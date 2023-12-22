«Габала»
Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Габала» сражается за выживание, замыкая турнирную таблицу.
Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 17 поединках чемпионата Азербайджана забито всего 11 мячей.
В предыдущем туре команда снова проиграла. «Габала» пропустила три безответных мяча от «Сабаила».
Матчи с «Сабахом» для команды также складываются крайне неудачно. Пять последних очных поединков были проиграны.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Габале» просто ничего другого не остается, да и соперник нынче нестабилен.
«Сабах»
Эта команда нынче ходит в претендентах на медали. «Сабах» на текущий момент лишь седьмой в таблице, но потенциал к подъему имеется.
В плане реализации у команды относительный порядок. В 17 матчах забито 25 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок в чемпионате команда провалила. «Сабах» безропотно уступил «Аразу» со счетом 0:2.
А вот в Кубке страны команда прошла в четвертьфинал. «Сабах» не оставил малейших шансов «Кяпазу» (4:2).
Наверняка «Сабах» постарается сыграть на своих козырях. Так что ждем от гостей острых атак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сабаха» предлагают — 1.70.
На викторию «Габалы» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.76.
«Габала»
Наш прогноз — Победа «Сабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.