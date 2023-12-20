«Брест»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. Текущее пятое место в Лиге 1 это только подтверждает.
Главной ценностью «Бреста» является надежная оборона. В 16 поединках команда пропустила 15 мячей.
Коэффициенты матча Брест — Лорьян
В минувшем туре чемпионата «Брест» разжился тремя очками. Команда уверенно расправилась с «Нантом» (2:0).
Поединки с «Лорьян» для команды традиционно складываются ужасно. В трех последних очных встречах «Брест» неизменно проигрывал.
И уж наверняка хозяева постараются закрепиться в группе лидеров. Да и вообще, «Брест» в двух последних своих матчах выигрывал.
«Лорьян»
Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. «Лорьян» находится на 17 месте, сражаясь за выживание.
Главным бичом команды является слабая оборона. В 16 поединках чемпионата Франции был пропущен 31 мяч.
В минувшем туре команда откровенно провалилась. «Лорьян» дома уступил столь же нестабильному «Страсбургу» (1:2).
А вот до того команда уступила еще и находящимся на подъеме марсельцам (2:4). Так что психологический аспект явно не идет в плюс.
Наверняка «Лорьян» постарается зацепиться за очки. Вот только соперник выглядит куда убедительнее.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 1.68.
На викторию «Лорьяна» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.11.
Хозяева
Наш прогноз — Победа «Бреста» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.