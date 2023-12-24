24 декабря в рамках 18-го тура турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» сыграет против «Антальяспор». Начало игры запланировано на 16:00 по мск. «Адана Демирспор» — «Антальяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Адана Демирспор»

Команда проводит неплохой сезон, всерьез претендуя на попадание в зону еврокубков. «Адана» занимает 7-е место в таблице чемпионата Турции, отставая от 4-й позиции на 2 балла.

Стоит отметить, что в последнее время игра у «Аданы» совсем не клеется. Команда не может победить последние 6 матчей. «Адана» четырежды сыграла вничью и дважды проиграла.

В последнем туре команда сыграла вничью с «Газиантепом» (2:2), который является одним из аутсайдеров чемпионате. К тому же, «Адана» не смогла претендовать на победу в матче с «Галатасараем» (1:3).

Все прогнозы на футбол

«Демирспор» является одним из лидеров по результатам домашних встреч, занимая 3-е место в лиге по этому показателю. «Адана» набрала 19 очков из 24-х возможных на своем поле, пропустив за 8 матчей всего 6 голов при 19-и забитых.

«Антальяспор»

Эта команда является конкурентом «Аданы» по турнирной таблице, набрав такое же количество очков. «Антальяспор» отлично выступает на своей половине поля и имеет отличные шансы на попадание в еврокубки.

К тому же, у «Антальяспора» продолжается беспроигрышная серия, которая продолжается уже 10 матчей подряд во всех турнирах. В последнем туре команда сыграла вничью также с соседом по таблице «Касымпаша» (0:0).

«Антальяспор» не так уж и здорово выступает на чужом поле, набрав всего 8 очков из 21-го возможного на выезде, но в последнее время команда определенно в порядке.

«Адана» и «Антальяспор» встречались последний раз в марте этого года. В той встрече «Демирспор» уверенно разобрался со своим соперником, позволив нанести «Антальяспору» только 2 удара в створ ворот. Получится ли у гостей взять реванш в предстоящем матче? На сей раз у «Антальяспора» куда больше шансов на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Адану Демирспор» коэффициент на победу которого равен 2.09. Успех «Антальяспора» оценивается в 3.20, ничья — в 3.70.

У «Антальяспора» продолжается беспроигрышная серия, а «Демирспор» уверенно выступает на своем поле. Можн рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.70.

Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.82.