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    «Брест» начинает и выигрывает!

    «Брест» — «Лорьян». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Лорьян»
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    «Брест»
    «Брест» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Брест» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2023 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 23:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. Текущее пятое место в Лиге 1 это только подтверждает.

    Главной ценностью «Бреста» является надежная оборона. В 16 поединках команда пропустила 15 мячей.

    Коэффициенты матча Брест — Лорьян

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    В минувшем туре чемпионата «Брест» разжился тремя очками. Команда уверенно расправилась с «Нантом» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Поединки с «Лорьян» для команды традиционно складываются ужасно. В трех последних очных встречах «Брест» неизменно проигрывал.

    И уж наверняка хозяева постараются закрепиться в группе лидеров. Да и вообще, «Брест» в двух последних своих матчах выигрывал.

    «Лорьян»

    Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. «Лорьян» находится на 17 месте, сражаясь за выживание.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 16 поединках чемпионата Франции был пропущен 31 мяч.

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    • В минувшем туре команда откровенно провалилась. «Лорьян» дома уступил столь же нестабильному «Страсбургу» (1:2).

    А вот до того команда уступила еще и находящимся на подъеме марсельцам (2:4). Так что психологический аспект явно не идет в плюс.

    Наверняка «Лорьян» постарается зацепиться за очки. Вот только соперник выглядит куда убедительнее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Лорьяна» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.11.

    Хозяева по игре выглядят монолитнее, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Бреста» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

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    «Брест» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. «Брест» начинает и выигрывает!
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