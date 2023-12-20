«Брест» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Брест» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брест»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. Текущее пятое место в Лиге 1 это только подтверждает.

Главной ценностью «Бреста» является надежная оборона. В 16 поединках команда пропустила 15 мячей.

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В минувшем туре чемпионата «Брест» разжился тремя очками. Команда уверенно расправилась с «Нантом» (2:0).

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Поединки с «Лорьян» для команды традиционно складываются ужасно. В трех последних очных встречах «Брест» неизменно проигрывал.

И уж наверняка хозяева постараются закрепиться в группе лидеров. Да и вообще, «Брест» в двух последних своих матчах выигрывал.

«Лорьян»

Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. «Лорьян» находится на 17 месте, сражаясь за выживание.

Главным бичом команды является слабая оборона. В 16 поединках чемпионата Франции был пропущен 31 мяч.

В минувшем туре команда откровенно провалилась. «Лорьян» дома уступил столь же нестабильному «Страсбургу» (1:2).

А вот до того команда уступила еще и находящимся на подъеме марсельцам (2:4). Так что психологический аспект явно не идет в плюс.

Наверняка «Лорьян» постарается зацепиться за очки. Вот только соперник выглядит куда убедительнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 1.68.

На викторию «Лорьяна» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.11.

Хозяева по игре выглядят монолитнее , и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

Наш прогноз — Победа «Бреста» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.