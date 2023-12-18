«Карабах» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 19:00 мск. «Карабах» — «Нефтчи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Карабах»

Эта команда нынешний сезон проводит привычно мощно. «Карабах» находится на 1 месте таблицы, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

Причем с реализацией у команды по традиции полный порядок. В 16 поединках чемпионата Азербайджана забито 42 мяча.

В предыдущем туре команда Гурбана Гурбанова учинила форменный разгром «Сумгаиту» (6:1). Да и вообще, победная серия агдамцев составляет три матча кряду.

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Матчи с бакинцами для команды также складываются успешно. Из пяти последних поединков удалось извлечь четыре виктории при одном паритете.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Карабах» банально не видит конкурентов в чемпионате, и не собирается сдавать позиций.

«Нефтчи»

Эта команда нынче не ходит в претендентах на чемпионство. «Нефтчи» на текущий момент лишь пятый в таблице.

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 16 матчах «нефтяники» отправили всего лишь 19 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Нефтчи» в родных стенах сумел переиграть «Туран» (3:2).

В двух своих последних поединках команда победила. Да и победа над «Зенитом» (2:1) в контрольном матче месячной давности явно пошла в плюс в карму.

Наверняка «Нефтчи» постарается зацепиться за очки. Бакинцы лишь на 4 очка отстают на второго места, да и вообще, способны удивить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 1.35.

На викторию «Нефтчи» дают — 7.90, ничья оценена — в 4.80.

«Нефтчи» в последних матчах выглядел довольно выгодно, и уж точно постарается дать бой лидеру .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.