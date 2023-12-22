«Габала» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 15:00 мск. «Габала» — «Сабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Габала»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Габала» сражается за выживание, замыкая турнирную таблицу.

Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 17 поединках чемпионата Азербайджана забито всего 11 мячей.

В предыдущем туре команда снова проиграла. «Габала» пропустила три безответных мяча от «Сабаила».

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Матчи с «Сабахом» для команды также складываются крайне неудачно. Пять последних очных поединков были проиграны.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Габале» просто ничего другого не остается, да и соперник нынче нестабилен.

«Сабах»

Эта команда нынче ходит в претендентах на медали. «Сабах» на текущий момент лишь седьмой в таблице, но потенциал к подъему имеется.

В плане реализации у команды относительный порядок. В 17 матчах забито 25 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок в чемпионате команда провалила. «Сабах» безропотно уступил «Аразу» со счетом 0:2.

А вот в Кубке страны команда прошла в четвертьфинал. «Сабах» не оставил малейших шансов «Кяпазу» (4:2).

Наверняка «Сабах» постарается сыграть на своих козырях. Так что ждем от гостей острых атак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сабаха» предлагают — 1.70.

На викторию «Габалы» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.76.

«Габала» в нынешнем сезоне выступает крайне неуверенно , и еще явно не выбралась из психологической ямы.

Наш прогноз — Победа «Сабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.