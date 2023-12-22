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    «Аль-Ахли» уверенно одолеет аутсайдера

    «Аль-Хазм» — «Аль-Ахли». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 22 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Хазм» — «Аль-Ахли»
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    Франк Кессье
    «Аль-Хазм» сыграет на своем поле с «Аль-Ахли» в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 18:00 мск. «Аль-Хазм» — «Аль-Ахли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 22 Декабря 2023 года
    Аль-Хазм
  • Ар-Расс
    •  Аль-Хазм 18:00 Аль-Ахли Аль-Ахли
  • Джидда
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    «Аль-Хазм»

    Эта команда нынешний сезон проводит в унизительной борьбе за выживание. «Аль-Хазм» сейчас пребывает на самом дне таблицы.

    Главным бичом команды являются крайне ненадежные тылы. В 17 поединках пропущено уже 42 мяча.

    Свой последний поединок команда может записать себе в актив. На выезде она не дала себя обыграть «Абхе» (1:1).

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    Вот только победы даются команде крайне натужно. «Аль-Хазм» в чемпионате выиграл лишь в двух поединках из 17.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. «Аль-Хазм» отстает от спасительного 15 места на 4 очка.

    «Аль-Ахли»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает ниже своего уровня. «Аль-Ахли» на текущий момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда выглядит не особо ярко. В 17 матчах игроки «Аль-Ахли» отличились лишь 36 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Ахли» учинил разгром «Аль-Фейхе» (4:0).

    Причем команда не пропускает в свои ворота в четырех последних матчах. Между тем, отставание от 2 места составляет 3 очка.

    Наверняка «Аль-Ахли» будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера гости обязаны при любой диспозиции.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Ахли» предлагают — 1.39.

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    На викторию «Аль-Хазма» дают — 6.74, ничья оценена — в 4.80.

    Гости имеют весьма крепкий состав, и наверняка будут активно штурмовать оборонительные порядки аутсайдера.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Ахли» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Аль-Хазм» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Ахли» уверенно одолеет аутсайдера
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