках. Команда неудачно выступила в Лиге чемпионов. Английский клуб финишировал четвертым в одной группе с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Миланом».

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Ноттингем Форест

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  • 1.504.506.70Бонус$9500
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    В декабре у «Ньюкасла» очень плотное расписание. До этого команда в гостях потерпела поражение от «Лутона» (0:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В нынешнем сезоне АПЛ «сороки» успешно играют дома. На своем поле клуб уступил лишь однажды. 27 августа «Ньюкасл» в родных стенах проиграл «Ливерпулю» (1:2).

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» на данный момент располагается на 17-м месте в таблице АПЛ. Клуб набрал 14 очков в 18 встречах.

    В декабре «Ноттингем Форест» проваливает одну игру за другой. В пяти последних матчах команда ни разу не победила, потерпев четыре поражения.

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  • 21/12/2023

    • Ранее «Ноттингем Форест» уступил «Эвертону» (0:1), «Фулхэму» (0:5), «Тоттенхэму» (0:2) и «Борнмуту» (2:3), а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

    «Ноттингем Форест» не лучшим образом выступает в элитном дивизионе. В нынешнем сезоне АПЛ клуб ведет борьбу за выживание. В чемпионате Англии-2023/24 «лесники» в гостях выиграли только один матч. 2 сентября «Ноттингем Форест» на выезде одолел «Челси» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Ньюкаслу». Победа команды доступна за 1.51. Выигрыш «Ноттингем Фореста» идет с коэффициентом 6.20. Ничья оценена — в 4.36.

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    Можно сделать ставку на победу «Ньюкасла» с форой (-1) с коэффициентом 1.85.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.77.

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    «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. «Сороки» добьются успеха в домашней встрече
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