24 декабря в матче 18-го тура чемпионата Турции сыграют «Адана Демирспор» и «Антальяспор». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Адана Демирспор» — «Антальяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Адана Демирспор»

Команда из города Адана является крепким середняком текущего сезоне турецкой Суперлиги. В первых шестнадцати матчах сине-голубые смогли набрать 24 пункта и расположились на седьмой строчке в турнирной таблице. Они только на пять баллов отстают от третьего «Кайсериспора» и на девять опережают зону вылета.

«Адана Демирспор» смог 29 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил 21 мяч. Думается, что коллектив так и будет в середине турнирной таблицы, но против этой команды точно никому не будет легко.

Четвертая по итогам прошлого сезона турецкой Суперлиги команда не смогла пройти квалификацию в Лигу конференций. Сначала турки обыграли румынский «ЧФР Клуж» (1:1, 2:1), затем прошли хорватский «Осиек» (5:1, 2:3), но в битве за выход в групповой этап уступили по пенальти бельгийскому «Генку» (1:2, 1:0). В других турнира команда пока что не участвует.

Все прогнозы на футбол

«Адана Демирспор» сейчас имеет серию из шести матчей без побед. За это время команда четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Последняя победа была еще 28 октября в поединке против «Коньяспора» (3:0).

«Антальяспор»

«Красно-белые» также находятся в середине турнирной таблицы и ни за что особо не борются. Команда из города Анталья расположилась на восьмой строчке. За шестнадцать проведенных встреч «скорпионы» смогли также набрать 24 балла. Нас ждет поединок соседей по турнирной таблице.

«Антальяспор» в этом сезоне смог забить 22 мяча, а пропустил всего семнадцать. Команда мало забивает и мало пропускает. Думается, что она тоже будет крепким середняком и точно не будет бороться за сохранение прописки в элите.

Подопечные Нури Шахина уже провели два поединка Кубка Турции. На первой стадии турнира они оказались сильнее «Йени Ордуспора» (3:0), а затем сломили сопротивление «Кепеза» (6:1). В 1/16 финала соперником коллектива будет «Пендикспор».

В последней игре «Антальяспор» сыграл вничью с «Касымпашей» (0:0), а до этого переиграл «Карагюмрюк» (2:1). Перед этим команда также поделила очки с «Хатайспором» (3:3) и «Ризеспором» (0:0). Последнее поражение было еще 21 октября от «Газиантепа» (0:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Адана Демирспора» предлагают поставить за 2.05.

На викторию «Антальяспора» дают 3.20, ничья оценена в 3.95.

Поставим на то, что соседи по турнирной таблице сыграют вничью.

Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.